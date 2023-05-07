Споем песни военных лет: гид по городским праздничным мероприятиям к 9 мая

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В честь Дня Победы в столице традиционно запланирована насыщенная праздничная программа. «Вечерка» собрала самые интересные события грядущих выходных дней.

Парад на Красной площади

Красная площадь

Билеты на зрительные трибуны уже не продаются, но увидеть парад традиционно можно будет в прямом эфире по телевизору. Начало в 10:00. В этом году по брусчатке в торжественном строю пройдут более 10 тысяч солдат и офицеров. Зрителям покажут 125 единиц разных видов вооружения и техники.

Концерты

Парк «Зарядье», ул. Варварка, 6, стр. 1.

В «Зарядье» 9 мая запланирована насыщенная музыкальная программа — на сцене выступит Академический хор русской песни «Орфей», который исполнит всеми любимые композиции — «Катюшу», Смуглянку», «Соловьи» и многие другие песни. Начало в 18:00.

«Москонцерт», ул. Пушечная, 4, стр. 2

В здании «Москонцерта» 9 мая будет выступать ансамбль Дмитрия Покровского. На сцене прозвучат песни, которые пели бойцы на фронте. Начало в 18:00.

Выставки

Музей Победы, Пл. Победы, 3

В памятную дату, 9 мая, в Музее Победы можно будет ознакомиться с оружейными реликвиями и узнать малоизвестные подробности о ключевых битвах Великой Отечественной войны. Также там будет представлена экспозиция «Подвиг армии», которая расскажет о заслугах солдат.

Государственный Исторический музей, Пл. Революции, 2/3

Для желающих увидеть уникальные фотографии военных лет Государственный Исторический музей открыл выставку «Евгений Халдей. Эпоха в кадрах». В экспозиции представлено около 400 работ той эпохи, а также есть подробный рассказ о творческом пути легендарного советского фотографа. Посетить выставку можно до конца этого месяца.

Кинопоказы

Музей кино на ВДНХ, Пр-т Мира, 119, павильон № 36

5 мая посетителям покажут фильмы-сказки, которые были созданы в годы войны. Например, гости смогут увидеть картину «Волшебное зерно». Начало показа в 14:00.

Библиотека киноискусства, ул. Каретный Ряд, 5/10, стр. 2

6 мая посетителям библиотеки расскажут, как работала советская киноиндустрия в годы войны. Научный сотрудник музея Эмма Малая поделится личными воспоминаниями, как она пережила эти события и как оказалась на съемках многих культовых картин о войне. Начало в 16:00.

Театр

Новый Арт Театр на Ленинском проспекте, Ленинский пр-т, 37А

9 мая на сцене театра покажут спектакль «Если ворон в вышине», который расскажет историю ребят, отправившихся защищать свою Родину. Постановка подойдет для семейного просмотра. Начало в 19:00.

Театр на Таганке, ул. Земляной Вал, 76/21

Театр в этом году вновь представит свой знаменитый спектакль «Четыре тоста за Победу» — более 25 лет он пользуется популярностью в эту знаменательную дату. В спектакле звучат песни военных лет. Начало в 19:00.

Экскурсии

Бункер Сталина, ул. Cоветская, 8, стр. 1

Для желающих ближе познакомиться с Москвой военных лет 8 мая состоится экскурсия в бункер Сталина. Посетителям расскажут, какие непростые решения принимал Главнокомандующий во время Великой Отечественной войны, а также дадут продегустировать любимое вино Сталина. Экскурсия длится два часа. Начало в 14:00.

Теплоход «Соболь», причал «Сити-экспоцентр»

На теплоходе «Соболь» 9 мая пройдет водная экскурсия по городу, посвященная Дню победы. Гостей также ждут песни военных лет, а также дегустация блюд традиционной русской кухни. Отправление в 20:15.

Спорт

Гребной канал в Крылатском, ул. Крылатская, 2

На Гребном канале в Крылатском 9 мая состоится традиционная эстафета по академической гребле на приз газеты «Вечерняя Москва». Победители соревнований получат переходящий кубок «Серебряная ладья», учрежденный нашим изданием 90 лет назад, а также специальные подарки от газеты. Начало в 11:30.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Шапошников, председатель Мосгордумы:

— День Победы — это особенный праздник для каждого москвича. Для старшего поколения центры «Московского долголетия» подготовили обширную праздничную программу с 5 по 9 мая. Москвичи серебряного возраста могут принять участие в образовательных викторинах, мастер-классах и творческих встречах по всему городу.

КСТАТИ

Концерты, спектакли, кулинарные уроки и исторические лекции пройдут и на площадках фестиваля «Московская весна». Адреса площадок уточняйте на сайте: moscowseasons.com.

ЦИФРА

78 лет назад советский народ одержал победу в Великой Отечественной войне.