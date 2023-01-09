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Строительство Большой кольцевой линии метрополитена полностью завершено, она заработает через несколько месяцев

Марьяна Шевцова
Город
Строительство Большой кольцевой линии метрополитена полностью завершено, она заработает через несколько месяцев
Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) вместе с дежурной по станции «Текстильщики» Инной Яковенко (справа от мэра), другими сотрудниками метрополитена и строителями после технического пуска восточного участка Большой кольцевой линии метро / Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В этом году откроются все станции Большой кольцевой линии метро. Накануне праздников мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск последнего участка.

Совсем скоро жители столицы смогут проехать по новой ветке метро — Большая кольцевая линия (БКЛ) в этом году наконец замкнется. В преддверии Нового года Сергей Собянин провел технический пуск финального, восточного участка.

— Поздравляю с окончанием строительства последнего, 10-километрового участка Большой кольцевой линии метро — самого большого проекта в мире кольцевых линий метрополитена и самого большого проекта в истории московского метро. Теперь начинаем пусконаладочные работы, и через пару месяцев большое кольцо замкнется, поезда с пассажирами будут ходить уже по всей окружности. Важнейший проект, сложный, тяжелый, но очень важный, — отметил мэр Москвы.

Завершение строительства Большого кольца стало радостным событием для всех рабочих, которые практически круглосуточно трудились над созданием всех станций, и сотрудников столичного метрополитена, которые будут работать на новой ветке.

— Хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы нам, работникам метрополитена, предоставили такие уникальные возможности, уникальные помещения, рабочие места, которые оборудованы по последнему слову техники, — поблагодарила мэра Москвы Инна Яковенко, дежурная по станции метро «Текстильщики».

Но, конечно, сильнее всего открытия Большой кольцевой линии ждут именно жители столицы. Ведь в будущем, подчеркнул глава города, этой веткой метро будут пользоваться около миллиона москвичей и гостей города ежедневно.

— Большая кольцевая линия — это один из ключевых проектов, который, несомненно, разгрузит и Кольцевую линию метро, и весь центральный участок линий метро, а также даст возможность строить новые линии, присоединяя их к БКЛ. Ее мощность рассчитана на два миллиона пассажиров. Мы предполагаем, что в ближайшие годы БКЛ будут пользоваться ежедневно около миллиона человек, так что у нас еще двойной запас есть, — рассказал Сергей Собянин.

Строить восточный участок БКЛ начали в 2018 году. Он включает четыре станции: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики». По словам генерального директора «Мипстрой 1» Константина Маслакова, он стал и самым сложным. Связано это с тем, что часть станций и перегонов проходит прямо под Москвой-рекой или вблизи нее.

— В ходе строительства мы преодолели много технологических инженерных сложностей, применялись самые современные технологии и решения, например, разработка котлована велась на глубине всего 30 метров, что позволило сократить сроки строительства, — пояснил он.

Кроме того, здесь использовались десятиметровые тоннелепроходческие щиты-гиганты — это тоже, уточнил Маслаков, сократило график строительства на двадцать процентов.

На Большом кольце будет курсировать около ста современных российских поездов «Москва-2020», что позволит поддерживать привычные для московского метро интервалы движения. Новые составы соответствуют самым высоким требованиям по обеспечению комфортных поездок.

Для стабильной работы ветки также строятся два крупнейших в Москве электродепо, «Нижегородское» и «Аминьевское». Они будут обслуживать и ремонтировать поезда, а также обеспечивать место отстоя.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Длина Большой кольцевой линии превысит 70 километров, здесь разместятся 31 станция и 3 электродепо. Для сравнения: протяженность существующей Кольцевой линии московского метро — 19,4 километра с 12 станциями, что в 3,5 раза меньше БКЛ, а протяженность пекинского метро — 57 километров. БКЛ улучшит транспортное обслуживание 34 районов Москвы с населением 3,3 миллиона человек.

Транспорт Большая Кольцевая линия (БКЛ) Москва Сергей Собянин
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