Все на борт: в Москве стартовала летняя пассажирская навигация

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В столице официально стартует летняя пассажирская навигация, суда начали курсировать через шлюзы Москвы-реки. «Вечерняя Москва» рассказывает о пассажирских и туристических маршрутах по реке.

Главной особенностью летней навигации в этом году станут первые за много лет регулярные пассажирские рейсы по Москве-реке на новых электросудах. Они будут ходить по двум тестовым маршрутам: парк «Фили» — Киевский, Автозаводский мост — Печатники.

Прогулочные, банкетные суда и экскурсионные речные трамвайчики также выйдут в акваторию Москвы-реки. В межсезонье они проходили обслуживание и ремонт. Капитан одного из столичных теплоходов Денис Полтов рассказывает:

— Чтобы к открытию навигации пассажиры увидели сияющие палубы судна, зимой надо серьезно поработать. В мегаполисе много туристов, жителей города, которые хотят после рабочего дня прокатиться по реке. В прошлом году вырос спрос на речные путешествия на круизных судах. Причины понятны: с выездными направлениями сейчас напряженно. Внутренних же направлений речных круизов множество. По итогам прошлого года лидерство удерживали круизы выходного дня. Например, маршрут Москва — Тверь — Москва или Москва — Санкт-Петербург — Москва.

Круиз «Люкс»

По уровню сервиса сравним с пятизвездочным отелем. Пример — теплоход «Мустай Карим». Он вмещает 300 пассажиров, а спроектировано и построено судно в Нижнем Новгороде.

Большое разнообразие

У теплохода класса «Лайт» широкий список городов отправления и прибытия, увеличенное время стоянки в городах, что позволяет пассажирам отправиться на продолжительные экскурсии. Пример — теплоход «Константин Федин». Четырехпалубный, вместимость 222 человека.

Прокатиться на «Розе»

Речные трамвайчики «Цветочной флотилии Рэдиссон» вмещают 44 человека. Они носят поэтичные названия: «Василек», «Незабудка», «Орхидея». На Москве-реке также можно увидеть розовый трамвайчик «Роза», сиреневую «Лаванду» и «Фуксию». Используются они в качестве туристических, сдаются в аренду для мероприятий.

Прекрасный «Пушкин»

Теплоходы класса «Премиум» — самые комфортабельные после «Люкса». Теплоход «Александр Пушкин» — единственный четырехпалубный теплоход, который ходит на Соловецкие острова и может швартоваться у причала Соловков. Вместимость 186 пассажиров.

Новинка-2023

Самый новый тип водного транспорта — электрические суда. С этого года будут регулярно ходить по двум пилотным маршрутам. Вмещают около 50 пассажиров. Оплатить поездку можно будет «Тройкой», социальной или банковской картой.

Экскурсия с «Москвой»

Серия двухпалубных пассажирских речных теплоходов, которые также зачастую причисляют к условному классу «речных трамваев». Используются в качестве экскурсионных, прогулочных и банкетных судов. Вмещает более 200 пассажиров.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства:

Проведены масштабные работы по подготовке причалов и набережных к открытию навигации. После зимы на 44 причалах тщательно промыли лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия, провели пескоструйную обработку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов.