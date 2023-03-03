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Сергей Собянин сообщил, что время ожидания поезда на станциях БКЛ сократилось почти в два раза

Араз Салехов
Город
Сергей Собянин сообщил, что время ожидания поезда на станциях БКЛ сократилось почти в два раза
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

На станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) метро сократилось время ожидания поездов в часы пик. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Время ожидания на станциях Большой кольцевой линии метро в пиковые часы теперь составляет всего 1,5–2 минуты. Сократить этот период почти вдвое помог запуск нового и самого большого по площади электродепо — «Нижегородское», — сказал он.

Также Собянин в своем Telegram-канале напомнил, что сейчас по линии ездят 92 тематических состава. Каждый из них оформлен в дизайне «Два сердца столицы» и стилистике БКЛ.

Глава города в минувшую среду, 1 марта, открыл движение по всей БКЛ. Мэр назвал данное событие историческим не только для метро, но и для всей столицы. Общая протяженность БКЛ метро составляет 70 километров. В состав линии вошла 31 станция.

Открытие Большого кольца повлияет на всю транспортную инфраструктуру города. Всего за десять с небольшим лет в городе создали самую крупную подземную магистраль в мире. Как изменится жизнь горожан после открытия БКЛ — в материале «Вечерней Москвы».

Большая Кольцевая линия (БКЛ) Москва Сергей Собянин
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