Барьеров меньше, поддержки больше

Председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Войстратенко в своем рабочем кабинете / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

7 февраля председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко подвел итоги 2022-го и рассказал о работе ведомства в нынешнем году.

— Игорь Михайлович, какие уникальные объекты сегодня в стадии строительства?

— В столице немало таких объектов. Стоит вспомнить хотя бы сданные в 2022 году стадион «Москвич» в Текстильщиках, а также Международный центр самбо и бокса в «Лужниках», колесо обозрения «Солнце Москвы», некоторые высотные жилые комплексы. Надзор за такими зданиями и сооружениями ведет отдельное управление комитета. На данный момент оно контролирует возведение более 70 подобных объектов. Среди них есть стройки, важные не только для Москвы, но и для страны в целом. Это здания Национального космического центра, спортивно-стрелковый клуб, ледовый дворец «Кристалл» в «Лужниках», а также реконструкция павильона «Атомная энергия» на ВДНХ. Кроме того, в 2022-м мы выдали разрешение на строительство основной арены «Торпедо» — будущий стадион рассчитан на 15 тысяч зрителей, а еще там откроется футбольная школа для юных спортсменов.

— Как обстоят дела в области строительства коммерческой недвижимости? Действуют ли меры поддержки бизнеса, о которых много говорят?

— Идет оптимизация сроков разработки и согласования градостроительной документации, сокращение инвестиционного цикла. Также изменились порядок и характер проверок, их оперативность и прозрачность. Автоматически продлеваются сроки действия разрешительных документов. В то же время важно отметить, что приоритетом в строительстве новых жилых кварталов остаются принципы комплексного развития территорий. Инвесторы не только сдают жилые метры, но и обустраивают инфраструктуру. При этом они уверенно себя чувствуют и имеют запас прочности для работы в новых реалиях. Мы, со своей стороны, оптимизировали проведение надзорных мероприятий. Сделали это для того, чтобы, с одной стороны, предотвращать возможные нарушения в ходе строительства, а с другой — снизить административную нагрузку на застройщиков.

— А как идет импортозамещение в отрасли: отразилось ли это на проверках и оснащении лабораторий подведомственного комитету Центра исследований и экспертиз?

— В арсенале ГБУ «ЦЭИИС» преобладает оборудование отечественного производства, поэтому на его работе санкционные ограничения не сказались. Все лаборатории функционируют в штатном режиме, проводится полный спектр исследований. В случае необходимости ремонта какой-либо техники, даже если она была произведена не у нас в стране, мы не видим сложностей с закупкой российских запчастей или аналогов. Наши производители испытательного оборудования способны полностью «закрыть» потребности Центра экспертиз. К примеру, в 2022 году закупили три российские установки огневых испытаний и один спектрометр отечественного производства. Всего на балансе центра в настоящее время находится 1200 единиц высокотехнологичного оборудования.

— Игорь Михайлович, а какие приоритеты определены на текущий год?

— В 2023 году нашими первоочередными задачами остаются качество и безопасность объектов капитального строительства в столице. Под особым контролем будет находиться строительство жилья, в том числе по программе реновации, а также сопутствующей инфраструктуры: дорожной сети, детских садов, школ и поликлиник, которые сейчас уже на этапе проектирования создаются с учетом нового «Московского стандарта плюс». Ну и, конечно, ввести Большое кольцо метро. Для завершения строительства осталось ввести в эксплуатацию девять станций.

ДОСЬЕ

Игорь Михайлович Войстратенко родился 28 апреля 1966 года в с. Завойть БССР. Имеет высшее образование. С августа 1983 года по март 2002 года служил в Вооруженных силах и силовых структурах РФ. С апреля 2012 года по июнь 2013 года возглавлял Министерство строительства и ЖКХ Архангельской области. С октября 2013 года работает в Мосгосстройнадзоре. С апреля 2021 года — председатель комитета.