Комфортные квартиры ждут новоселов во всех округах

Супруги Денис и Екатерина Доценко с дочкой Настей в своей новой квартире / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Сегодня по программе реновации в Москве уже построено 3,4 миллиона квадратных метров жилья, а в новые квартиры переехали или находятся в процессе переселения более 109 тысяч горожан. В планах на этот год предусмотрено строительство 1,3 миллиона квадратных метров жилой площади, это порядка 80 новостроек. Об одном из крупнейших градостроительных проектов в современной истории российской столицы рассказывает «Вечерняя Москва».

Столичная программа реновации гарантирует стабильность ввода жилья в Москве, а также выполнение плановых показателей в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

С начала года по программе реновации в различных округах столицы уже ввели в эксплуатацию 13 домов. Первый жилой дом появился в районе Нагатино-Садовники на юге Москвы по адресу: Каширское шоссе, владение 11, корпус 3. Это двухсекционная новостройка с подземной автостоянкой, возведенная по индивидуальному проекту. Всего в новом доме 186 квартир. Жители близлежащих ветхих домов, которые переедут в новостройку, продолжат жить в привычной среде и пользоваться всеми объектами инфраструктуры — метро, школами и детскими садами, детской и взрослой поликлиниками, продуктовыми магазинами и т. д.

Еще один «первопроходец» 2023 года — это дом в районе Донской на улице Малая Тульская, 55, корпус 1. Здание также возвели по индивидуальному проекту. Дом — одноподъездный с подземным паркингом. Отличительной чертой новостройки являются фасады — при их отделке использовали металлические панели цвета «шампань» с нанесенным рисунком. Входную группу оформили витражным остеклением. Всего в доме 184 квартиры с уже готовой улучшенной отделкой. У новостройки отличное расположение — в шаговой доступности станция метро «Тульская», два парка и Новоданиловская набережная. Дом планируется передать под заселение в первой половине этого года. Новые квартиры здесь получат более 400 москвичей. Всего же по программе реновации в районе Донской будет расселено 25 старых жилых домов, в которых проживают почти 5 тысяч человек. Для возведения новостроек подобраны три стартовые площадки, два дома проектируются.

Еще одно здание, которое отличается интересными фасадными решениями, достроили в Черемушках на Севастопольском проспекте, 28, корпус 9. Жилой дом состоит из 5 монолитных секций с фасадами, отделанными керамогранитной плиткой в бежево-коричневых тонах. Динамику внешнему облику здания придает использование приема горизонтального деления фасада на ярусы разной глубины. В доме 252 квартиры с улучшенной отделкой: однокомнатных — 64, двухкомнатных — 136, трехкомнатных — 52. Семь квартир оборудованы для маломобильных жильцов. В них увеличили ширину коридоров и дверных проемов, установили специальную сантехнику. Всего в Черемушках новые квартиры получат жители 119 домов — это 20 процентов от общего жилого фонда района.

Более 350 жителей переедут в новые квартиры по программе реновации в Даниловском районе в новостройке по адресу: Пересветов переулок, 9. Сейчас здесь ведется приемка 161 квартиры. Это третий дом, который ввели в эксплуатацию по программе реновации в районе.

Дом, построенном по программе реновации на Лодочной улице, Южное Тушино / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Ожидается, что первые жители смогут переехать в новые квартиры уже весной. Жилой дом — трехсекционный переменной этажности 11–12 этажей. Фасады здания отделали плиткой из искусственного камня спокойных цветов с использованием светло-серого и более насыщенного — брезентового оттенков. Такая контрастность удачно подчеркнула сдержанный стиль строения.

Для удобства жильцов на фасадах установили металлические короба для кондиционеров.

Четыре жилых корпуса с подземной автостоянкой ввели в эксплуатацию в промзоне «Серп и Молот» по адресу: проезд Шелихова, 9, корпус 1, а также — дом 7 и дом 9, строение 2. Для удобства жителей рядом с новостройкой также возведен отдельно стоящий паркинг.

Всего в новом доме 1009 квартир с уже готовой улучшенной отделкой по стандартам программы, одиннадцать из них — для маломобильных жильцов. Недалеко от новостройки расположены сразу три станции метро — «Авиамоторная», «Площадь Ильича», «Лефортово», а также станция МЦД-2 «Москва-Товарная».

— В рамках проекта был также сохранен и восстановлен памятник-мемориал «Металлурги — своим погибшим товарищам, 1941–1945 гг.», выполнены дополнительное озеленение и посадка деревьев, которые визуально отделили мемориал от жилого массива. Установили скамейки для отдыха, высадили мини-яблоневый сад и замостили зону прогулок и отдыха. Наиболее значимые элементы памятника выделят с помощью индивидуально подобранной оптики и освещения, — рассказал руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Мемориал «Металлурги — своим погибшим товарищам, 1941–1945 гг.» был установлен в 1966 году на деньги сотрудников завода в честь 321 погибшего работника завода «Серп и Молот» во время Великой Отечественной войны. Мемориальный комплекс представляет композицию из стелы, симметрично поддерживаемой объемами с памятными досками.

