Какие полезные сервисы работают для пассажиров столичного метро

Елена Степанько на станции метро «Комсомольская» / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Сим-карты нового виртуального оператора связи начали продавать в Московском метрополитене и наземном транспорте. «Вечерняя Москва» узнала, какие еще полезные сервисы работают для пассажиров метро.

Услуги нового сотового оператора в первую очередь адресованы пользователям карт «Тройка». Интересно, что впервые сотовую связь можно оплачивать не только деньгами, но и бонусными баллами, которые пользователи мобильного приложения «Город» накапливают, оплачивая поездки, а также приобретая товары компаний-партнеров, объясняют организаторы проекта.

— По поручению мэра Москвы продолжаем запускать удобные сервисы. Теперь пассажиры смогут приобрести «Тройку» в комплекте с сим-картой на стойках «Живое общение» в метро. Думаю, что такой вариант особенно оценят туристы и гости столицы, — отметил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Кстати, стойки «Живое общение» работают на 28 станциях метро. И это самый востребованный сервис. Только за первый квартал этого года им воспользовались 120 тысяч пассажиров, на 40 процентов больше, чем в начале прошлого года. Среди других полезных сервисов — Склад забытых вещей. Наверное, каждый из нас хоть раз терял что-то в метро. Найти вещь, если ее обнаружили и передали сотрудникам метро, можно на специальном складе, их в метро три: на станциях «Деловой центр», «Черкизовская» и «Котельники».

— Только за прошлый год сотрудники метро обнаружили на станциях и в вагонах 28,4 тысячи забытых предметов, а за несколько месяцев этого года — уже более 10 тысяч, — добавили в Департаменте транспорта Москвы.

Пользуется спросом и Центр обеспечения мобильности пассажиров, сотрудники которого сопровождают в поездках пассажиров с нарушением слуха, зрения или функций опорно-двигательного аппарата.

Самый молодой проект столичного метро — «Потерялся? Не уходи». Он разработан вместе с фондом «Поиск пропавших детей» для самых маленьких пассажиров.

— На видных местах станций метро и МЦК размещены плакаты с героями мультфильмов. Если дежурный по станции видит одинокого ребенка около наклейки, он предложит помощь, — рассказали в департаменте.

ЦИФРА

19 тысяч заявок выполнили в этом году сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров.

КСТАТИ

Заказать помощь для поездки в транспорте можно на сайте, через чат-бот Александру, в приложении «Метро Москвы», а также через контактцентр: (495) 622-73-41 или 8 (800) 250-73-41.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Самый музыкальный проект московского метро — «Музыка в метро» — работает с 2016 года. За пять сезонов проекта число участников превысило 5000 человек.