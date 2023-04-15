Редкие животные: кого можно встретить в столичных парках

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Красная книга Москвы выпущена в новой редакции и уже передана в образовательные учреждения. В обновленное издание попали редкие виды животных и растений, которые замечены в городе. Среди них есть виды, долгое время считавшиеся в столице исчезнувшими. «Вечерняя Москва» узнала, встречу с какими животными на природных территориях столицы можно считать невероятной удачей.

Столица ведет свою Красную книгу с 2001 года. В ней собрана информация о редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растениях и грибах. Также там есть данные об их распространении и необходимых мерах охраны.

Осенью 2022 года вышло третье издание. В Красную книгу Москвы (третье издание) занесено дополнительно 127 объектов животного и растительного мира, из них 16 видов, которые давно считались исчезнувшими на территории региона.

— В бытующем представлении большой город — не место для редких растений и животных. Это кажется вполне логичным: высокая численность населения, техногенная нагрузка, плотная застройка. Казалось бы, точно не до редких птичек. На самом деле это не так. В Москве половина территории — это парки, ООПТ. Москва — один из самых зеленых мегаполисов на планете. Мало кто знает, но в городе ведется работа по возрождению популяций редких видов животных: их выращивают, выпускают в естественную среду обитания и потом следят за их судьбой. В рамках таких программ восстанавливаются популяции сокола-сапсана и зайцев — русака и беляка, — отметил позитивные изменения мэр города Сергей Собянин.

Всего в третье издание вошли 573 вида грибов, животных и растений. В предыдущем издании было 480 видов.

— Увеличение числа новых видов в Красной книге не следует рассматривать как показатель ухудшения состояния живой природы, — говорит руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. — Обнаружение в черте города большого числа новых видов животных и растений, которых ранее здесь никогда не регистрировали или считали исчезнувшими, свидетельствует о значительном биологическом разнообразии территории Москвы, несмотря на очень высокую степень ее урбанизации и поистине экстремальные для многих видов условия обитания.

В подготовке третьего издания Красной книги Москвы приняли участие 183 человека. Помощь авторам оказали более 700 натуралистов — любителей живой природы, а также профессиональных биологов, материалы которых использованы при составлении видовых очерков. В их числе, например, ученые Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской академии наук.

Важно отметить, что все животные, растения и грибы, занесенные в Красную книгу столицы, подлежат особой охране. Для их сохранения и создаются особо охраняемые природные территории. В городе проводятся различные акции. Например, в Москве развешивают искусственные гнездовья для птиц. Они предназначены для обитающих на природных территориях серых неясытей, воробьиных сычиков, скворцов, синиц, гоголей и других птиц. Кроме того, в зимнее время проходят акции по подкормке зимующих птиц и белок.

Город заставляет животных эволюционировать

Наталья Феоктистова, ученый, секретарь Института проблем эволюции и экологии имени Северцова РАН, главный научный сотрудник:

— Долгое время считалось, что мегаполис — это абсолютно искусственная среда, где неинтересно заниматься биологическими проблемами. Но сейчас особенности флоры и фауны городов активно изучается во всем мире. Города интересны тем, что именно здесь животные и растения эволюционируют быстрее в естественной среде. Те, кто смог приспособиться к экстремальным городским условиям, вырабатывают целый ряд адаптаций.

Быстрее всего меняется поведение животных. Те, кто не переходит на ночной образ жизни, становятся толерантными к людям. Мы же знаем, как белки научились выпрашивать корм. Лисы тоже перестали бояться людей. В Мельбурне такое раскрепощенное поведение лис стало катастрофой для местных жителей. Они устраивают свои логова прямо под домами и приносят потомство. Проблема не только в том, что лисята громко пищат. Хуже то, что лисы приносят туда разную еду, которая со временем начинает отвратительно пахнуть.

В каждом городе есть свои интересные зоологические проблемы. В том числе и в Москве. Например, в Красную книгу города включили ежа европейского. На самом деле его здесь, похоже, нет. Так сложилось, что Москва является территорией, где проходит гибридная зона между двумя видами ежей — европейским и южным. Окончательного решения, кто обитает в столице, пока нет. Скорее всего, это гибриды. Еще одна проблема касается белки-летяги, которую тоже включили в Красную книгу. На самом деле этот подвид привезен в Звенигород с Дальнего Востока. Европейский подвид на территории Москвы не встречается.

