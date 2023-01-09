Строительство Большой кольцевой линии метрополитена полностью завершено, она заработает через несколько месяцев

Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) вместе с дежурной по станции «Текстильщики» Инной Яковенко (справа от мэра), другими сотрудниками метрополитена и строителями после технического пуска восточного участка Большой кольцевой линии метро / Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В этом году откроются все станции Большой кольцевой линии метро. Накануне праздников мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск последнего участка.

Совсем скоро жители столицы смогут проехать по новой ветке метро — Большая кольцевая линия (БКЛ) в этом году наконец замкнется. В преддверии Нового года Сергей Собянин провел технический пуск финального, восточного участка.

— Поздравляю с окончанием строительства последнего, 10-километрового участка Большой кольцевой линии метро — самого большого проекта в мире кольцевых линий метрополитена и самого большого проекта в истории московского метро. Теперь начинаем пусконаладочные работы, и через пару месяцев большое кольцо замкнется, поезда с пассажирами будут ходить уже по всей окружности. Важнейший проект, сложный, тяжелый, но очень важный, — отметил мэр Москвы.

Завершение строительства Большого кольца стало радостным событием для всех рабочих, которые практически круглосуточно трудились над созданием всех станций, и сотрудников столичного метрополитена, которые будут работать на новой ветке.

— Хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы нам, работникам метрополитена, предоставили такие уникальные возможности, уникальные помещения, рабочие места, которые оборудованы по последнему слову техники, — поблагодарила мэра Москвы Инна Яковенко, дежурная по станции метро «Текстильщики».

Но, конечно, сильнее всего открытия Большой кольцевой линии ждут именно жители столицы. Ведь в будущем, подчеркнул глава города, этой веткой метро будут пользоваться около миллиона москвичей и гостей города ежедневно.

— Большая кольцевая линия — это один из ключевых проектов, который, несомненно, разгрузит и Кольцевую линию метро, и весь центральный участок линий метро, а также даст возможность строить новые линии, присоединяя их к БКЛ. Ее мощность рассчитана на два миллиона пассажиров. Мы предполагаем, что в ближайшие годы БКЛ будут пользоваться ежедневно около миллиона человек, так что у нас еще двойной запас есть, — рассказал Сергей Собянин.

Строить восточный участок БКЛ начали в 2018 году. Он включает четыре станции: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики». По словам генерального директора «Мипстрой 1» Константина Маслакова, он стал и самым сложным. Связано это с тем, что часть станций и перегонов проходит прямо под Москвой-рекой или вблизи нее.

— В ходе строительства мы преодолели много технологических инженерных сложностей, применялись самые современные технологии и решения, например, разработка котлована велась на глубине всего 30 метров, что позволило сократить сроки строительства, — пояснил он.

Кроме того, здесь использовались десятиметровые тоннелепроходческие щиты-гиганты — это тоже, уточнил Маслаков, сократило график строительства на двадцать процентов.

На Большом кольце будет курсировать около ста современных российских поездов «Москва-2020», что позволит поддерживать привычные для московского метро интервалы движения. Новые составы соответствуют самым высоким требованиям по обеспечению комфортных поездок.

Для стабильной работы ветки также строятся два крупнейших в Москве электродепо, «Нижегородское» и «Аминьевское». Они будут обслуживать и ремонтировать поезда, а также обеспечивать место отстоя.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Длина Большой кольцевой линии превысит 70 километров, здесь разместятся 31 станция и 3 электродепо. Для сравнения: протяженность существующей Кольцевой линии московского метро — 19,4 километра с 12 станциями, что в 3,5 раза меньше БКЛ, а протяженность пекинского метро — 57 километров. БКЛ улучшит транспортное обслуживание 34 районов Москвы с населением 3,3 миллиона человек.