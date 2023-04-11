Коломенское готовится к столетнему юбилею

Художник-реставратор по темперной живописи Артем Киселев восстанавливает икону «Тайная вечеря» на сени от Царских врат / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В этом году музей-заповедник «Коломенское» отмечает столетие. К 18 мая он готовит масштабную выставку «Шедевры коллекции», которая объединит уникальные предметы из запасников. Корреспонденты «Вечерней Москвы» заглянули в реставрационные мастерские музея и понаблюдали за тем, как готовят экспонаты к юбилею.

По музейным меркам отдел реставрации в «Коломенском» считается небольшим: всего двадцать сотрудников, в то время как в Историческом музее работают шестьдесят специалистов.

— Но там и собрание больше, — замечает начальник отдела реставрации музейных коллекций Екатерина Сатель.

Впрочем, коллекцию музея-заповедника, которую начал собирать основатель и первый директор музея — архитектор Петр Барановский, тоже маленькой не назовешь.

На сегодняшний день она насчитывает более 170 тысяч экспонатов от эпохи неолита до начала XXI века. Поэтому работы небольшому отделу хватает с лихвой. Ведь перед каждой выставкой предметы, отобранные куратором, проходят экспертизу. В отделе реставрации они могут находиться разное время, в зависимости от масштаба и количества повреждений. Так, в числе прочих экспонатов в мастерской ждет ремонта кожаный портфель самого основателя музея Петра Барановского. К слову, этому архитектору музей-заповедник обязан такими памятниками деревянного зодчества, как домик Петра I и Моховая башня из Сумского острога. Барановский их разыскал и привез из Архангельской области в Коломенское в 30-х годах прошлого века.

Один из самых крупных предметов будущей выставки — сень от Царских врат с иконой «Тайная вечеря». Восстанавливать надо как массивную позолоченную раму, местами растерявшую позолоту, так и саму икону XVIII века. Реставратор Артем Киселев рассказывает, что цвета восстанавливает акварелью, а затем основу покрывают лаком, который позволяет надолго сохранить результат.

— Акварель — обратимый материал, — поясняет он.— С ее помощью мы реставрируем даже темперу на старинных иконах. Это дает нам возможность в будущем снять эти слои, если потребуется.

Все экспонаты будут готовы уже к 1 мая.

Конечно, на бурные овации и благодарности посетителей выставки реставраторы не рассчитывают: они понимают, что их труд — невидимый. Впрочем, никто из них по этому поводу не расстраивается. Тщеславные люди редко идут в эту профессию.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Полякова, главный хранитель Музея-заповедника «Коломенское»:

— Коллекция «Коломенского» имеет свое лицо, особую ценность, которая выделяет ее из общей сокровищницы, хранящейся в российских музеях. Юбилейный проект представит 350 экспонатов, многие из которых будут показаны впервые. Уникальным является собрание древнерусской иконописи этого музея, особенно коллекция икон русских святых с запечатленной архитектурой наших городов и монастырей. Некоторые из них относятся к XVI веку.