Два жилых корпуса на 540 квартир ввели в эксплуатацию по программе реновации в районе Бабушкинский на улице Осташковская, 9, корпус 2. Здания — переменной этажности, объединены подземной автостоянкой и состоят из трех секций. Фасады облицованы крупноформатным керамогранитом светлых тонов. Акцентом в дизайне выступают окрашенные в темные цвета оконные рамы, профили лоджий и общих балконов. На фасадах установлены металлические корзины для кондиционеров.

Идет подготовка к переселению жителей в новостройку в районе Южное Медведково на улице Молодцова, 25, корпус 1. Жилой дом на 187 квартир — двухсекционный с подземной автостоянкой. Фасад здания оформили керамогранитной плиткой светлых оттенков. Первый этаж облицован плиткой серого цвета, а входные группы оформлены витражным остеклением. Цветовые акценты на здании формируют желтые, красно-фиолетовые и сине-сиреневые корзины для кондиционеров.

В вестибюле жилой части размещены колясочная, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков. Для удобства перемещения между этажами установлены грузопассажирские лифты, их оборудовали визуальными и тактильными средствами информации.

Три дома готовятся принимать новоселов в Головинском районе. Более 500 человек переедут в новостройки на Онежской улице — дом 31, корпус 1, и владение 35, корпус 6. В зданиях расположено по 161 квартире. Дома находятся рядом с Лихоборской набережной, в шаговой доступности от Большого Головинского пруда.

Новостройка в Головинском районе / Фото: Пресс-служба Департамента строительства города Москвы

Еще один дом достроили на улице Пулковская, 3. Новостройка располагается в семи минутах ходьбы от станции метро «Водный стадион» и неподалеку от Северного речного вокзала. Окна многоэтажки выходят на Химкинское водохранилище.

В доме 140 квартир: 20 однокомнатных, 86 двухкомнатных и 34 трехкомнатные. Две квартиры оборудованы для маломобильных москвичей. В жилом здании установили 4 лифта.

Близлежащую территорию дома благоустроили: высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники.

Юные жильцы смогут проводить досуг на детской и спортивной площадках, взрослые — в специальной зоне отдыха. Также горожане смогут прогуляться по парку «Дружба», который расположен неподалеку.

Всего в Головинском районе с момента старта программы введены в эксплуатацию 9 домов. В активной стадии строительства — 8 зданий, еще на одну площадку строители выйдут в ближайшее время. Новые квартиры по программе реновации получат жители 137 пятиэтажек, из них 3 дома уже полностью расселены.

Все введенные новостройки, как пояснили в столичном Департаменте строительства, оснащены самыми современными техническими системами, которые улучшат качество жизни и позаботятся о безопасности. Например, автоматизированная система контроля и учета потребления энергоресурсов позволит жителям забыть о самостоятельном контроле счетчиков.

Системы видеонаблюдения, охраны входов, контроля и управления доступом исключат нежелательные проникновения в дом. А от пожара защитит сигнализация и специальная система оповещения и управления эвакуацией, которые будут работать в каждой квартире. Для маломобильных людей обустроены пожаробезопасные зоны в лифтовых холлах, а лифты, которые оснащены визуальными и тактильными средствами информации, при необходимости смогут доставить пожарных на верхние этажи.

Первые этажи по традиции сделали нежилыми. Здесь разместятся объекты инфраструктуры, помещения офисов и технические помещения для обслуживания жилых домов. Кроме этого, в будущем на первых этажах откроются магазины, кафе, салоны красоты, аптеки, пункты выдачи, многие другие сервисы, которые будут востребованы у горожан. Кстати, ими смогут воспользоваться не только жители новостроек по реновации, но и все горожане.

Придомовые территории благоустроили и озеленили. Во дворах установили детские площадки с современными качелями и горками. Для любителей уличного спорта установили новые тренажеры, турники и брусья. Есть и площадки для любителей тихого отдыха.

Сколько домов построено

Программа реновации, как и планировалось, уже приобрела волновой характер: на месте ветхих жилых зданий сейчас проектируются и строятся новые дома для переселения. Таких высвободившихся площадок год от года будет становиться все больше. Если полгода назад на месте демонтированных домов возводилось только 36 жилых зданий, то сейчас уже 52 новостройки возводятся на месте расселенных и снесенных жилых домов по программе реновации. Общая площадь новых домов составляет около 750 тысяч квадратных метров. Это позволит начать переселение в новые квартиры более 25 тысяч человек. Новые дома располагаются в 10 округах Москвы.

Больше всего их строится в Западном административном округе — 10 домов в районах Фили-Давыдково, Проспект Вернадского и Можайский. Работы по проектированию и строительству 14 новостроек на месте уже снесенных или подлежащих сносу домов по программе реновации ведутся и на северо-востоке столицы. Общая площадь такого жилья превышает 150 тысяч квадратных метров, что позволит обеспечить переселение порядка 5 тысяч москвичей. Наибольшее количество новостроек, возведенных на месте расселенных старых домов, появится в районах Южное Медведково, Лосиноостровский и Алексеевский. Демонтаж всех домов по программе реновации проводили с использованием технологии «умного сноса». Основными его принципами являются безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов. Всего с момента старта программы в Москве снесено более 170 домов.