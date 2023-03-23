Столичные предприятия приглашают москвичей на бесплатные экскурсии

Школьники Андрей Рассолов и Маша Орловская рассматривают необработанную линзу во время экскурсии по московской фабрике оптики, которая проходила в рамках городского проекта «Открой Моспром» / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В четверг, 23 марта, в Даниловском районе в рамках масштабного городского проекта «Открой Моспром» на фабрике оптики прошла экскурсия. Среди гостей мероприятия была «Вечерняя Москва».

Более трех тысяч промышленных предприятий сегодня работают на территории столицы. Порой москвичи даже не догадываются, что по соседству с ними находится высокотехнологичный завод. Открытием для многих стала и экскурсия на фабрику оптики в рамках проекта «Открой Моспром», которому в этом году исполняется пять лет.

Сама фабрика расположена всего в пяти минутах от метро «Тульская». Здание с виду небольшое, больше похоже на офисное, нежели промышленное.

— Мы уже более 20 лет занимаемся производством и продажей оптики, — рассказал директор фабрики Алексей Должиков.

Первые оптические линзы человек изготовил еще в XII веке. Сейчас, конечно, технологии их производства ушли далеко вперед. На складе завода, к примеру, внедрена цифровизация.

— Мы почти полностью отказались от бумаги, используем штрихкоды, сканеры, планшеты, — отметил Алексей Должиков. — На складе хранится постоянно более тысячи изделий и комплектующих. Это в том числе позволило нам сохранить объемы производства во время пандемии и с введением санкций.

Самая интересная часть, конечно, производство. Тут в глаза сразу бросаются роботизированные установки.

— Изготовление линз практически в ста процентах случаев выполняет робот, — уточнил директор производства. — Хотя у нас есть и мастера, которые берутся за особо сложные заказы.

После того как робот сделал линзу, в очки вручную ее вставляет специальный сотрудник. За день один работник собирает от 200 до 300 заказов.

— Мне было очень интересно посмотреть, как делают очки. Не знала, что есть роботы, что бывают линзы, которые нельзя разбить, — рассказала о своих впечатлениях школьница Маша Орловская.

На такие мероприятия проекта «Открой Моспром» девочка с мамой ходит часто.

— Показываю ей разные профессии, а вдруг что-то понравится, — отметила Ирина Орловская.

Подобные экскурсии не только знакомят гостей мероприятия с промышленностью Москвы, но и помогают привлекать молодые кадры. Маша Орловская сразу заинтересовалась работой на фабрике оптики.

— Когда вырасту, хочу тут работать, — поделилась она.

Реальная возможность попасть на стажировку на предприятия есть у студентов вузов и колледжей. Такая практика на высокотехнологичных производствах дает молодым специалистам теоретические знания и навыки.

Как отметил гендиректор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев, сотрудничество компаний с образовательными учреждениями создает условия для непрерывной подготовки специалистов и обеспечения новыми кадрами.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За время существования городского проекта «Открой Моспром» его аудитория выросла уже до 11,5 миллиона человек. В новом сезоне участники посетят более 30 действующих московских промышленных предприятий. За 2022 год на промышленных площадках города было проведено около 800 экскурсий — этот показатель в четыре раза больше по сравнению с предыдущим, 2021 годом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владислав Овчинский, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы:

— В честь пятилетнего юбилея проекта «Открой Моспром» в этом году мы решили проводить экскурсии каждый месяц. Туры будут длиться по две недели, за это время жители и гости столицы смогут посетить самые разные предприятия, в их числе новые заводы и уже давно полюбившиеся фабрики. Например, популярный среди аудитории завод — фабрика «Айкрафт» — один из лидеров отечественного рынка оптики. Ежегодно на нем производят свыше 720 тысяч пар продукции. Этого удалось достичь за счет внедрения современного оборудования.