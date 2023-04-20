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Приметы и советы

За сбор растений и грибов из Красной книги грозит тюремный срок

Анна Темнышова
Общество
За сбор растений и грибов из Красной книги грозит тюремный срок
Фото: shutterstock

Сбор грибов и растений из Красной книги чреват теперь штрафами и даже тюремным сроком. Рассказываем о тех лесных объектах, которые лучше не рвать и не срезать.

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, вводящий уголовную ответственность за незаконный сбор особо ценных растений и грибов, занесенных в российскую Красную книгу или охраняемых международными договорами. В Уголовном кодексе появится новая статья 260.1. Максимальное наказание по ней предусматривает от шести до девяти лет лишения свободы со штрафом в размере до трех миллионов рублей. Уголовная ответственность наступит за уничтожение, повреждение, сбор и оборот ценных растений с умыслом, а не по неосторожности.

Накануне массовых походов и прогулок москвичей в лес мы связались со специалистами — микологом, ботаником и юристом, — чтобы выяснить, как случайно не попасть под санкции нового закона.

Собрал грибочки — дошел до точки

— Двойники у грибов — один из непростых факторов правоприменения: к чему это будет относиться? Например, трутовик лакированный, который занесен в Красную книгу России, из рода Ганодерма. А еще есть несколько видов, которые на него очень похожи, такие же блестящие, с белой каемкой по краям, — говорит миколог Михаил Вишневский. — Только вот этих двойников нет в Красной книге, а сам трутовик есть.

Если вдруг у вас в корзинке окажется вместо него какой-нибудь близкий родственник, который, например, растет на хвойных деревьях, то предполагаемые «эксперты» могут принять один вид за другой.

— Даже среди микологов нет тех, кто с уверенностью будет устанавливать виды грибов, — добавил Михаил Вишневский.

А еще существуют видовые комплексы: осенний опенок есть такой, он состоит из 10 разных видов грибов. И внешние признаки не всегда работают в этом случае, поэтому отличить их может только лабораторная экспертиза.

Проблема еще и в том, что грибница — это и есть сам гриб. А то, что произрастает на поверхности (ножка и шляпка) — это плоды. Суть закона заключается в охране плодовых тел, это все равно, что охранять яблоки отдельно от яблони.

И размножаются эти грибы за счет плодов, которые распространяют споры.

— Реальный вред — это уничтожить саму грибницу, — говорит Михаил Вишневский. — Если мы собираем грибы, то, наоборот, стимулируем их плодоношение. Поэтому грибов больше там, где их собирают регулярно, а не в диких местах. Уничтожить грибницу можно, только если экскаватором перекопать землю, вырубить лес или что-то подобное.

Случайность или злой умысел

Уголовная ответственность по новой статье УК предусматривает от трех до девяти лет лишения свободы или штраф до трех миллионов рублей. Если деяние совершено со злым умыслом. А как доказать, что ты делал это без злого умысла, непонятно. Допустим, гриб из Красной книги нашли у тебя в корзинке. Тут и доказывать ничего не надо: ты злоумышленник!

— А представьте, что сборщики выложили в интернет информацию о продаже черного летнего трюфеля, который растет в Европейской части России, затем рестораторы купили его и включили в меню своего заведения. Ясное дело — это уже можно считать за ОПГ, — горько иронизирует миколог Михаил Вишневский. — Но этого гриба достаточно в природе. Да, он пока в Красной книге, но как только его начали искать, то оказалось, что его очень много.

Грибы — это совершенно другое царство жизни, которое существует и распространяется по своим законам. Самое лучшее, что можно сделать в защиту грибов, — оставить их в покое.

А если повредил его ненароком?

Бывает, гриб или цветок сорвали случайно или не зная о его принадлежности к редким растениям. Ведь не все люди являются профессиональными биологами.

— Установленные в законопроекте максимальные сроки наказания являются очень серьезными, — говорит адвокат Владимир Постанюк. — Однако стоит понимать, что такие сроки лишения свободы могут получить те лица, которые занимаются преднамеренной добычей, хранением, приобретением и продажей подобных растений.

То есть речь идет о лицах, которые осознанно занимаются запрещенной деятельностью. Привлечение к ответственности тех, кто случайно наступил на редкий гриб или цветок или нечаянно его сорвал, в данном законе не предполагается. Если только это не делалось преднамеренно. Но о преднамеренном сборе редких растений, как правило, делаются соответствующие выводы на основании выяснения всех обстоятельств происшествия.

— Законопослушных дачников и грибников подобные жесткие меры не коснутся, а пострадают от них профессиональные сборщики редких растений, то есть те же браконьеры, только растительного мира, и профессиональные торговцы черного рынка, — добавил адвокат Постанюк.

По его словам, если человек случайно сорвал такое растение, достаточно будет написать объяснительную и изложить обстоятельства происшествия. Но помня народную мудрость про закон, который что дышло — куда повернешь, там и окажешься — лучше все же перестраховаться и внимательно изучить, как выглядят краснокнижные растения и грибы в Подмосковье и соседних областях. И держаться от запрещенки подальше.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юлия Шнер, сотрудница Ботанического сада МГУ:

— На территории Московской области произрастает 19 видов сосудистых растений, которые также включены в Красную книгу Российской Федерации. Есть, например, такое растение, как пальчатокоренник балтийский, который редко встречается в городских округах Красногорск, Мытищи и Одинцово. В целом состояние видов, включенных в Красную книгу, вызывает тревогу. Все они нуждаются в особом внимании и специальных программах по их изучению и охране на территории области.

Браконьерство Законы Грибы Красная книга Растения
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