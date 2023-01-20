Эмоциональный интеллект и стратегия успеха: психологи помогут столичным школьникам развить гибкие навыки

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Психологи Городского психолого-педагогического центра Москвы (ГППЦ) проведут цикл деловых тренингов, на которых научат школьников творчески мыслить, работать в команде и выстраивать стратегию успеха.

Столичных школьников приглашают на серию встреч «Форсайт профессионального успеха», направленных на развитие гибких навыков. Их проведут специалисты Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы. Каждую субботу учащихся ждут деловые игры, мастер-классы, тренинги и квизы. Под руководством психологов школьники будут развивать эмоциональный интеллект и креативность, тренироваться в выстраивании эффективных коммуникаций и собственной стратегии успеха.

— Современный подросток решает большое количество задач: от повседневных (какую одежду выбрать?) до глобальных (кем стать?). Каждая встреча «Форсайта профессионального успеха» ставит перед участниками вопросы, имеющие отношение к личностным компетенциям, освоение которых пригодится им сейчас, в школьной жизни, и будет необходимо в будущем. И предлагает варианты ответа, которые позволят правильно принимать любые решения, — отметил заместитель директора Городского психолого-педагогического центра Ольга Егупова.

На форсайт-сессии «Как попасть в Сеть и не пропасть», которая пройдет 4 февраля, школьники исследуют цифровое пространство, повысят уровень своей информационной компетентности и финансовой грамотности, научатся творчески мыслить и решать комплексные задачи. 11 февраля на тренинге «Команда — твой скрытый потенциал» ребята разовьют свои лидерские качества и умение работать в коллективе. Участники встреч «Что такое быть успешным?» и «Быть Лидером. 13 причин почему», которые состоятся во второй половине февраля, познакомятся с понятием целеполагания и узнают, как продумать эффективный план действий для достижения успеха.

Деловые игры марта, среди которых «Вспомнить все: секреты нашей памяти», «Выбор, смыслы, ценности», «Прикосновение к будущему» и квиз «Познай себя» позволят подросткам научиться планировать свое время, делать грамотный выбор и уверенно двигаться к поставленным целям. Также на этих мероприятиях школьники познакомятся с техниками развития критического мышления, креативности и коммуникативных навыков.

Как активный образ жизни, здоровое питание и занятия спортом помогают в учебе и в жизни, им расскажут на деловых играх «Компетенция здоровье: хочу все знать» (25 марта), «В ритме спорта» (1 апреля), «От Аристотеля до наших дней» и «Будущее в движении». А представить себя специалистами-кинологами и вместе с ведущими открыть секреты продуктивного общения ребята 11–14 лет смогут на уникальных интерактивных встречах с участием собак-терапевтов «Собаки на службе человечества» и «Когда собака не только друг!».

Мероприятия будут проходить в онлайн-формате. Участие для всех желающих бесплатное. Зарегистрироваться и узнать подробности можно в календаре мероприятий проекта «Субботы московского школьника».