Что входит в состав «Технополис «Москва» и как стать его резидентом

Пространство будущего: что такое «Технополис «Москва» и как стать его резидентом
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
В этом году особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» исполняется 17 лет. За время своего существования площадка стала настоящим подспорьем для столичного бизнеса и драйвером развития местной промышленности. Что собой представляет ОЭЗ, кто может стать ее резидентом и какие льготы она предоставляет — в материале «Вечерней Москвы».
Что такое технополис
Технополис — это крупный промышленный центр, ориентированный на высокотехнологичное производство. Обычно территория технополиса обладает статусом ОЭЗ, дающим ее резидентам различные преференции.
Столичный технополис был образован в 2006 году в рамках проекта по созданию в стране высокопроизводительных рабочих мест. В 2016 году ОЭЗ перешла в ведение московских властей. Это позволило ей совершить качественный рывок.
В настоящее время «Технополис «Москва» имеет пять площадок. Четыре из них находятся в Зеленограде — «Алабушево», «Ангстрем», «Микрон» и МИЭТ. И еще одна — в Печатниках.
На площадках столичного технополиса работают предприятия, которые производят микроэлектронику, программное обеспечение, медицинское оборудование и многое другое. Здесь также разрабатываются новые материалы и решения по экономии энергии.
Кроме того, с развитием технополиса на его площадках трудится все больше людей.
— Сегодня в ОЭЗ свыше 12 тысяч рабочих мест. В ближайшие годы число работающих вырастет еще на несколько тысяч человек, — сообщил 18 января мэр Москвы Сергей Собянин.
Кто может стать резидентом
На сегодняшний день в столичном технополисе 90 резидентов. Ожидается, что в 2023 году они инвестируют в экономику Москвы порядка 91 миллиарда рублей.
Однако и сам резидент получает много льгот. Для того чтобы им стать, компания должна соответствовать пяти требованиям:
- Иметь регистрацию в Москве в границах ОЭЗ;
- Не иметь филиалов за пределами ОЭЗ;
- Не передавать свои права и обязанности деятельности другим лицам;
- Осуществлять промышленно-производственную или технико-внедренческую деятельность;
- Вести свою деятельность на территории ОЭЗ.
Подробнее о том, как стать резидентом и запустить свое производство в московском технополисе, можно прочитать здесь.
Какие льготы для бизнеса
Основная миссия ОЭЗ «Технополис «Москва» — развитие новых высокотехнологичных отраслей отечественной экономики. Во многом это делается через создание «тепличных условий» для бизнеса.
— Задача любой особой экономической зоны — создание комфортных и привлекательных условий для бизнеса. Развитие бизнеса в рамках ОЭЗ приносит пользу региону в виде дополнительных инвестиций, — объясняет «ВМ» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
В столичной ОЭЗ предусмотрено достаточно много льгот и преференций для резидентов. Вот некоторые из них:
- Налог на прибыль всего два процента до 2028 года (это в 10 раз меньше стандартной налоговой ставки);
- Выкуп земли за один процент от ее кадастровой стоимости при создании на ней объектов недвижимости;
- Ноль процентов — налоги на имущество, землю и транспорт на 10 лет;
- Товары и оборудование, ввозимые на территорию ОЭЗ, освобождаются от уплаты таможенных налогов и сборов.