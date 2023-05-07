Споем песни военных лет: гид по городским праздничным мероприятиям к 9 мая
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
В честь Дня Победы в столице традиционно запланирована насыщенная праздничная программа. «Вечерка» собрала самые интересные события грядущих выходных дней.
Парад на Красной площади
- Красная площадь
Билеты на зрительные трибуны уже не продаются, но увидеть парад традиционно можно будет в прямом эфире по телевизору. Начало в 10:00. В этом году по брусчатке в торжественном строю пройдут более 10 тысяч солдат и офицеров. Зрителям покажут 125 единиц разных видов вооружения и техники.
Концерты
- Парк «Зарядье», ул. Варварка, 6, стр. 1.
В «Зарядье» 9 мая запланирована насыщенная музыкальная программа — на сцене выступит Академический хор русской песни «Орфей», который исполнит всеми любимые композиции — «Катюшу», Смуглянку», «Соловьи» и многие другие песни. Начало в 18:00.
- «Москонцерт», ул. Пушечная, 4, стр. 2
В здании «Москонцерта» 9 мая будет выступать ансамбль Дмитрия Покровского. На сцене прозвучат песни, которые пели бойцы на фронте. Начало в 18:00.
Выставки
- Музей Победы, Пл. Победы, 3
В памятную дату, 9 мая, в Музее Победы можно будет ознакомиться с оружейными реликвиями и узнать малоизвестные подробности о ключевых битвах Великой Отечественной войны. Также там будет представлена экспозиция «Подвиг армии», которая расскажет о заслугах солдат.
- Государственный Исторический музей, Пл. Революции, 2/3
Для желающих увидеть уникальные фотографии военных лет Государственный Исторический музей открыл выставку «Евгений Халдей. Эпоха в кадрах». В экспозиции представлено около 400 работ той эпохи, а также есть подробный рассказ о творческом пути легендарного советского фотографа. Посетить выставку можно до конца этого месяца.
Кинопоказы
- Музей кино на ВДНХ, Пр-т Мира, 119, павильон № 36
5 мая посетителям покажут фильмы-сказки, которые были созданы в годы войны. Например, гости смогут увидеть картину «Волшебное зерно». Начало показа в 14:00.
- Библиотека киноискусства, ул. Каретный Ряд, 5/10, стр. 2
6 мая посетителям библиотеки расскажут, как работала советская киноиндустрия в годы войны. Научный сотрудник музея Эмма Малая поделится личными воспоминаниями, как она пережила эти события и как оказалась на съемках многих культовых картин о войне. Начало в 16:00.
Театр
- Новый Арт Театр на Ленинском проспекте, Ленинский пр-т, 37А
9 мая на сцене театра покажут спектакль «Если ворон в вышине», который расскажет историю ребят, отправившихся защищать свою Родину. Постановка подойдет для семейного просмотра. Начало в 19:00.
- Театр на Таганке, ул. Земляной Вал, 76/21
Театр в этом году вновь представит свой знаменитый спектакль «Четыре тоста за Победу» — более 25 лет он пользуется популярностью в эту знаменательную дату. В спектакле звучат песни военных лет. Начало в 19:00.
Экскурсии
- Бункер Сталина, ул. Cоветская, 8, стр. 1
Для желающих ближе познакомиться с Москвой военных лет 8 мая состоится экскурсия в бункер Сталина. Посетителям расскажут, какие непростые решения принимал Главнокомандующий во время Великой Отечественной войны, а также дадут продегустировать любимое вино Сталина. Экскурсия длится два часа. Начало в 14:00.
- Теплоход «Соболь», причал «Сити-экспоцентр»
На теплоходе «Соболь» 9 мая пройдет водная экскурсия по городу, посвященная Дню победы. Гостей также ждут песни военных лет, а также дегустация блюд традиционной русской кухни. Отправление в 20:15.
Спорт
- Гребной канал в Крылатском, ул. Крылатская, 2
На Гребном канале в Крылатском 9 мая состоится традиционная эстафета по академической гребле на приз газеты «Вечерняя Москва». Победители соревнований получат переходящий кубок «Серебряная ладья», учрежденный нашим изданием 90 лет назад, а также специальные подарки от газеты. Начало в 11:30.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Алексей Шапошников, председатель Мосгордумы:
— День Победы — это особенный праздник для каждого москвича. Для старшего поколения центры «Московского долголетия» подготовили обширную праздничную программу с 5 по 9 мая. Москвичи серебряного возраста могут принять участие в образовательных викторинах, мастер-классах и творческих встречах по всему городу.
КСТАТИ
Концерты, спектакли, кулинарные уроки и исторические лекции пройдут и на площадках фестиваля «Московская весна». Адреса площадок уточняйте на сайте: moscowseasons.com.
ЦИФРА
78 лет назад советский народ одержал победу в Великой Отечественной войне.