Транспорт после реставрации пополнит коллекцию музея

Директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко рядом с воссозданным омнибусом Daimler-Marienfelde / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Москва, улица Рогожский Вал, 9/2с2 Карта всех событий

В 2023 году Музей транспорта Москвы отреставрирует 20 уникальных транспортных средств. Об этом «Вечерней Москве» рассказала директор музея Оксана Бондаренко.

В конце следующего, 2024 года 55 экспонатов из коллекции Музея транспорта Москвы станут частью постоянной экспозиции в гараже архитектора Константина Мельникова на Новорязанской улице, 27. Это автобусы (в том числе Daimler-Marienfelde и Leyland GH6), трамваи, троллейбусы (среди которых двухэтажный ЯТБ-3), электробус, городская спецтехника, грузовые и легковые авто, гужевой и мототранспорт, а также полноразмерные макеты ретротехники. Все они воссозданы благодаря работе научно-исследовательской службы музея.

— До масштабного открытия экспозиции столичный Музей транспорта проводит реставрацию экспонатов. В 2022 году музей вернул жизнь шести транспортным средствам прошлого века. Еще 15 машин прошли локальный ремонт и детейлинг — то есть комплекс услуг по уходу за авто.

А на реставрацию отправились более десяти крупногабаритных объектов разных лет, — рассказала Оксана Бондаренко. — В 2023 году мы планируем начать реставрационные работы по 38 транспортным объектам из нашей коллекции. Двадцать из них будут готовы к экспонированию уже в этом году.

Одно из самых уникальных транспортных средств — извозчичий гужевой двухместный экипаж с кузовом типа фаэтон. Такую пролетку с рессорами и поднимающимся верхом можно было видеть в городах России с середины XVIII века по 40-е годы XX века. Сотрудники музея обнаружили на рессорах маркировки «Александр Сергеевич Барсковъ/Барсковъ въ Москвъ», а на оси — «Ферманъ Москва». Этот редкий экспонат эпохи гужевого транспорта оказался в музейной коллекции в 2020 году.

Помимо этого, в этом году музей планирует завершить реставрационные работы по двум ретроавтобусам «Икарус-280.00», выпущенным в начале 1985 года в Будапеште, ЗИЛу-158 — советскому городскому автобусу производства завода имени Лихачева и по трамвайной технике: вагону TatraT3SU 1976–1987 годов и моторной крановой платформе СВАРЗ 1932 года. Также, уточнила Оксана Бондаренко, три метровагона будут отреставрированы совместно с компанией «Трансмашхолдинг». Это «Еж3» 1977 года, «81–717» 1983 года выпуска и «Яуза» 2001 года.

— Коллекцию также пополнит заново изготовленный полномасштабный макет метровагона «Москва-2019». Метровагоны установят на минус первом уровне гаража Мельникова, который будет целиком посвящен истории появления, развития и перспективам метрополитена, — говорит директор музея.

Настоящим вызовом для команды музея стало восстановление объектов, поступивших в руинированном, то есть разрушенном состоянии.

В подготовке к таким работам всегда участвует научно-исследовательская служба, сотрудники которой ежегодно обрабатывают десятки тысяч документов. Если же чертежи были утеряны — их воссоздают, как и произошло с уникальным макетом омнибуса Daimler-Marienfelde, изготовленным музеем в 2022 году.

До открытия Музея транспорта Москвы в гараже Мельникова с его экспонатами можно познакомиться на выставках, городских мероприятиях, экскурсии «Фондохранилище».

СПРАВКА

Реставрация уникальных для истории нашего города экспонатов проводится специалистами специальной службы управления учета, хранения и реставрации коллекции Музея транспорта Москвы в мастерской на базе фондохранилища музея и в реставрационной мастерской музея на базе Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода. Помимо этого, в реставрационных работах задействованы подрядные организации и мастерские.