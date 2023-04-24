В Москве подвели итоги первого кейс-чемпионата по музейному туризму

Фото: Городской методический центр Департамента образования и науки Москвы

Участники разрабатывали экскурсионные маршруты, аудиогиды, сценарии квестов и афиши для музейных лекций.

Около тысячи столичных школьников 5–11-х классов и студентов колледжей приняли участие в Кейс-чемпионате по музейному туризму «Прогулки по Москве». Состязание включало три этапа. В ходе квиз-тура, состоявшего из 25 вопросов разной сложностей, дети проверили свои знания и узнали много фактов о музеях Москвы. На втором этапе они выполняли задания учреждений культуры и предлагали креативные решения сложных задач.

Фото: Городской методический центр Департамента образования и науки Москвы

Участники подготовили виртуальные выставки, аудиогиды для туристов, квесты по музеям и репортажи для СМИ. Так, ученица школы № 183 Татьяна Комиссарова разработала дизайн афиш для лекций музеев Московского Кремля. Ученик «Газпром школы» Андрей Губарь написал сценарий экскурсии-квеста «Эволюция отечественных спутников» для центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. А Кристина Трифонова, студентка Колледжа малого бизнеса № 4, разработала экскурсии по станциям Арбатско-Покровской линии. «Украденные жизни» — так ученик школы № 2010 Морозов Даниил назвал свой аудиогид, посвященный местам столицы, связанных с репрессиями 30-х годов ХХ столетия и самими репрессированными. Подробную программу экскурсии-круиза по Москве-реке разработал один из самых юных участников — Андрей Голохов, пятиклассник Шуваловской школы № 1448.

В финале дети снимали видеовизитки, в которых рассказывали о городских усадьбах, музеях, культурных пространствах и их экспозициях. Всего экспертному жюри они представили около 200 видеороликов, в которых рассказали о своих любимых местах родного города, поделились разработанными экскурсионными маршрутами, познакомили с музейными площадками столицы.

Работы оценили эксперты из 26 культурных учреждений столицы, среди которых Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль», Государственный музей обороны Москвы, Дарвиновский музей, Музей С. А. Есенина, Музей Государственного академического Театра кукол имени С. В. Образцова, Музей криптографии, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького, Государственный музей спорта, Музей современной истории России и другие. Они определили 45 призеров и победителей в трех возрастных категориях.

Фото: Городской методический центр Департамента образования и науки Москвы

В младшей возрастной группе первые места заняли ученики Шуваловской школы № 1448, школы Центра педагогического мастерства, школ № 2010, 1329 и 544. Они подготовили видеовизитки о Музее Победы, Музее сословий России, Арт-кластере «Гамма», Музее Владимира Высоцкого и Музее-заповеднике «Царицыно».

Среди подростков 14–18 лет победителями стали ученики «Газпром школы», школ № 183, 1207, 1236, и 2097. Они сняли видеоэкскурсии по местам славы района Орехово-Борисово, рассказали о шифровании данных на экспозиции Музея криптографии, а также представили ролики о выставке «Триумф», Российском музее леса и других.

В старшей возрастной категории победили студенты Колледжа малого бизнеса № 4, Первого московского образовательного комплекса, Технологического колледжа № 21 и Колледжа «Царицыно». В своих видеовизитках они рассказали о Музее космонавтики, Кремле в Измайлове, павильоне «Макет Москвы», экскурсии в Дарвиновском музее и даже о путешествии во времени с применением способа синхронной передачи речи для глухих людей.

Торжественная церемония награждения призеров и победителей кейс-чемпионата пройдет 12 мая на площадке «Точка кипения — Москва» Агентства стратегических инициатив.

Кейс-чемпионат по музейному туризму «Прогулки по Москве» проводит Городской методический центр столичного Департамента образования и науки при поддержке Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Цель состязания — привлечь внимание юных москвичей к историко-культурному наследию столицы. Партнеры кейс-чемпионата — исторические, естественно-научные, театральные, литературные, корпоративные музеи, музеи-заповедники, а также музеи науки и техники.