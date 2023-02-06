Что входит в состав «Технополис «Москва» и как стать его резидентом

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В этом году особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» исполняется 17 лет. За время своего существования площадка стала настоящим подспорьем для столичного бизнеса и драйвером развития местной промышленности. Что собой представляет ОЭЗ, кто может стать ее резидентом и какие льготы она предоставляет — в материале «Вечерней Москвы».

Что такое технополис

Технополис — это крупный промышленный центр, ориентированный на высокотехнологичное производство. Обычно территория технополиса обладает статусом ОЭЗ, дающим ее резидентам различные преференции.

Столичный технополис был образован в 2006 году в рамках проекта по созданию в стране высокопроизводительных рабочих мест. В 2016 году ОЭЗ перешла в ведение московских властей. Это позволило ей совершить качественный рывок.

В настоящее время «Технополис «Москва» имеет пять площадок. Четыре из них находятся в Зеленограде — «Алабушево», «Ангстрем», «Микрон» и МИЭТ. И еще одна — в Печатниках.

На площадках столичного технополиса работают предприятия, которые производят микроэлектронику, программное обеспечение, медицинское оборудование и многое другое. Здесь также разрабатываются новые материалы и решения по экономии энергии.

Кроме того, с развитием технополиса на его площадках трудится все больше людей.

— Сегодня в ОЭЗ свыше 12 тысяч рабочих мест. В ближайшие годы число работающих вырастет еще на несколько тысяч человек, — сообщил 18 января мэр Москвы Сергей Собянин.

Кто может стать резидентом

На сегодняшний день в столичном технополисе 90 резидентов. Ожидается, что в 2023 году они инвестируют в экономику Москвы порядка 91 миллиарда рублей.

Однако и сам резидент получает много льгот. Для того чтобы им стать, компания должна соответствовать пяти требованиям:

Иметь регистрацию в Москве в границах ОЭЗ;

Не иметь филиалов за пределами ОЭЗ;

Не передавать свои права и обязанности деятельности другим лицам;

Осуществлять промышленно-производственную или технико-внедренческую деятельность;

Вести свою деятельность на территории ОЭЗ.

Подробнее о том, как стать резидентом и запустить свое производство в московском технополисе, можно прочитать здесь.

Какие льготы для бизнеса

Основная миссия ОЭЗ «Технополис «Москва» — развитие новых высокотехнологичных отраслей отечественной экономики. Во многом это делается через создание «тепличных условий» для бизнеса.

— Задача любой особой экономической зоны — создание комфортных и привлекательных условий для бизнеса. Развитие бизнеса в рамках ОЭЗ приносит пользу региону в виде дополнительных инвестиций, — объясняет «ВМ» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

В столичной ОЭЗ предусмотрено достаточно много льгот и преференций для резидентов. Вот некоторые из них: