Властелин метроколец: проект БКЛ стал самым протяженным из всех круговых подземных транспортных систем мира

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Грандиозный проект Большой Кольцевой линии, реализованный в Москве, стал самым протяженным из всех круговых подземных транспортных систем мира.

Градостроительный эффект

Открытие БКЛ положительно скажется на экологии города, снизив вредное воздействие на атмосферу за счет сокращения автомобилей на улицах города. Многие горожане пересядут на общественный транспорт, скорость и время проезда на нем максимально прогнозируемы;

БКЛ на 15–20 процентов разгрузит радиальные линии метро;

При строительстве Большого кольца столичной подземки закладывались технические решения для присоединения к ней дополнительных радиусов метро. Например, Коммунарской линии на станции «Новаторская», Рублево-Архангельской ветки на«Народном Ополчении»;

Со станций БКЛ можно будет сделать рекордное количество пересадок в рамках единой сети: на 20 станций 11 других линий метро, 4 — на МЦК, 6 — на МЦД, 11 пересадок на линии железной дороги;

БКЛ наряду с Московскими центральными диаметрами является новым опорным каркасом всей транспортной системы мегаполиса.

Технологический эффект и рекорды

В истории столичного метростроения впервые проходческие работы на северо-восточном участке велись через круглый котлован диаметром 31,5 и глубиной 45,9 метра;

Для сооружения станций открытым способом использовались котлованы глубиной более 30 метров. Ранее глубина котлованов была не более 20 метров, за исключением строительства транспортных тоннелей в Лефортово и Серебряном Бору;

Станции БКЛ в основном расположены на относительно небольшой глубине — до 30 метров. Такой подход позволил ускорить строительство станционных комплексов. Но есть и станции глубокого заложения. Рекордсмены среди них — «Марьина Роща» и «Рижская», глубина их заложения превысила 70 метров.

Экономический эффект

БКЛ стала дополнительным импульсом для развития отечественных технологий и материалов в области метростроения.Впервые на объектах метрополитена применили оборудование противопожарной безопасности полностью российского производства. Внедрены все новые сервисы для пассажиров — от турникетов со считыванием биометрических данных для оплаты проезда до сервисов по покупке проездных карт;

Открытие БКЛ — важная антикризисная мера. Приходя в новые районы, метро дает серьезный толчок развитию этих территорий и активному вовлечению в экономику города территорий застройки, включая заброшенные промзоны.

Пекин, Китай, Line 10

57 километров, 45 станций, 24 пересадки.

Годы строительства: 2003–2013. Особенности: по форме напоминает петлю, время полной поездки в любом направлении требует 104 минуты. Ежедневный пассажиропоток: свыше 2 млн человек.

Сеул, Южная Корея, Line 2

48 километров, 51 станция, 27 пересадок.

Годы строительства: 1978–1984 вместе с ветвью Сонсу (вторая ветка Синджон была построена в 1989–1995 годах). Особенности: с 2008 года сетчатые двери платформы работают на всех станциях линии. Ежедневный пассажиропоток: 2,2 млн человек.

Мадрид, Испания, Line 12

41 километр, 28 станций с новой пересадочной станцией на линии 10, соединяющей его с центром города и станциями местной железнодорожной сети.

Годы строительства: 2000–2003. Особенности: соединяет пять городов, расположенных к югу от Мадрида. Ежедневный пассажиропоток: свыше 90 тыс. человек.

Сингапур Circle Line

35 километров, 30 станций, 14 пересадок.

Годы строительства: 2002–2011. 6-я очередь будет завершена к 2026 году из-за задержек, вызванных пандемией. Особенности: автоматизированная система на борту поездов основана на «непрерывной двусторонней цифровой связи» между каждым контролируемым поездом и центром управления. Ежедневный пассажиропоток: 225,5 тыс. человек.

Шанхай, Китай, Line 4

34 километра, 26 станций, 9 из которых используются совместно с линией 3, 11 пересадок.

Годы строительства: 2001–2007. Особенности: есть перспектива закончить общие пути с линией 3. Ежедневный пассажиропоток: 970 тыс. человек.

Копенгаген, Дания, Line 3

16 километров, 17 станций.

Годы строительства: 2013–2019 Особенности: полностью автоматизированная линия, использующая беспилотные поезда. Ежедневный пассажиропоток: 93 тыс. человек.

Москва, Россия Большая кольцевая линия

70 километров, 31 станция, 19 пересадок 3 обслуживающих электродепо.

Годы строительства: 2011–2023. Особенности: со станций БКЛ можно будет сделать рекордное количество пересадок: на 20 станций 11 других линий метро, 4 — на МЦК, 6 — на МЦД, 11 пересадок на линии железной дороги. Ежедневный пассажиропоток: до полного открытия линии составлял 450 тысяч человек в сутки, после ввода в строй всех пересадочных станций пассажиропоток превысит 1 млн человек.

Москва, Россия Кольцевая линия

20 километров, 12 станций (все пересадочные).

Годы строительства: 1950–1954. Особенности: станции Кольцевой линии являются памятниками расцвета архитектуры сталинского ампира. Каждая станция посвящена особой теме, но при этом охватывает эпоху и чувства народов СССР конца 1940 — начала 1950-х годов. Ежедневный пассажиропоток: 540 тыс. человек.

Мадрид, Испания Line 6

24 километра, 28 станций.

Годы строительства: была открыта первоначально между станциями «Куатро Каминос» и «Пасифико» в 1979 году. Это одна из двух круговых линий в Мадриде, но в отличие от линии 12 она не открылась как полный круг. Круг был завершен в 1995 году Особенности: на некоторых станциях есть две боковые платформы и островная платформа. Такое же техническое решение применялось и на московской БКЛ. Ежедневный пассажиропоток: свыше 1,2 млн человек.

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