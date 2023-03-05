Властелин метроколец: проект БКЛ стал самым протяженным из всех круговых подземных транспортных систем мира
Грандиозный проект Большой Кольцевой линии, реализованный в Москве, стал самым протяженным из всех круговых подземных транспортных систем мира.
Градостроительный эффект
- Открытие БКЛ положительно скажется на экологии города, снизив вредное воздействие на атмосферу за счет сокращения автомобилей на улицах города. Многие горожане пересядут на общественный транспорт, скорость и время проезда на нем максимально прогнозируемы;
- БКЛ на 15–20 процентов разгрузит радиальные линии метро;
- При строительстве Большого кольца столичной подземки закладывались технические решения для присоединения к ней дополнительных радиусов метро. Например, Коммунарской линии на станции «Новаторская», Рублево-Архангельской ветки на«Народном Ополчении»;
- Со станций БКЛ можно будет сделать рекордное количество пересадок в рамках единой сети: на 20 станций 11 других линий метро, 4 — на МЦК, 6 — на МЦД, 11 пересадок на линии железной дороги;
- БКЛ наряду с Московскими центральными диаметрами является новым опорным каркасом всей транспортной системы мегаполиса.
Технологический эффект и рекорды
- В истории столичного метростроения впервые проходческие работы на северо-восточном участке велись через круглый котлован диаметром 31,5 и глубиной 45,9 метра;
- Для сооружения станций открытым способом использовались котлованы глубиной более 30 метров. Ранее глубина котлованов была не более 20 метров, за исключением строительства транспортных тоннелей в Лефортово и Серебряном Бору;
- Станции БКЛ в основном расположены на относительно небольшой глубине — до 30 метров. Такой подход позволил ускорить строительство станционных комплексов. Но есть и станции глубокого заложения. Рекордсмены среди них — «Марьина Роща» и «Рижская», глубина их заложения превысила 70 метров.
Экономический эффект
- БКЛ стала дополнительным импульсом для развития отечественных технологий и материалов в области метростроения.Впервые на объектах метрополитена применили оборудование противопожарной безопасности полностью российского производства. Внедрены все новые сервисы для пассажиров — от турникетов со считыванием биометрических данных для оплаты проезда до сервисов по покупке проездных карт;
- Открытие БКЛ — важная антикризисная мера. Приходя в новые районы, метро дает серьезный толчок развитию этих территорий и активному вовлечению в экономику города территорий застройки, включая заброшенные промзоны.
Пекин, Китай, Line 10
- 57 километров, 45 станций, 24 пересадки.
Годы строительства: 2003–2013. Особенности: по форме напоминает петлю, время полной поездки в любом направлении требует 104 минуты. Ежедневный пассажиропоток: свыше 2 млн человек.
Сеул, Южная Корея, Line 2
- 48 километров, 51 станция, 27 пересадок.
Годы строительства: 1978–1984 вместе с ветвью Сонсу (вторая ветка Синджон была построена в 1989–1995 годах). Особенности: с 2008 года сетчатые двери платформы работают на всех станциях линии. Ежедневный пассажиропоток: 2,2 млн человек.
Мадрид, Испания, Line 12
- 41 километр, 28 станций с новой пересадочной станцией на линии 10, соединяющей его с центром города и станциями местной железнодорожной сети.
Годы строительства: 2000–2003. Особенности: соединяет пять городов, расположенных к югу от Мадрида. Ежедневный пассажиропоток: свыше 90 тыс. человек.
Сингапур Circle Line
- 35 километров, 30 станций, 14 пересадок.
Годы строительства: 2002–2011. 6-я очередь будет завершена к 2026 году из-за задержек, вызванных пандемией. Особенности: автоматизированная система на борту поездов основана на «непрерывной двусторонней цифровой связи» между каждым контролируемым поездом и центром управления. Ежедневный пассажиропоток: 225,5 тыс. человек.
Шанхай, Китай, Line 4
- 34 километра, 26 станций, 9 из которых используются совместно с линией 3, 11 пересадок.
Годы строительства: 2001–2007. Особенности: есть перспектива закончить общие пути с линией 3. Ежедневный пассажиропоток: 970 тыс. человек.
Копенгаген, Дания, Line 3
- 16 километров, 17 станций.
Годы строительства: 2013–2019 Особенности: полностью автоматизированная линия, использующая беспилотные поезда. Ежедневный пассажиропоток: 93 тыс. человек.
Москва, Россия Большая кольцевая линия
- 70 километров, 31 станция, 19 пересадок 3 обслуживающих электродепо.
Годы строительства: 2011–2023. Особенности: со станций БКЛ можно будет сделать рекордное количество пересадок: на 20 станций 11 других линий метро, 4 — на МЦК, 6 — на МЦД, 11 пересадок на линии железной дороги. Ежедневный пассажиропоток: до полного открытия линии составлял 450 тысяч человек в сутки, после ввода в строй всех пересадочных станций пассажиропоток превысит 1 млн человек.
Москва, Россия Кольцевая линия
- 20 километров, 12 станций (все пересадочные).
Годы строительства: 1950–1954. Особенности: станции Кольцевой линии являются памятниками расцвета архитектуры сталинского ампира. Каждая станция посвящена особой теме, но при этом охватывает эпоху и чувства народов СССР конца 1940 — начала 1950-х годов. Ежедневный пассажиропоток: 540 тыс. человек.
Мадрид, Испания Line 6
- 24 километра, 28 станций.
Годы строительства: была открыта первоначально между станциями «Куатро Каминос» и «Пасифико» в 1979 году. Это одна из двух круговых линий в Мадриде, но в отличие от линии 12 она не открылась как полный круг. Круг был завершен в 1995 году Особенности: на некоторых станциях есть две боковые платформы и островная платформа. Такое же техническое решение применялось и на московской БКЛ. Ежедневный пассажиропоток: свыше 1,2 млн человек.
ФАКТЫ
- На «Савеловской» оставили открытой чугунную отделку платформы. А на «Марьиной Роще» и «Кленовом бульваре» в архитектуре использовали тематику старинных дворцов и усадеб.
- У «Сокольников» обустроили тенистую липовую аллею и замостили дорожки красным клинкерным кирпичом, у «Мичуринского проспекта» разбили сквер, у «Лефортово» в эксплуатацию ввели каток с искусственным льдом, раздевалкой и местами для отдыха.
- В ходе работ на «Нагатинском Затоне» выложили уникальные мозаичные панно, посвященные водному богатству города.
- С познавательной точки зрения станция БКЛ «Сокольники» посвящена метростроению и его столичным первопроходцам.