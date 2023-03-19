Путешествуем во времени: популярные виды искусства советских республик собрали на выставке «Дом культуры СССР»

Искусствовед Дина Иващенко показывает фотографии Евгения Халдея / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В Центральном выставочном зале «Манеж» открылась выставка «Дом культуры СССР». Посетив ее, можно узнать, как люди разных народов, проживавших в союзных республиках, проводили свободное время и какие виды искусства у них пользовались особой популярностью.

Выставка приурочена к 100-летию образования Советского Союза.

Посетив ее, москвичи и гости города с удивлением обнаруживают, что в советское время дома культуры практически не отличались друг от друга, несмотря на свое географическое местоположение: были ли они расположены в небольшом поселке Оренбургской области, Москве или одном из южных городов солнечного Узбекистана. В каждом из них можно было найти кружки по фото, авиамоделированию, драматический, студию изобразительного искусства и хореографическую, зрительный зал со сценой для выступления коллективов художественной самодеятельности. И ДК стали совершенно новой культурной составляющей советской страны, где открывались и воспитывались новые таланты.

Как рассказали организаторы выставки, отсутствие различий объяснялось довольно просто.

— У домов культуры во времена СССР была одна задача и единая цель. Это была такая своеобразная лаборатория советской культуры, — поясняет искусствовед Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО Дина Иващенко. — В ней каждый человек имел возможность заниматься самообразованием и самовоспитанием.

Выставка «Дом культуры СССР», которая состоит из более чем 700 предметов, представляет посетителям советское искусство и раскрывает идею домов культуры Советского Союза.

Зал, посвященный искусству фотографии, знакомит с работами одного из выдающихся фотографов советской эпохи Евгения Халдея.

— Здесь представлены портреты разных людей, живших в советское время, — рассказывает Дина Иващенко.

С фотографий смотрят люди разных национальностей и профессий: колхозники, ученые, рабочие заводов из разных городов, сборщица хлопка и строители гидроэлектростанции в Таджикистане. На этих кадрах собрана и запечатлена история большой советской страны. Более 25 лет творческим наследием фотографа занимается его дочь Анна Халдей.

— Отец снимал, как проходила индустриализация, развивали сельское хозяйство, — говорит она. — Он часто был в командировках, очень много ездил по стране, посещая Армению, Азербайджан, Грузию, прибалтийские и другие республики СССР.

Анна Халдей отмечает, что подготовка к этой выставке была для нее волнительной.

— В Москве всегда было очень много домов культуры, и, будучи студентами, мы часто бывали в них на различных тематических встречах, — делится она воспоминаниями. — Сейчас это кажется невозможным, но в самом обычном доме культуры можно было увидеть великих артистов, например, выступали лауреат всех международных премий Давид Ойстрах, ансамбль «Березка» и многие другие. Воспоминания о домах культуры СССР у меня сохранились самые нежные и радостные.

Уделено внимание на выставке и «важнейшему из искусств» в СССР — кино.

— При национальных киностудиях были киномастерские. В них работали, росли и воспитывались молодые режиссеры, многих из которых отправляли в Москву для обучения во ВГИКе, — рассказывает Дина Иващенко. — И, конечно, в работах тех, кто учился во ВГИКе, просматривался некий единый стилистический язык советского кино, в то же время, что очень ценно особенно сейчас, в большинстве из них оставался и свой национальный колорит.

Любопытно, что первый киргизский фильм «Первый учитель» по одноименному роману Чингиза Айтматова снял Андрей Кончаловский.

В зале, посвященном киноискусству союзных республик, на экранах демонстрируются фильмы, которые навсегда вошли в историю советского кинематографа. Это работы национальной киностудии «Беларусьфильм» «Бронзовая птица», «Кортик», «Приключения Буратино», отснятые на киностудии Узбекистана, «Человек уходит за птицами», «Легенда о любви» и одна из любимых сказок советских детей «Приключения Али-бабы и сорока разбойников». Снимала фильмы и Грузинская ССР, например, одной из самых популярных в прокате стала картина «Тайна двух океанов», которую посмотрели более 30 миллионов человек. Здесь же можно рассмотреть первые видеокамеры, на которые снималось кино. Посещая выставку, невозможно пройти мимо мозаичных панно Надежды Ходасевич-Леже, они выставляются впервые. Когда-то именно такими панно были украшены внутренние интерьеры и фасады советских домов культуры.

Совершить путешествие во времени можно до 2 апреля.

КСТАТИ

Выставка поделена на тематические разделы, где представлены популярные в СССР виды искусства, главной целью которого было воспитание и просвещение. Одним из важнейших направлений была детская литература. Именно в советское время выпускалось много сборников сказок народов СССР, которые помогали воспитывать детей в традициях межнациональной дружбы.