Московский Театр мимики и жеста подготовил театрализованную программу ко Дню Победы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москва, Измайловский бульвар, 41 Карта всех событий

Ко Дню Победы московский Театр мимики и жеста подготовил театрализованную программу «Песни, рожденные войной». Праздничное представление пройдет в пятницу, 5 мая, в 15:00. Мероприятие специально запланировано на дневное время, чтобы жители близлежащих районов могли в преддверии выходных посетить театр всей семьей и принять участие в праздновании Дня Победы.

Театр давно и плодотворно сотрудничает с управой района, предоставляя льготные билеты для социально уязвимых групп граждан. Политика театра в этом направлении призвана способствовать развитию взаимопонимания и социальной солидарности.

Основу программы ко Дню Победы составят песни военных лет, исполняемые артистами театра на русском жестовом языке.

— Песни, которые мы выбрали, все объединены общим замыслом, они как бы составляют единый рассказ о великом и трагическом военном времени, о беззаветном героизме и любви к Родине, — рассказал художественный руководитель праздничного представления, директор Театра мимики и жеста Роберт Фомин.

По замыслу организаторов, мероприятие в Театре мимики и жестов должно стать главным событием празднования 78-й годовщины Великой Победы для москвичей с проблемами слуха. День Победы всегда отмечается в Москве широко и разнообразно. Но инвалиды по слуху не имеют возможности для полноценного участия в большинстве мероприятий: на площадках, как правило, не предусмотрены переводчики программы на жестовый язык, тексты и песни на этом языке бывают представлены крайне редко. Мероприятие ко Дню Победы в Театре мимики и жеста должно предоставить неслышащим москвичам возможность полноценного участия в праздновании важнейшего для страны события.

Планируется, что в дальнейшем «Песни, рожденные войной» полностью или в виде отдельных номеров могут быть представлены в подведомственных Всероссийскому обществу глухих специализированных школах и культурных центрах в Москве и регионах.

В конце декабря 2022 года в столице прошла трехдневная экскурсия по городу для воспитанников Донецкой специальной школы-интерната № 19 и Луганской специальной (коррекционной) школы-интерната. Они посетили Театр мимики и жестов, Красную площадь и парк «Зарядье», Московский цирк Никулина на Цветном бульваре и «Москвариум».