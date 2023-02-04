«БЕСприданницы», «Невольницы» и «Красавец мужчина»: новые постановки по знаменитым пьесам Островского на сценах столичных театров

Актриса Анастасия Белова в образе Ларисы Огудаловой (на переднем плане) и силуэт актрисы Елены Валюшкиной, исполнившей роль Хариты Игнатьевны, матери главной героини, которая хочет выдать удачно замуж свою взрослую дочь / Фото: Архив Театра имени Моссовета

Готовиться к значимым событиям начинают заранее. 200-летие со дня рождения великого драматурга Александра Островского, без сомнений, из числа самых знаменательных дат в русской культуре. Отмечать ее будут весной, но уже сейчас на сценах столичных театров идут новые постановки по знаменитым пьесам: «БЕСприданница» в Театре Моссовета, «Невольницы» в Театре сатиры и «Красавец мужчина» в Театре имени Пушкина. Выбирайте на свой вкус.

Театр Моссовета представил премьеру «БЕСприданница» в постановке своего художественного руководителя Евгения Марчелли. По сцене прокатилась история невозможной любви.

Минималистичные декорации — несколько стульев, кресло-качалка, сервированный хрусталем стол — подчеркивают пустоту пространства, рождающего гулкое эхо. Кажется, люди на сцене так одиноки и замкнуты в себе, что неспособны прорваться через стены и барьеры, возведенные вокруг души, не могут дотянуться до другого. Но при этом под слоем социальных масок и различия в статусах всем хочется чего-то прекрасного рядом, если не искреннего, то хотя бы формального.

Известная почти каждому история о том, как жених застрелил из ревности свою невесту на пароходе «Ласточка», здесь разворачивается новыми гранями. В спектакле Марчелли на обозрение зрителю выставляют трех хищников.

Один — матерый лев Кнуров (Виталий Кищенко или Дмитрий Щербина), который давно бы ушел на покой, да с вершины пищевой цепочки так просто не сдвинуться. Другой — тигр Вожеватов (Влад Боковин или Сергей Зотов), со временем может дорасти до льва, впрочем, тиграм и на своем месте неплохо, они порядки знают. Третий — львенок Паратов (Станислав Бондаренко или Павел Чинарев), молодой, горячий, дерзкий, он и хвостиком вильнуть может, и когти выпустить не прочь.

Все они положили глаз на дивную птицу Ларису Огудалову (Анастасия Белова, Юлия Бурова, Дарья Таран). Представителям семейства кошачьих нравится ее пышное оперение да сладкий голос. А вот Карандышев (Антон Аносов или Дмитрий Подадаев), напоминающий травоядную антилопу, хочет использовать Ларису как свой билет в хищники. Впрочем, о зоологических образах в «БЕСприданнице» речи не идет, это проявляется лишь в повадках героев.

Все выглядит стильно и сдержанно. В костюмах яркие алый, желтый, оранжевый цвета широкими мазками разгоняют серый, синий, черный. Мелкие розочки в головном уборе Ларисы и перо в шляпке ее матери Хариты Огудаловой (Елена Валюшкина) разбавляют отутюженные костюмы и начищенные ботинки окружающих их мужчин.

Что касается внутреннего наполнения, у каждого героя тут своя драма, за счет чего трагедия самой Ларисы перестает ощущаться как единственная, хоть и остается ведущей.

Так Кнуров в исполнении Виталия Кищенко своим редким прерыванием молчания демонстрирует, как приелось ему все в этой жизни, но осталась одна забава — красота. Чего только стоит его эпизод со вставанием, который проявляет слабости и боль этого сильного героя.

Паратов, когда его играет Станислав Бондаренко, оказывается не меньшей жертвой обстоятельств, чем Лариса, которую он мог бы любить, не цени превыше всего золото и статус.

Здесь герой — божество для сердца девушки, но еще недостаточно закалил собственное, не превратил его в металл, что необходимо, чтобы вписаться в высший свет и удержать позицию.

Интересно, что на фоне историй «кошачьих» из светского общества трагичность истории Карандышева, в роли которого выступает Дмитрий Подадаев, ощущается слабее. Его невольно винишь за то, что он рвется в хищники, цепляясь за Ларису, не считаясь с ее чувствами, что стремится занять не свое место.

Наконец, сама Лариса Огудалова, в образе которой выходит Анастасия Белова, словно носит незримую корону, которую водрузили на ее голову окружающие.