Горностай

Фото: mos.ru

Визуально его можно спутать с лаской. Но зимой мех зверька становится снежного оттенка. Весит страшный хищник менее 300 граммов. Самки так и вовсе могут быть вдвое меньше самцов. Зверьки растут не по дням, а по часам. Физическое развитие человека продолжается до 25 лет. А вот самки горностая считаются зрелыми уже через три месяца после рождения.

Рыжий лесной муравей

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Многие встречали на природной территории конусообразные муравейники из мелких веток, листочков и хвои. Муравьи лучше других живых существ знают, что такое разделение труда. Каждый член муравьиного семейства занимается своим делом: одни убирают муравейник, другие охраняют или доставляют в него пищу.

Орешниковая соня

Фото: mos.ru

Этот забавный маленький зверек живет на природных территориях, где есть крупные старовозрастные деревья и заросли орешника. Встретить ее — большая удача и редкость. Обычно они селятся гораздо южнее. К тому же сони очень пугливы и осторожны.

Красная книга

Это официальный документ. Она была учреждена Правительством Москвы 10 июля 2001 года. Первое издание опубликовали в 2001 году, второе — спустя 10 лет, в 2011 году. Прочитать книгу в электронном виде можно на официальном сайте мэра Москвы mos.ru.

Ящерица прыткая

Фото: pixabay.com

Небольшая серо-зеленая ящерица с полосками на спине. В отличие от некоторых сильных, меняющих цвет, колючих или ядовитых дальних родственников, эти пресмыкающиеся совершенно беспомощны. Все, что они могут предпринять для защиты своей жизни — отбросить часть хвоста во время опасности. Новый хвост может отрасти за три-четыре недели.

Куница

Фото: Youtube

Хоть куница и выглядит довольно мило и безобидно, это очень ловкий, смелый, грациозный, подвижный и быстрый хищник, который предпочитает жить в крупных лесопарковых зонах. Логова устраивает в старых дуплах. Пушистый и большой хвост помогает лавировать и удерживать баланс во время длинных прыжков. Куницы всеядны, но предпочитают охотиться на мелких млекопитающих.

Летучие мыши

Фото: Pixabay

В Москве можно встретить шесть видов рукокрылых: рыжую вечерницу, двухцветного кожана, бурого ушана, лесного нетопыря, водяную ночницу и ночницу Брандта. Не всем приятен внешний вид этих ночных охотников. Однако не надо бегать с мухобойкой, если один из них случайно залетит в ваш дом. Летучие мыши вовсе не вампиры — они питаются вредными насекомыми и таким образом приносят нам, людям, немалую пользу.

Хомяк обыкновенный

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Отмечен в новом издании Красной книги города Москвы под 3-й категорией редкости. Этот зверь живет в столице уже давно. Его кости находят на раскопках древних городищ первого тысячелетия до нашей эры. Во всем мире этот грызун столкнулся с резким падением численности и нуждается в охране.

Гвоздика пышная

Фото: https://vk.com/club207180700

В Красной книге города есть интересные растения. Некоторые наблюдения столичных натуралистов поистине уникальны. Например, единственное наблюдение гвоздики пышной в Москве сделано жительницей района Строгино Марией Лейкиной. Растение не регистрировали в столице уже более 100 лет, во многих областях страны цветок стал редким обитателем.

Зайцы

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Беляк живет в лесу, русак предпочитает поля и открытые места. Названия зайцев говорят об особенностях их окраски. Желтовато-серый русак зимой белеет, но не весь — спина и голова остаются такие же русые, как и летом. Беляк же зимой становится практически белым.

Бобр

Фото: Unsplash

Благодаря строительным навыкам эти крупные грызуны способны изменять элементы ландшафта в тех местах, где поселяются. В случае опасности бобр громко бьет хвостом по воде, предупреждая об угрозе.

Мохноногая пчела

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Дикие пчелы — одиночки. Живут в земляных норках, собирают пыльцу с летних трав. В прошлом году специалистам Мосприроды удалось сфотографировать мохноногих пчел в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино». Они были очень рады удачному кадру — он действительно редкий.