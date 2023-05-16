Социальные координаторы оказывают помощь всем

Старший социальный координатор флагманского центра больницы имени В. В. Вересаева Анна Сергеева (справа) дает поручения своей коллеге, соцкоординатору Елене Торчинской. Благодаря их вниманию и заботе пациенты знают, что могут рассчитывать на всестороннюю помощь / Фото: Пресс-служба департамента труда и социальной защиты

Ровно полтора года прошло с момента, как в больницах столицы появились социальные координаторы. 16 мая «Вечерняя Москва» побывала в Дмитровском районе и пообщалась с одним из них.

Флагманский центр Городской больницы имени Вересаева в Дмитровском районе работает по новому стандарту экстренной помощи. Сюда поступают пациенты в тяжелом состоянии. Социальные координаторы призваны помогать тем, кто нуждается в особой поддержке.

Старший соцкоординатор Анна Сергеева встречает нас в холле первого этажа. Девушка в форменном голубом жилете сразу располагает к себе мягкой улыбкой и спокойным уверенным голосом.

— Мы выявляем, кому нужна помощь, общаясь с пациентами, или же, по запросам от врачей, они дают списки поступивших. В первую очередь выделяем пожилых, но помогаем всем, вне зависимости от возраста, социального статуса, — поясняет она и предлагает вместе сделать обход по палатам.

Входим в палату терапевтического отделения.

— Доброе утро! — обращается Анна к пациентам. — Мы — социальные координаторы и хотим узнать, нужна ли вам помощь. Скажите, родные знают, что вы в больнице? — Конечно, и жена, и дочка. Уже звонили мне, — отвечает один из пациентов.

— Замечательно, — реагирует Анна и поясняет, что по ответу на этот вопрос она сразу понимает, одинок ли человек и нуждается ли он в поддержке.

У следующего пациента видим на тумбочке красивую кружку из дома, нарисованные детской рукой открытки с надписью «Дедушка, мы тебя ждем!»

— Как ваше самочувствие? Можете самостоятельно ходить и кушать? — интересуется Анна.

Пенсионер улыбается и благодарит за заботу. Понимаем, что все хорошо, есть любящая семья. У многих пациентов появляются вопросы «на будущее».

— У меня сынок и дочка есть, помогают мне, когда нужно. Но скажите на будущее, как попасть в Дом престарелых? Я не всегда смогу жить самостоятельно, там за мной будут ухаживать, а ребята мои пусть работают, — говорит пациентка центра.

Анна объясняет, что дома престарелых советского образца уже в прошлом. Теперь в столице работают геронтологические центры с уютной обстановкой и профессиональным уходом. Соцкоординатор рассказывает, как пожилые могут получить туда путевку.

В следующей палате знакомимся с мужчиной, который экстренно оказался на больничной койке без телефона и переживал, что родные не знают, где он находится. Анна записывает его имя и уверяет, что найдет номера родственников и свяжется с ними. В другой палате — пациентка переживает, что сама не доберется до дома. Анна предлагает договориться с соцучреждением по месту жительства, чтобы женщину на транспорте проводили до дома. Она с облегчением соглашается.

Дальше отправляемся в неврологическое отделение. Здесь уже ждет социальный инспектор, которого вызвала Анна. Одной из лежачих пациенток требуется провести функциональную диагностику, то есть определить ее потребность в соцобслуживании. Бабушка не может вставать и самостоятельно есть, родных людей у нее тоже нет. Процесс оформления надомного обслуживания запущен. После выписки пенсионерку сразу встретит социальный работник.

В общении с пациентами день Анны пролетает незаметно, а помощь получают десятки людей.

СПРАВКА

За время работы флагманского центра Городской клинической больницы имени В. В. Вересаева скорую и неотложную медицинскую помощь получили уже более 10 тысяч пациентов. Самыми частыми причинами экстренной госпитализации стали — острые хирургические патологии, различные травмы и сердечно-сосудистые заболевания.