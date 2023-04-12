«Суворовская» займет свое место: какой будет новая станция Кольцевой линии метро

Проект планировки «Суворовской» Кольцевой линии метрополитена. Рядом со станцией появятся широкие пешеходные и велосипедные дорожки / Фото: stroi.mos.ru

На Кольцевой линии метро появится еще одна станция. «Вечерняя Москва» выяснила, когда планируют построить «Суворовскую».

На пятой линии московского метро — именно такой номер присвоен Кольцевой — может появиться еще одна станция, «Суворовская». Она станет 13-й на этой ветке. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, это крайне сложный проект, который требовал тщательной проработки.

— Необходимо не только построить станцию, но и не прерывать движение поездов по действующему кольцу. Для этого будут созданы дополнительные тоннели, к возведению которых приступим в этом году, — рассказал он.

Заммэра Москвы добавил, что обычно работы по возведению станций метро на глубине 35–40 метров и в условиях плотной городской застройки занимают 7–8 лет, но в случае с «Суворовской» стройка завершится раньше.

— Мы ускоримся и постараемся уложиться в пять лет. Квалификации и ресурсов для реализации такого сложного проекта у нас достаточно, — подчеркнул Андрей Бочкарев.

Важно, что активное строительство станции смогут начать только после переключения движения поездов на временную схему по двумдополнительно построенным для этого обходным тоннелям.

«Суворовская» расположится между действующими станциями «кольца» — «Новослободской» и «Проспектом Мира». Выходы ведут к пересечению улиц Дурова и Делегатской. Также со станции пассажиры смогут перейти на станцию «Достоевская» Люблинско-Дмитровской линии метро.

Совсем без остановки движения обойтись не смогут. Вероятно, придется на несколько месяцев закрыть участок от «Курской» до «Краснопресненской» — это необходимо для сооружения камер переключения движения. Теперь, когда Большая кольцевая линия полностью заработала, реализация проекта стала на шаг ближе. Добавим, что конкурса на лучший дизайн для «Суворовской» проводить не собираются. Предварительные проработки оформления станции выполнялись еще в 2012–2013 годах. Их лишь доработают в Москомархитектуре с учетом изменения конфигурации первого вестибюля и необходимости строительства второго.

В Стройкомплексе рассказали, что возможность создания станции «Суворовская» прорабатывалась еще в 1990-е годы, но тогда технические сложности так и не позволили воплотить задуманное.

ЦИФРА

250 тысяч человек составит ежедневный пассажиропоток станции «Суворовская» после ее открытия.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

По слова заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, оплата по биометрии популярна среди пассажиров, поэтому к ней подключили еще 100 турникетов. Теперь их 740. А летом оплату по биометрии смогут принимать почти четверть устройств в метро и на МЦК.

КСТАТИ

«Суворовская» улучшит транспортное обслуживание района Мещанский, а также обеспечит пешую доступность театра «Уголок дедушки Дурова», спорткомплекса «Олимпийский».

Знаете ли вы, что

Название станции неоднократно менялось: среди предыдущих вариантов были «Площадь Коммуны», «Суворовская площадь», а также «Площадь Суворова».