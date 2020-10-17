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Главархив Москвы рассказал о своих новых книгах
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Главархив Москвы рассказал о своих новых книгах

Марьяна Шевцова

Город

В 2020 году Главархив опубликовал издания, посвященные ВОВ, московскому метро, праздникам и досугу москвичей в разные десятилетия.

В 2020 году столичным Главархивом было выпущено несколько изданий. Так, в самом начале года увидел свет второй выпуск архивно-краеведческого альманаха «Москва — Севастополь». Предыдущая книга, рассказывающая об исторической связи Москвы и Севастополя на протяжении свыше двух столетий, вышла еще в 2016 году. Проект продолжился в 2020 году. Значительная часть материалов, подготовленных к публикации московскими архивистами при участии коллег из архива города Севастополя и Государственного архива Ярославской области, связана с историей Великой Отечественной войны, подвигами героев второй севастопольской обороны и жителей осажденного Севастополя. Оба выпуска альманаха доступны в библиотеке «Московской электронной школы»: выпуск 1 и выпуск 2.

Еще одно вышедшее издание Главархива Москвы — «Ленинград (зима 1942/43 г.). Фоторепортаж С. Струнникова». Издание представляет собой реконструкцию подготовленного к печати в 1943 году, но так и неизданного фотоальбома московского корреспондента Сергея Струнникова, снимавшего по заданию газеты «Правда» улицы, жителей и защитников осажденного города. Выпуск альбома приурочен к 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Его также можно найти в библиотеке «МЭШ».

Книга-альбом «Московскому метро — 85 лет!» знакомит читателей с тем, как начиналось строительство московского метро и как оно эволюционировало с начала ХХ века до сегодняшнего дня. Фотографии в издании отражают повседневный труд метростроевцев и всех работников метрополитена; показывают интерьеры «подземных дворцов», световое, витражное, скульптурное оформление исторических и современных станций. На многих снимках запечатлены пассажиры метро, для которых подземка давно стала привычным видом городского транспорта. Альбом представлен в библиотеке «МЭШ». Кроме того, все фотографии из сборника можно увидеть в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории».

С начала года в библиотеке «МЭШ» Главархив опубликовал и два альбома, переданных жителями в рамках акции «Москва — с заботой об истории» на хранение в Главархив. Таким образом семейные реликвии москвичей стали доступны всем тем, кто интересуется историей. Первое опубликованное издание — это альбом «1941 год. Боевые действия кораблей эскадры Краснознаменного Балтийского флота в Отечественной войне в зарисовках». В нем представлены фоторепродукции художественных графических работ, посвященных боевой деятельности Краснознаменного Балтийского флота и его эскадры в Рижском и Финском заливах в первые дни и месяцы Великой Отечественной войны.

Вторая публикация — фотоальбом «80-й гвардейский минометный Ясский Краснознаменный орденов Богдана Хмельницкого и Александра Невского полк», содержащий 99 снимков, сделанных во время пребывания 80-го гвардейского минометного Ясского Краснознаменного орденов Богдана Хмельницкого и Александра Невского полка на территории Чехословакии в 1944–1945 годах.

Также в рамках всероссийского проекта «Без срока давности. Трагедия мирного населения в годы Великой Отечественной войны» сотрудники Главархива столицы совместно с Оперативным архивом УФСБ России по городу Москве и Московской области завершили работу по подготовке регионального тома «Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупированной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Москва и Московская область».

Издание войдет в 23-томную серию сборников документов о преступлениях нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны. В региональный том вошли материалы о преступлениях немецко-фашистских захватчиков и их пособников в отношении мирного населения на территории временно оккупированных районов Московской области. Кроме того, документы отражают злодеяния немецко-фашистских оккупантов и их пособников на территории УССР и Ростовской области.

Главархив подготовил и опубликовал и ряд фотоальбомов в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории». Среди них — «Московское детство», «Спорт в жизни москвичей», «Москва фестивальная». Также для удобства жителей в музее собраны фотоальбомы, которые выходили раньше.

Сейчас завершается работа над уникальным документальным проектом «1941–1945: Хроника жизни Москвы», посвященным 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это издание планируется к выходу в начале декабря.

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