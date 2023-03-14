Как создавалось оформление станции «Нагатинский Затон»

Пассажирка Нина Сухарева рассматривает панно / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

13 марта в столичном Стройкомплексе рассказали, как создавались мозаичные панно на станции «Нагатинский Затон» Большого кольца метро.

Столичная подземка славится своими фигурами, витражами и мозаичными панно. У каждого такого артобъекта есть своя история создания, раскрыть которую получается не сразу. Исключением не стали «Нагатинский Затон» — так называется новая станция Большой кольцевой линии метро, открытая в первый весенний день.

На ее облицованных камнем стенах живет дюжина рыб.

— Центральным художественным элементом дизайна станции стали 12 панно с изображением рыб из водоемов Московского региона. Крупнейшие из них — «Щука» размером 13,4 на 3,6 метра и «Налим» — 13 на 3,5 метра, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, все изображения выполнены из натурального камня и декоративного материала, смальты, в технике мозаичного панно. Воплощение задумки архитекторов — трудоемкая, кропотливая и ответственная работа. В ходе создания «Нагатинского Затона» из мастерской «рыб» доставляли на станцию в разобранном виде. А уже на месте проходила сборка панно в единую композицию. После каждую из них устанавливали на специально подготовленную стену.

Мозаичист Максим Козлов, проработавший много месяцев над современным арт-объектом столичной подземки, решил сделать не просто больших рыб. У каждой из них есть свои секреты.

— Для меня творчество неразрывно связано не только с мастерством, но и со смыслами, — отмечает он.

В каждую композицию он заложил небольшие отсылки к прошлому. К примеру, на одной из мозаик пассажиры уже обнаружили сверкающий красный значок с профилем Ленина.

— Есть советская символика, разные значки и монетки. Это наша благодарность и намек на традицию советского метро, — пояснил задумку Максим Козлов.

Ракушки, камешки и даже кусок темно-зеленого стекла от бутылки — разглядывать чешую подводных обитателей столичной подземки можно очень долго. Мозаичист уверен, что пассажиры смогут открыть для себя и другие ракурсы его произведений. Он добавил, что все композиции были выложены в так называемой свободной технике, которая как раз позволяет добавлять в работу необычные элементы.

— Произведения искусства должны быть сложными, многослойными, — уверенно заявляет он.

ЦИФРЫ

2.4 миллиона «квадратов» внутренних помещений — объем отделочных работ при создании БКЛ.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Пассажиры БКЛ получили новые пересадки. В частности, с БКЛ можно пересесть на первый Московский центральный диаметр на станции «Савеловская», «Кунцевская» и «Тестовская». После запуска третьего и четвертого диаметров всего будет 19 таких пересадок.

КСТАТИ

При облицовочных работах на станциях БКЛ применялись натуральные материалы — мрамор и гранит, а также искусственные — кварцевый агломерат и стеклофибробетон.

Знаете ли вы, что

«Лещ», «Карась», «Бычок», «Ротан», «Голавль», «Щука», «Уклейка», «Налим», «Окунь», «Судак», «Плотва» и «Головастик» — таков список панно на станции.