В музее-заповеднике «Коломенское» заработали каток и два склона для тюбинга

Москвич Андрей Горелов во время катания на тюбинге в музее-заповеднике «Коломенское» / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В музее-заповеднике «Коломенское» заработали каток и два склона для катания на тюбинге. В среду, 14 декабря, «Вечерняя Москва» отправилась туда и узнала, как посетители оценивают зимнюю инфраструктуру парка.

Парк «Коломенское» вот уже несколько лет подряд радует москвичей развитием спортивного досуга. Этот зимний сезон исключением не стал. В дирекции парка ответственно подошли к организации зимнего сезона — провели ремонт в местах катания.

— Для посетителей мы подготовили различные мастерклассы, гости парка смогут освоить лыжи, и, если они не умеют на них ходить, можно будет обратиться к помощи инструкторов. Досуг в парке будет доступным и интересным каждому, вне зависимости от возраста. Также у нас работают пункты проката инвентаря, — рассказали в пресс-службе музея-заповедника.

До недавнего времени тюбинговая горка на Нижней улице музея-заповедника «Коломенское» была закрыта для посетителей — из-за отсутствия снега. Но последние два дня стали самым настоящим подарком для любителей прокатиться со склона.

— Долго ждал открытия зимнего сезона, сугробов. И вот наконец получилось выбраться сюда и покататься. Отличная горка. Масса впечатлений и драйва. Обязательно приду еще, — говорит москвич Андрей Горелов.

А для тех, кто предпочитает катание на коньках, в парке работает каток с естественным льдом — на Ярмарочной площади. Там же есть прокат инвентаря.

— Достаточно неплохо обустроена инфраструктура катка, — отмечает посетительница парка Ольга Долгова. — Совсем рядом расположено кафе, где можно согреться чаем или кофе, а затем продолжить катание. Я, как правило, беру коньки напрокат. Но сейчас уже задумываюсь о том, чтобы приобрести свои. Потому что ходить сюда всей семьей будем постоянно. Дети любят с горки покататься, а я — поскользить по льду. Тем более что живем мы совсем рядом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Челышев, префект Южного Административного Округа (ЮАО):

— Вот уже несколько лет мы наблюдаем запрос со стороны общества на активный и здоровый отдых. Реагировать на него нужно серьезно и оперативно, поэтому в каждом из районов округа у нас открыты современные катки, где можно взять оборудование и даже научиться кататься на коньках с инструктором. Также мы подготовили несколько сотен спортивных локаций, где можно заняться разными видами физической активности, — это хоккейные коробки, горки и так далее.