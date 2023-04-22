Навстречу полярному сиянию: как будет выглядеть новая станция столичного метро «Физтех»

Метростроевцы работают на станции метро «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии / Фото: Stroi.mos.ru

Осенью этого года на Люблинско-Дмитровской ветке метро планируют открыть три новые станции. «Вечерняя Москва» побывала на строительстве конечной — «Физтех».

Новая станция «Физтех» расположена вдоль Дмитровского шоссе, севернее бульвара Академика Ландау. Строители уже завершили монолитные работы, трудятся практически круглосуточно, чтобы успеть закончить к поставленному мэром Москвы сроку. Пока что солнечный свет на платформу поступает через специальные технологические окна. Правда, как поясняют строители, они служат не для освещения, а чтобы удобнее было через них спускать стройматериалы. Потом на их месте сделают вентиляцию.

— Это станции мелкого заложения, глубина не более 25 метров, — рассказал генеральный директор компании-подрядчика АО «Мосметрострой» Сергей Жуков.

Скоро рабочие приступят к отделке самой станции.

— Основной этап сооружения платформенного участка закончен — сводовая часть выполнена на 100 процентов, и на 25 процентов закончена платформа, — поделился заместитель главного инженера компании-подрядчика Владимир Чуднецов. — Затем начнется самая красивая часть — архитектурно-отделочные работы.

По словам Владимира, сводчатые станции — это свобода, воздушность, пространство. И такие не строили довольно давно.

— Последняя сводчатая станция из построенных — это «Тропарево». Она была открыта в 2014 году, — отметил Владимир Чуднецов.

Примечательно, что станция «Физтех» будет отличаться по дизайну от двух других. Она самая северная из строящихся на этом участке, поэтому архитекторы решили, что освещение будет напоминать полярное сияние. На платформе установят световые колонны.

В пресс-службе столичной мэрии добавили, что у станции будет два вестибюля. Изначально планировали только один, но позже проект немного изменили, чтобы жителям было удобнее. Из двух вестибюлей пассажиры смогут выходить к Дмитровскому шоссе, жилой и общественной застройке, остановкам наземного транспорта.

— Ожидается, что новой станцией ежедневно будут пользоваться 10 тысяч пассажиров, а к 2030 году ее пассажиропоток вырастет до 12,3 тысячи человек в сутки, — уточнили в мэрии Москвы.

К открытию «Физтеха» планируют провести благоустройство прилегающей территории. Вокруг будет выполнено гранитное мощение. Здесь разобьют газон, высадят 90 деревьев.

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