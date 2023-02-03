Эксперты высоко оценили новую модель ревматологической помощи в Москве

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В Москве состоялся круглый стол, посвященный внедрению новой модели ревматологической помощи. В мероприятии приняли участие представители Департамента здравоохранения города, главные врачи многопрофильных больниц Москвы, руководители новых центров, а также ведущие специалисты-ревматологи федеральных клиник.

В Москве на площадке Департамента здравоохранения Москвы прошел круглый стол, посвященный организации специализированных ревматологических центров в системе столичного здравоохранения. Новая модель ревматологической помощи вызвала большой интерес у представителей федеральных медучреждений и общественных организаций. Участники круглого стола обсудили преимущества нового стандарта оказания медицинской помощи. Открытие специализированных центров — важный шаг в повышении качества и доступности медицинских услуг для пациентов с ревматологическими заболеваниями. Об этом сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы.

— В последние годы Москва формирует принципиально новый подход в организации медицинской помощи. В столице создаются специализированные центры компетенций, где сосредоточены все необходимые ресурсы для лечения определенного вида заболеваний. Подобные преобразования уже затронули онкологическую и гематологическую службы города. Сейчас мы переходим к новой модели оказания медицинской помощи по направлению «ревматология». Необходимость в создании профильных центров была продиктована специфичностью ревматологических заболеваний, которые требуют сложной диагностики и лечения, а также постоянного наблюдения больного. Современные методы диагностики и лечения, скоординированные действия врачей, непрерывный контроль за состоянием пациента и мультидисциплинарный подход — только часть тех преимуществ, которые, я уверена, оценят пациенты новых ревматологических центров, — рассказала Саида Гаджиева, заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы.

Саида Гаджиева добавила, что теперь все обследования, консультации специалистов, подбор терапии, лечение и пожизненное наблюдение доступны в одной медорганизации. Это позволяет выстроить четкую маршрутизацию больных и закрепить ответственность за каждого пациента за конкретным медицинским учреждением. Кроме того, на всех этапах диагностики и лечения человека будет сопровождать одна и та же бригада врачей. Благодаря такому подходу обеспечивается преемственность и непрерывность в оказании медицинской помощи, и пациент вовремя получает необходимое лечение.

Ведущие специалисты федеральных медучреждений, присутствующие на круглом столе, высоко оценили новый подход в организации ревматологической помощи в Москве. Как отметили эксперты, появление специализированных центров позволит повысить качество диагностики и лечения, а также охватить большее количество пациентов высококвалифицированной помощью.

— Такая централизация всегда повышает эффективность оказания медицинской помощи. Кроме того, концентрация медицинской помощи в специализированных центрах поможет решить вопрос с мультидисциплинарным подходом в лечении. Пациенты с ревматологическими заболеваниями часто сталкиваются с сопутствующими патологиями, поэтому здесь важен диалог врача-ревматолога и другого специалиста. К сожалению, в настоящий момент это сложная проблема, но благодаря внедряемому механизму оказания медицинской помощи открываются новые возможности в применении междисциплинарного подхода в лечении, — рассказал Юрий Жулев, сопредседатель Всероссийского союза пациентов, президент Общероссийской благотворительной общественной организации инвалидов «Всероссийское общество гемофилии».

— Появление специализированных ревматологических центров — крайне важный проект, и такая модель организации медицинской помощи будет востребована. Это видно по тем организационным подходам, которые были применены. Преимущество центров в том, что они располагаются на базе многопрофильных стационаров, ведь пациентам с ревматологическими заболеваниями часто требуется консультация других специалистов. Ну и конечно, особенность центров в том, что они будут работать семь дней в неделю. Это крайне важно для тех пациентов, которые работают, — они смогут в выходной день получить консультацию высококвалифицированного ревматолога, — отметил Александр Лила, директор «Научно-исследовательского института ревматологии имени В.А. Насоновой», заведующий кафедрой ревматологии «Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования» Минздрава России, член-корреспондент РАН, главный внештатный специалист-ревматолог МЗ РФ, заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор.

Как ранее сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова, в Москве начали работу три межокружных ревматологических центра — при ГКБ №52, МКНЦ им. А.С. Логинова и ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова. Каждый из них оказывает медицинскую помощь населению нескольких округов столицы. Координирет их работу единый городской ревматологический центр. Он расположен на базе больницы №52, где накоплен большой опыт лечения пациентов с ревматологическими заболеваниями. В едином городском центре также будут получать медицинскую помощь пациенты с тяжелым течением заболевания.