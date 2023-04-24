Куратор выставки «Путь к Победе» Ирина Чубаева рассказывает про плакаты, которые украсили один из залов Музея Победы / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В понедельник, 24 апреля, в Музее Победы открылась выставка советских агитационных плакатов «Путь к Победе». Там представлено больше 30 экспонатов, десять из них снабжены QR-кодом, который позволяет «оживить» героев.

На черных стенах музея выделяются яркие плакаты в рамах. На них грозные и улыбающиеся красноармейцы, рабочие, крестьянки, испуганные карикатурные немцы, танки, самолеты — словом, все «участники» Великой Отечественной войны.

На одном из плакатов изображена совместная операция советских и британских летчиков, которые сбрасывают бомбы на Берлин. На другом, который символизирует братство советских народов, один солдат держит раненого сослуживца.

Плакаты призывают встать на защиту Родины, мобилизовать все силы, чтобы поддержать солдат, уничижают врага. Рядом с некоторыми из них прикреплены маленькие белые квадраты. Если навести на такой плакат камеру смартфона, картинка «оживает» — самолеты начинают летать, а солдаты — разговаривать.

Гендиректор компании, создавшей приложение, анимирующее плакаты, Сергей Матвеев рассказал «Вечерней Москве», что работа над проектом заняла около месяца.

В свою очередь, автор идеи выставки дизайнер Елена Антоненко де Регель рассказала, что в течение года работа над проектом будет продолжена, и приложение пополнится новыми анимированными плакатами, которые будут представлены к следующей годовщине Победы.

— Многие известные актеры уже выразили желание присоединиться к нашему проекту. Это хорошая возможность донести наше огромное наследие до молодых людей, которые сегодня не расстаются с телефонами, — отметила Антоненко де Регель.

По ее словам, за каждым представленным плакатом — история реальных бойцов, с которых были списаны образы героев.

Куратор выставки, специалист по экспозиционно-выставочной деятельности Музея Победы Ирина Чубаева рассказала, что экспозиция разделена на три группы — плакаты времен 1941–1942 годов, призывающие мобилизовать боевые и трудовые ресурсы страны, плакаты 1942–1944 годов, в основном высмеивающие немецких солдат и руководство нацистской Германии, и плакаты 1944–1945 годов, которые изображают победу советских солдат и тружеников тыла, встречу с родными, чествование героев.

— Лично мне больше всех нравится плакат, призывающий женщин заменить мужчин на поле, чтобы воины знали, что могут смело воевать и в тылу есть кому трудиться, — отметила Чубаева.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Федор Смуглин, заместитель директора Музея Победы, вице-адмирал:

— Когда красноармейцы шли на войну, они все видели эти плакаты. Эту силу мы с вами особенно ощущаем сейчас, когда идет спецоперация. А оживление этих плакатов — это та изюминка, которая сегодня необходима. Она дает возможность наложить современные технологии на тот патриотизм, который был раньше, и приумножить его.