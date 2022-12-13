Документы Московско-Курской железной дороги с 1878 по 1947 год поступили на хранение в Главархив

Фото: Главархив Москвы

Россия, Москва, Профсоюзная улица, 80 Карта всех событий

На вечное хранение в Главархив Москвы поступило более 50 тысяч личных дел служащих Московско-Курской железной дороги с 1878 и по 1947 год. В состав личных дел вошли трудовые и расчетные книжки, анкеты, рабочая переписка, заявления, объяснительные за проступки, фотографии и другие материалы. Документы были переданы в Главархив Московской железной дорогой — филиалом ОАО «Российские железные дороги». Теперь у горожан появилась возможность как узнать историю развития железных дорог, так и найти данные о собственных предках, которые работали на железных дорогах.

— Сохранение и передача на государственное хранение такого количества личных дел является большой заслугой «Российских железных дорог» перед нашей историей. Все документы имеют большую информационную и историческую значимость — ведь они сохранили целый пласт человеческих судеб, отразивших в себе историю нашего государства с конца XIX до середины XX века. Мы принимаем эстафету в деле хранения и изучения вновь поступивших материалов и уверены, что они помогут жителям столицы пополнить свои семейные архивы новыми сведениями, — отметил руководитель Главархива Москвы Ярослав Онопенко.

Личные дела сотрудников Московско-Курской железной дороги содержат ценные сведения не только о жизни ее служащих, но и по истории железной дороги в целом. Например, из документов можно узнать, что экзамены на соответствие своей должности работники железных дорог массово начали сдавать только после 1917 года. До этого момента от рядовых сотрудников не требовали подтверждать их знания и навыки. Сохранившиеся материалы показывают, что аттестации всех работников начались в 1920-х годах, тогда даже сторожи проходили через экзамены для проверки соответствия должности.

Ценная информация о сотрудниках железных дорог содержится в матрикульных списках (так до 1917 года назывались послужные списки на железных дорогах) и в анкетах советского времени. В эти документы вносили данные о возрасте человека, его месте рождения, составе семьи, часто с указанием родителей. В личных делах сохранились и такие документы первых лет советской власти, как расчетные книжки с указанием размеров заработной платы, удостоверения и служебные билеты сотрудников, «Трудовые списки» (трудовые книжки). В некоторых делах можно найти фотографии и понять, как выглядели железнодорожники первой половины XX века. В среднем объем личных дел составляет от двух до 70 листов документов.

Личные дела железнодорожных работниц помогают яснее понять, какую роль играли женщины в развитии железных дорог. До 1917 года женщины в основном работали телеграфистками, счетоводами, переписчиками, кассирами, чертежницами, врачами и фельдшерицами. После революции их карьерные возможности расширились, и они могли претендовать на разные должности. Так, в документах указано, что начиная со 1930-х годов женщины стали осваивать «профессию машиниста паровозов», могли работать заместителями начальников.

Например, из личного дела Павлы Фомичевой, работавшей курьером службы эксплуатации Московско-Курской железной дороги, можно узнать, что она была представителем складывающейся трудовой династии — ее отец служил железнодорожным сторожем. Павла Фомичева еще до 1917 года получила образование в земской школе, состояла членом профсоюза работников железных дорог и водного транспорта. А в личном деле ее однофамильца Петра Фомичева можно посмотреть его трудовой список, узнать должности, которые он занимал, увидеть его фотографию.

Поступившие Главархив Москвы документы представляют большую ценность, им будет обеспечено надежное хранение в специальных условиях. Для горожан материалы станут доступны в читальном зале Главархива (Профсоюзная улица, дом 80) уже в начале следующего года.