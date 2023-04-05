Онлайн-сервисы экономят людям миллионы часов

Фото: Пресс-служба Московской городской Думы

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно информируем горожан о том, над чем работают парламентарии. В среду, 5 апреля, депутаты Мосгордумы обсудили развитие цифровизации в нашей столице.

Около 100 миллионов часов личного времени экономят москвичи благодаря использованию онлайн-сервисов. Сегодня жители столицы могут получить более 400 государственных услуг в электронном формате.

— Приоритетное значение для городских властей имеет цифровизация московской системы здравоохранения. Всем москвичам доступна электронная медицинская карта. Без визита в поликлинику можно записаться на прием к врачу — в 2022 году такой возможностью воспользовались более 100 миллионов раз, а доля такого вида записи достигает 82 процентов, — рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников на заседании круглого стола «Развитие цифровизации Москвы: достижения и перспективы».

Также председатель столичного парламента отметил развитие цифровой демократии в Москве. Так, на портале «Активный гражданин» зарегистрировано уже свыше шести миллионов москвичей.

— Отдельного внимания заслуживает дистанционное электронное голосование, которое из эксперимента в трех столичных избирательных округах на выборах в Мосгордуму превратилось сначала в общегородскую, а затем и в общефедеральную историю. Все это удалось сделать всего лишь за три года, — отметил Алексей Шапошников.

Эти, а также многие другие применяемые в городе технологии, по словам Шапошникова, демонстрируют высокий уровень развития города, выводя Москву на лидирующие позиции среди мегаполисов мира.

В ходе круглого стола председатель комиссии МГД по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева выступила с инициативой создания городского интернет-провайдера. По ее мнению, это позволит регулировать тарифы.

— Возможно, нам надо поставить вопрос о необходимости создания московского оператора, доставляющего интернет в каждый дом в Москве, причем как в новостройку, так и в существующий дом, например, в рамках капитального ремонта, по вполне понятным тарифам.

Елена Николаева подчеркнула, что всю основную инфраструктуру, обеспечивающую доступ в интернет, обеспечивает город. Провайдер доводит сети непосредственно до самого дома — так называемая золотая миля. При этом тарифы в новостройках, где по закону должен присутствовать как минимум один оператор, бывают необоснованно высокими.

Заместитель председателя МГД Степан Орлов заявил, что столичный парламент при необходимости подготовит соответствующую законодательную инициативу по решению вопроса тарифов на услуги по доступу в интернет для москвичей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Анисимов, заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы:

— Согласно законодательству, в новых жилых домах должен присутствовать как минимум один оператор. Формально коллеги-застройщики этот пункт выполняют, но есть такие случаи, когда сильное завышение тарифных планов по доступу в интернет присутствует именно на тех операторах, которые были введены в рамках постройки дома. Каждый такой случай прорабатываем и пытаемся оптимизировать эту ценовую политику.