Какие животные и растения вошли в третье издание Красной книги Москвы

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В Москве выпустили третье издание Красной книги. Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский рассказал, какие изменения зафиксированы в новой редакции.

— Антон Олегович, что нового вошло в третье издание Красной книги?

— Оно дополнено 127 объектами животного и растительного мира. В их число входит 16 видов флоры и фауны, которые давно считались исчезнувшими на территории Москвы. Так, гвоздику пышную не регистрировали в столице уже более 100 лет. В целом во многих областях страны цветок стал редким обитателем. Тем не менее сейчас растение произрастает в нескольких местах к северу от столицы и на юге Москвы.

Еще один вид — самая маленькая стрекоза нашей фауны, нехаленния красивая, которая в Московском регионе была выявлена только в 2013 году. Сейчас нехаленнию можно встретить на Филинском болоте в Молжаниновском районе. Теперь этот вид тоже в Красной книге.

Серую утку можно увидеть во многих крупных городах Западной Европы. К нам она почти ежегодно прилетает на зимовку. Но само гнездование серой утки в столице — редкое явление. Тем не менее с 2013 по 2020 год пары серых уток встречались по меньшей мере восемь раз, а в ТиНАО гнездование уже установлено. Это позволило в третьем издании книги изменить категорию редкости с нулевой (исчезнувший вид) до первой (вид, находящийся на территории Москвы под угрозой исчезновения). Всего в третьем издании 573 вида животных, растений и грибов.

— Видам на грани исчезновения можно помочь? Как это делают в Москве?

— Москва — мегаполис, обладающий огромным экономическим потенциалом, с постоянно развивающимися промышленностью, городским хозяйством, с динамично развивающейся транспортной системой. И все это, несомненно, негативно сказывается на живой природе.

Все объекты животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу Москвы, а также территории, где они обитают, подлежат особой охране. Для сохранения животных, растений и условий для их восстановления создаются особо охраняемые природные территории, ежегодно проводятся работы по восстановлению численности редких видов животных и растений. Ведется очистка лесных и луговых участков, прилегающих к рекреационным зонам, и береговой линии водоемов от бытового мусора. Устанавливаются скворечники, гоголятники, синичники, совятники и убежища для летучих мышей с целью повышения популяций птиц-дуплогнездников и рукокрылых животных. Реализуются программы по восстановлению популяций редких видов животных. В рамках одной из таких программ восстанавливается популяция сокола-сапсана, который относится к наиболее уязвимым видам птиц России и занесен в Красную книгу как Москвы, так и страны. В мегаполисе сапсанам непросто: в природе они чаще всего выбирают себе места для гнездования на выступе скал или в уступах береговых обрывов. К началу 1970-х годов в нашем регионе сапсаны фактически исчезли, на гнездовании вид не отмечался. Однако с конца 1990-х годов в рамках программы восстановления вида в Москве производят выпуск птиц, выращиваемых в питомнике «Русский соколиный центр». Одним из первых мест для выпуска сапсанов стала площадка на крыше Главного здания МГУ на Воробьевых горах. Здесь птицы ежегодно гнездятся с 2005 года. Еще две пары обосновались на высотном здании на Котельнической набережной и на здании МИД на Смоленской площади. Гнездование четвертой пары было отмечено в 2017–2019 годах на крыше 14-этажного жилого дома на пересечении улиц Гарибальди и Вавилова.

В Красную книгу Москвы сапсаны внесены еще в 2001 году под нулевой категорией редкости как исчезнувший вид. Но благодаря программе восстановления вида во второй и третьей редакции им присвоена первая категория редкости.

— Действительно ли есть виды, которые разрушают сложившиеся системы и уничтожают другие виды?

— Инвазивные «чужеродные» виды — негативный фактор, влияющий на биологическое разнообразие.

Например, появление борщевика Сосновского в естественной среде приводит к обеднению видового состава окружающей растительности. К тому же он очень вреден для человека. При контакте кожи с соком растения при воздействии ультрафиолетового излучения у человека появляются ожоги. Пораженные участки кожи могут быть чувствительны к ультрафиолету в течение нескольких лет.

Естественный ареал другого инвазивного вида — рейнутрии японской — охватывает юг Приморья, Южный Сахалин, Южные Курилы, Японию, Корею, большую часть Китая, Тайвань. Мощные заросли затеняют местные растения, что приводит к уменьшению биоразнообразия.

На сегодняшний день на территории города применяются все необходимые меры для минимизации распространения инвазивных видов.

На подведомственных Департаменту природных территориях систематически проводятся работы по выявлению и мониторингу борщевика Сосновского, золотарника канадского и рейнутрии сахалинской.