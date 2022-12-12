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Растет интерес к подвигу народного ополчения

Алексей Хорошилов
Город
Растет интерес к подвигу народного ополчения
Петр Павленко / Фото: Из личного архива Петра Павленко

Подвиг Московского народного ополчения в последние годы вызывает все больше интереса у горожан. Чтобы объединить и координировать подобную работу, создана некоммерческая организация — «Сообщество потомков московских ополченцев Великой Отечественной войны». Ее гендиректор Петр Павленко рассказал «Вечерней Москве» о планах работы.

— Петр Павлович, как и для чего было создано «Сообщество потомков московских ополченцев»?

— После окончания Великой Отечественной войны ветераны 9 Мая собирались в Парке Победы, на ВДНХ у Большого фонтана. Также они создавали свои сообщества. Организовывали музеи, комитеты ветеранов. То есть велась активная работа. В том числе в Москве потомки участников Великой Отечественной войны создали Музей дивизий народного ополчения. Со временем, когда многих ветеранов уже не стало с нами, эту работу подхватили их дети и внуки. Многие годы потомки ополченцев занимаются работой по увековечению памяти героев, уточняют списки дивизий, их судьбы, ездят по местам боев.

С 2015 года Мосгордума реализует программу «Памяти Московского народного ополчения», которая включает также книгоиздательскую программу, проведение научно-практических конференций, поездки и экскурсии. Курирует программу председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. В прошлом году было решено создать нашу организацию «Сообщество потомков московских ополченцев Великой Отечественной войны», которая смогла бы объединить всю эту работу. Мы составили программу действий. Помимо экскурсий и книгоиздания план включает создание сайта, проведение выставок, лекций, форумов и конференций, проведение архивной и научно-исследовательской работы, укрепление материальной базы и пополнение фондов музеев, проведение цикла лекций и «Уроков мужества».

— Что уже удалось сделать?

— В этом году мы провели 20 военно-исторических поездок по местам боев Московского народного ополчения — по столице, области и соседним регионам. В них участвовали потомки ополченцев, школьники, педагоги, учащиеся колледжей. Например, с 2 по 5 ноября мы провели поездку по местам расположения лагерей, в которых после пленения в Вяземском окружении 2–13 октября 1941 года содержались ополченцы.

Помимо этого, цикл лекций и «Уроков мужества» для школьников и студентов по теме ополчения и событий в районе Вязьмы, о трагедии «Вяземского котла» проводит историк, активный участник поискового движения, заведующий мемориальным комплексом «Богородицкое поле», автор многих стихов и песен Игорь Михайлов.

В начале октября члены нашей организации и депутаты Мосгордумы приняли участие в торжественной церемонии перезахоронения останков воинов, в том числе и ополченцев, найденных поисковиками Вяземского района в ходе «Вахты памяти» в 2022 году. Также 10 октября совместно с Мосгордумой мы провели в Вязьме Первый межрегиональный форум молодых парламентариев по вопросам сохранения памяти о Московском народном ополчении. В нем приняли участие представители молодежных парламентов из Московской, Тверской, Архангельской, Мурманской и других областей, в том числе из Донецкой Народной Республики.

Это далеко не полный перечень мероприятий, которые нам удалось провести. И конечно, работа будет продолжаться и в следующем году.

— Как вы считаете, почему в последние годы так стремительно растет интерес к подвигу Московского народного ополчения?

— Во-первых, свою роль сыграл «Бессмертный полк». Каждый хочет принять в нем участие, начинают разыскивать материалы о своих родных-героях. Тем более что сейчас практически в любом городе страны и за рубежом проводится акция «Бессмертный полк». Кстати, в этом году в Москве потомки народного ополчения прошли отдельной колонной. Второй немаловажный фактор — после того как Мосгордума взялась за реализацию программы, очень много всего было сделано. Даже новую станцию метро назвали «Народное Ополчение». А еще начали открывать памятники дивизиям ополчения. Народ все это видит, передает из уст в уста, многие присоединяются к сообществу.

— Молодежь тоже интересуется историей ополчения?

— Здесь важно, что и как преподносить. У нас было пять «Уроков мужества» в этом году. Игорь Михайлов читал лекции. Надо было видеть реакцию детей, с какими глазами они слушали его. Поэтому все зависит от того, кто, что и как рассказывает.

СПРАВКА

Программа «Памяти Московского народного ополчения» реализуется с 2015 года. Ее цель — координировать работу по увековечению памяти бойцов-ополченцев, проводить памятные, мемориальные, патронатные мероприятия, а также по патриотическому воспитанию молодежи.

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