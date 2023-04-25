Прогресс мирового уровня: как технологии в столичных домах упрощают жизнь москвичей

Председатель совета дома на Красноказарменной улице Евгений Симонович использует приложение для дистанционного управления системой безопасности здания. С помощью него можно принимать входящий звонок без использования трубки домофона / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Во вторник, 25 апреля, в столице прошел Всероссийский форум, посвященный цифровизации жилищно-коммунального хозяйства. Эксперты рассказали «Вечерней Москве» о технологиях в столичных домах.

Москвич Евгений Симонович — председатель совета дома на Красноказарменной улице. Он открывает на смартфоне приложение для дистанционного управления системой безопасности здания и отвечает на входящий звонок без использования трубки домофона.

— Приложение, которым пользуются жители нашего дома, дают им возможность контролировать обстановку во дворе, — рассказывает Симонович. — Они могут смотреть видео с камер домофона в режиме реального времени и следить за имуществом не выходя из дома.

С помощью программы жители дома на Красноказарменной улице регулярно проводят собрания собственников, а также голосования.

— Например, недавно таким образом мы выбрали вариант облагораживания дворовой территории, — говорит председатель дома. — Еще с помощью приложения мы собираем пожертвования. Например, на собранные средства привезли для детей во двор речной песок, а для взрослых — зеленые насаждения.

Помимо всего прочего, жители дома на Красноказарменной улице пользуются чат-ботом популярного российского мессенджера.

— Например, если кого-то беспокоит шум ремонтных работ, то недовольный может пожаловаться тому, кто нарушает тишину, скрыв свои персональные данные в соцсети, — добавляет Симонович.

Ключевое место в инфраструктуре развития жилищно-коммунального хозяйства столицы занимают интеллектуальные системы учета электроэнергии, рассказывает директор по информационным технологиям Росводоканала Сергей Путин. Например, «умные» счетчики позволяют россиянам не переписывать и не передавать вручную информацию о том, сколько они потратили воды и электричества. Они автоматически передают цифры управляющим компаниям или ресурсоснабжающим организациям.

— Это делает процесс производства ресурсоснабжающей компании и начислений прозрачным, что повышает взаимное доверие, а также создает базу для развития инфраструктуры ЖКХ, — рассказывает Путин.

В свою очередь доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение» Московского государственного строительного университета Николай Макиша добавил, что руководители управляющих компаний столицы успешно справляются с задачей обеспечения москвичей качественной водой.

— Столица России — это флагман в применении современных технологий относительно водоотведения и водоснабжения, — сообщает Николай Макиша. — Причем не только в масштабах нашей страны, но и всего мира.

Ведь, по его мнению, самые передовые решения используются на объектах столицы, а другие города активно перенимают ее опыт.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Камеры, установленные на многоквартирных домах, осуществляют контроль в сфере ЖКХ и благоустройства. По данным Мосгордумы, городская система видеонаблюдения используется при расследовании 70 процентов преступлений. В 2022 году с ее помощью полиция смогла раскрыть почти 10 000 преступлений. А в сфере благоустройства за 2022 год было зафиксировано более 343 000 нарушений.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлана Разворотнева, председатель Комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Московской торгово-промышленной палаты:

— В Москве часто проводятся мероприятия, направленные на снижение потребления коммунальных энергоресурсов. Управляющие компании стремятся оснащать подъезды датчиками движения для включения света. Более того, сейчас стараются внедрять новые технологии в систему отопления, например устройства погодного регулирования, чтобы также снизить уровень энергопотребления. Однако нам есть куда стремиться: оснащение домов современными устройствами должно происходить активнее.