Она держится так, словно выше всех вокруг, кроме Паратова, которого хочет присвоить, возможно, только потому, что он не хочет владеть ею самой. Их отношения больше напоминают дуэль, чем любовь.

Спектакль хочется посмотреть в разных составах.

И его напряженная атмосфера манит вновь прийти в зал.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Валюшкина, заслуженная артистка России:

— Драматургия Островского гениальна, превзойти такой талант тяжело. Он написал обо всем. Можно ставить только его — остальное лишь перемена мест, костюмов, времени. Его сюжеты всегда актуальны. Что касается моей роли, Хариты Игнатьевны Огудаловой, то это трагический образ женщины, которая перенесла смерть двоих, а потом и троих дочерей. И это очень важный фактор, то, на чем строится все в ней. Моя героиня, потеряв двоих, стремится попытаться осчастливить третью дочь.

Актрисы Анастасия Лебедева (слева) и Анна Бегунова в спектакле «Красавец мужчина» исполняют роль Зои, безмерно любящей жены Аполлона / Фото: Ира Полярная

Современный взгляд на красоту исследуют среди декораций ночного клуба

Одна из недавних премьер в Театре имени Пушкина — «Красавец мужчина» в постановке молодого режиссера Данила Чащина. О цене красоты и коварстве ее обладателей рассуждают создатели постановки.

Красиво жить не запретишь, особенно тем, кто обладает немалым состоянием и связями, способными его сохранить. Вот и герои, населяющие сценическое пространство спектакля «Красавец мужчина», — из их числа. Во главе их вселенной стоит не красный угол с иконами, а античная статуя Аполлона, в наружности которого нет изъянов, а что внутри — почти никому здесь не важно.

По сюжету, Наум Лотохин (Владимир Майзингер) вечно спасает своих дальних богатых родственниц от влюбленности в красавцев, желающих растранжирить их состояние. Одна из таких, Зоя (Анастасия Лебедева и Анна Бегунова), безумно влюблена в своего мужа Аполлона (Дмитрий Власкин или Владимир Жеребцов). Тот же ценит только деньги, вечно увязает в долгах и собирается развестись с женой, чтобы заполучить куш покрупнее — очень богатую столичную невесту Сусанну (Анастасия Панина). Вывести проходимца Аполлона на чистую воду и намерен Наум.

Спектакль разворачивается то ли в декорациях элитного ночного клуба, то ли в фотоили телестудии, но по сути в роскошных домах персонажей Островского, обретших черты нашего времени. «Глянцевый» — вот слово, идеально описывающее визуальную сторону происходящего. Почти любую сцену тут можно снимать и помещать на обложку журнала про шикарную жизнь. Отчасти именно этим герои постоянно и занимаются — снимают селфи, ведут прямые эфиры, готовят видеоролики. В этом мире искусственных улыбок, показной роскоши и уверенности в собственной ненаказуемости и обитают люди, которым доступно все, но которые уже и сами не знают, чего хотеть.

Разве что красивого молодого спутника, чтобы все вокруг завидовали. Именно к этому стремится светская дива Аполлинария (Вера Воронкова или Ирина Пулина), тетя Зои, которая научила тому же свою племянницу, чья судьба ей безразлична.

Нужно отметить, что здесь все вовсе не однопланово. Например, Федор Олешунин (Сергей Миллер), поклонник Зои, постоянно убеждает девушку, что нужно смотреть не на лицо, а на нрав избранника. К тому же склоняются и повидавшие жизнь, накопившие опыта Наум и местная состоятельная барыня Сосипатра (Ирина Бякова). Да и у Зои, как и у Сусанны, сердце доброе, потому и доверчивое, а следовательно, уязвимое.

Но все, кто попадает в мир достатка и шика, неизбежно становятся его пленниками и должны соблюдать не то чтобы правила приличия, но держать лицо, не забывая время от времени произносить, чаще лживые чем правдивые, слова, за которыми ничего не стоит, которым все вокруг так легко верят.

Спектакль напоминает афоризм «Не все то золото, что блестит». Полюбоваться им стоит, когда планируешь отдохнуть и подумать о людях.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Данил Чащин, режиссер:

— Сейчас мы общаемся, говорим не так, как это делали во времена Островского. Но характер взаимоотношений между людьми остается прежним, каким был у его героев. В нашем спектакле мы стараемся понять, какие прототипы были бы у его персонажей сегодня. Рассуждаем на тему красоты.

