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Приметы и советы

Социальные координаторы оказывают помощь всем

Марьяна Шевцова
Город
Социальные координаторы оказывают помощь всем
Старший социальный координатор флагманского центра больницы имени В. В. Вересаева Анна Сергеева (справа) дает поручения своей коллеге, соцкоординатору Елене Торчинской. Благодаря их вниманию и заботе пациенты знают, что могут рассчитывать на всестороннюю помощь / Фото: Пресс-служба департамента труда и социальной защиты

Ровно полтора года прошло с момента, как в больницах столицы появились социальные координаторы. 16 мая «Вечерняя Москва» побывала в Дмитровском районе и пообщалась с одним из них.

Флагманский центр Городской больницы имени Вересаева в Дмитровском районе работает по новому стандарту экстренной помощи. Сюда поступают пациенты в тяжелом состоянии. Социальные координаторы призваны помогать тем, кто нуждается в особой поддержке.

Старший соцкоординатор Анна Сергеева встречает нас в холле первого этажа. Девушка в форменном голубом жилете сразу располагает к себе мягкой улыбкой и спокойным уверенным голосом.

— Мы выявляем, кому нужна помощь, общаясь с пациентами, или же, по запросам от врачей, они дают списки поступивших. В первую очередь выделяем пожилых, но помогаем всем, вне зависимости от возраста, социального статуса, — поясняет она и предлагает вместе сделать обход по палатам.

Входим в палату терапевтического отделения.

— Доброе утро! — обращается Анна к пациентам. — Мы — социальные координаторы и хотим узнать, нужна ли вам помощь. Скажите, родные знают, что вы в больнице? — Конечно, и жена, и дочка. Уже звонили мне, — отвечает один из пациентов.

— Замечательно, — реагирует Анна и поясняет, что по ответу на этот вопрос она сразу понимает, одинок ли человек и нуждается ли он в поддержке.

У следующего пациента видим на тумбочке красивую кружку из дома, нарисованные детской рукой открытки с надписью «Дедушка, мы тебя ждем!»

— Как ваше самочувствие? Можете самостоятельно ходить и кушать? — интересуется Анна.

Пенсионер улыбается и благодарит за заботу. Понимаем, что все хорошо, есть любящая семья. У многих пациентов появляются вопросы «на будущее».

— У меня сынок и дочка есть, помогают мне, когда нужно. Но скажите на будущее, как попасть в Дом престарелых? Я не всегда смогу жить самостоятельно, там за мной будут ухаживать, а ребята мои пусть работают, — говорит пациентка центра.

Анна объясняет, что дома престарелых советского образца уже в прошлом. Теперь в столице работают геронтологические центры с уютной обстановкой и профессиональным уходом. Соцкоординатор рассказывает, как пожилые могут получить туда путевку.

В следующей палате знакомимся с мужчиной, который экстренно оказался на больничной койке без телефона и переживал, что родные не знают, где он находится. Анна записывает его имя и уверяет, что найдет номера родственников и свяжется с ними. В другой палате — пациентка переживает, что сама не доберется до дома. Анна предлагает договориться с соцучреждением по месту жительства, чтобы женщину на транспорте проводили до дома. Она с облегчением соглашается.

Дальше отправляемся в неврологическое отделение. Здесь уже ждет социальный инспектор, которого вызвала Анна. Одной из лежачих пациенток требуется провести функциональную диагностику, то есть определить ее потребность в соцобслуживании. Бабушка не может вставать и самостоятельно есть, родных людей у нее тоже нет. Процесс оформления надомного обслуживания запущен. После выписки пенсионерку сразу встретит социальный работник.

В общении с пациентами день Анны пролетает незаметно, а помощь получают десятки людей.

СПРАВКА

За время работы флагманского центра Городской клинической больницы имени В. В. Вересаева скорую и неотложную медицинскую помощь получили уже более 10 тысяч пациентов. Самыми частыми причинами экстренной госпитализации стали — острые хирургические патологии, различные травмы и сердечно-сосудистые заболевания.

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