Разбираемся, как к ней относятся теперь, почему красота настолько притягательна, что становится мерилом успешности и капиталом, в который люди готовы вкладываться. Размышляем над правдивостью мира, в котором существуют эти герои. Над тем, не продается ли этика там, где продается эстетика.

Фото: Архив Театра имени Моссовета

Смеются над деспотичностью мужей и неверностью жен

«Невольниц» в постановке Михаила Мокеева играют в Театре сатиры. Современная инсценировка не самой популярной пьесы Островского предлагает новый взгляд на хорошо знакомые темы.

Сюжет строится вокруг конфликта, который возникает, когда пожилой богатый мужчина женится на совсем юной девушке. Мезальянс (неравный брак) не просто так издревле осуждался людьми, ведь он часто влечет за собой массу сложностей.

Так, в «Невольницах» богач Евдоким Стыров (Андрей Анкудинов) по большой любви сочетался браком с молоденькой красавицей Евлалией (Любовь Козий или Анастасия Тереля). Но теперь он опасается надолго оставлять девушку одну, ведь той может взбрести в голову невесть что. К тому же компаньон по бизнесу Никита Коблов (Игорь Лагутин, Валерий Гурьев или Александр Багрянцев) подливает масла в огонь, советуя глаз не спускать с молодой жены, опираясь на свой опыт в обращении с супругой Софьей (Инна Лясковец или Лиана Ермакова).

Но и жены их не лыком шиты. Они знают, как обустроить все так, чтобы и самим желаемое получить, и мужей не злить. Особенно когда искушение всегда рядом — Евлалия тайно влюблена в конторского служащего своего супруга — Артемия Мулина (Артем Минин или Альберт Хасиев), с которым они давно знакомы. Кто кого обведет вокруг пальца и есть ли счастье, когда на сердце тяжесть и душа нечиста — разбираются на сцене.

Эта инсценировка Островского современная, эффектная и контрастная. Костюмы-тройки и вечерние платья создают ощущение, словно зрители приглашены на бал. Танцевальные вставки, во время которых пары не просто исполняют хореографический рисунок, но в пластике выясняют отношения между собой, усиливают впечатление.

Подарочные коробки, горой сложенные в углу, добавляют праздничности атмосфере, непрестанно напоминая про щедрость мужей к супругам. Интересно само сценическое решение — действие происходит на возвышении, напоминающем пристань, возле которого застыла лодка, а всю поверхность сцены укрывает серебристый материал, похожий на фольгу, в изгибе поднимающийся вверх далеко за спинами героев, словно желая захлестнуть их волной. Непроизвольно здесь вспоминаются известные выражения про «житейское море» и «семейную лодку», плывущую к «тихой гавани».

Любопытно, что параллельно развиваются три линии — мужей, жен и прислуги, которая играет немаловажную роль в интригах и планах хозяев. Так, большое значение для успеха всех замыслов имеет то, кому принадлежит преданность слуг. Ведь хитрая экономка Марфа (Марина Ильина или Лиана Ермакова) намерена помочь барышне Евлалии. А простодушный лакей Мирон (Александр Мохов или Константин Карасик) хочет верой и правдой служить господину Евдокиму Егорычу.

Вот только верность и благодарность, как оказывается, взаимосвязаны... Именно это, кажется, является одной из главных тем пьесы, наравне с человеческим достоинством и свободой воли, которая всегда будет бунтовать, если ее ограничивать, и сможет потечь в верном русле, если дать ей волю, не давить.

Спектакль говорит со зрителем о женской мягкой силе, способной все обернуть в свою пользу, о мужской чести, которая не опускается до подозрений и собственничества, о пронырливых и мелких людях, играющих на чужих чувствах, о тех, кто достаточно высоко себя ценит, чтобы не использовать падение других. На «Невольниц» в Театр сатиры стоит идти, чтобы приятно провести вечер.

КСТАТИ

Пьеса «Невольницы» — одно из поздних и малоизученных произведений Александра Островского. Она была задумана в декабре 1878 года. Работу над ней автор начал в январе 1879 года и писал до октября 1880 года.

А уже 14 ноября 1880 года свежую пьесу поставили в Малом театре. В печать она вышла в 1881 году в «Отечественных записках» в № 1. В дальнейшем пьесу неоднократно инсценировали. В том числе в Малом театре в 1883 году, в Александринском в 1888-м... Есть и фильм-спектакль Театра имени Пушкина от 1974-го.