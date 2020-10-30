Эксперты сообщили о радиационной безопасности склона Москвы-реки на юге города

Фото: Пресс-служба «Радон»

За радиационной безопасностью города следят мобильные и стационарные пункты. Сама Москва названа экспертами безопасным мегаполисом. Генеральный директор ФГУП «Радон» Алексей Лужецкий рассказал о том, как контролируется радиационная безопасность столицы и какие ее территории находятся под особым контролем.

— Алексей Владимирович, в последнее время большое внимание общественности приковано к проблеме так называемого склона Москвы-реки на Каширском шоссе, где находится «ядерное наследие» Московского завода полиметаллов. Расскажите об этом поподробнее.

— В 40-х годах прошлого века для развития атомной промышленности нашей страны был создан металлургический завод категории «А», в просторечии «Завод А». Спустя десятилетия, в 1967 году, он был переименован в Московский завод полиметаллов. Предприятие занималось разработкой и апробированием технологий производства редкоземельных металлов, в том числе радиоактивных.

На заре отрасли стояла важнейшая задача — использовать «атом» для обеспечения безопасности государства, и наша наука, как вам хорошо известно, с успехом с этим справилась. Однако, как и все производства, завод оказывал негативное воздействие на окружающую среду, так как имевшиеся на тот период технологии не соответствовали современным экологическим требованиям. Исследования проводились в режиме строжайшей секретности, поэтому сейчас мы не имеем документально подтвержденной информации о находящихся на склоне радиоактивных загрязнениях.

Фото: Пресс-служба «Радон»

— Ваше предприятие уже несколько лет занимается проблемой очистки этого склона. Что было сделано за это время и насколько сейчас эта территория безопасна для Москвы и москвичей?

— По заказу правительства города Москвы «Радон» уже несколько лет занимается данным участком. За это время были изучены территория склона и все находящиеся на поверхности загрязнения. Объект был разделен на участки, и ежегодно наше предприятие изымало от 18 до 200 кубометров грунтов с повышенным содержанием радионуклидов, которые оказывались на поверхности в результате естественной эрозии верхнего слоя почвы.

На протяжении этих лет нами была накоплена обширная база данных о поведении радионуклидов в грунте на этом склоне. Также мы организовали регулярный мониторинг и проведение профилактических работ по изъятию загрязненного грунта с наиболее неблагополучных участков. В итоге мы минимизировали угрозу неконтролируемого распространения загрязнений и воздействия на окружающую среду в этом месте.

— Как сейчас обстоят дела на данном склоне? Проводилось ли вами исследование глубинного распределения всех радиоактивных загрязнений на этом участке?

— Сейчас правительством города принято решение провести комплексную оценку экологической обстановки на склоне. На первом этапе планируется провести геодезические, геологические и экологические изыскания, которые позволят выработать концепцию приведения территории к санитарным нормам и обеспечить экологическую безопасность.

Мы уже работаем в данном направлении. Пробурено несколько десятков скважин глубиной от 10 до 40 метров для того, чтобы отобрать пробы грунта, находящегося на глубине. Проведение лабораторных исследований позволит понять объем и состав загрязнений, находящихся под землей. Чтобы обеспечить безопасность работ и оградить население, в дальнейшем планируется закрыть склон для свободного доступа.

Мы также изучаем конструкции берегоукрепительных сооружений, сваи береговой подпорной стены, коллекторы и смотровые колодцы, чтобы при проведении работ не допустить попадания загрязнений в воду Москвы-реки. Хочу подчеркнуть, что мы видим своей главной задачей обеспечение безопасности населения.

— Как вам видятся дальнейшие перспективы работы на этом участке?

— Нами планируется подготовка проекта работ на склоне, который будет согласован со всеми заинтересованными органами, организациями и эксплуатирующими службами города. Перед тем как приступить к реализации этого проекта, мы пройдем требуемые процедуры, чтобы обеспечить соблюдение всех установленных законодательством норм.

— Считаете ли вы данный участок на Каширском шоссе сложным? Или это обычный объект для предприятия такого уровня, как «Радон»?

— В нашей работе нет простых и сложных объектов. Каждая задача уникальна. Ко всем объектам, на которых мы работаем и работали, наши специалисты подходят как врачи. Сначала мы досконально изучаем фронт предстоящих работ, так сказать, диагностируем отклонения от нормы, а затем подбираем уникальный метод «терапии» с учетом особенностей каждого конкретного случая. Такой же подход планируется и к участку на Каширском шоссе. В настоящее время готовится несколько вариантов концепции по рекультивации этой территории, из которых совместно с правительством Москвы будет выбран самый эффективный и безопасный для москвичей.

— Были ли обнаружены на этом участке радиационные аномалии и представляли ли они серьезную радиоактивную опасность?

— В ходе предварительной работы на склоне нами были выявлены локальные участки с превышением естественного природного радиационного фона, но они не представляют угрозы для экологической обстановки и жителей района, и уж тем более для всего города.

Ну, например, если провести ночь, поставив палатку на одном из таких участков, можно получить дозу радиации, сравнимую с той, которую получает пилот и пассажиры авиалайнера, совершившего перелет из Москвы во Владивосток.

Кроме того, по результатам мониторинга содержание радиоактивных изотопов в атмосферном воздухе на два–три порядка меньше, чем допустимые концентрации, установленные нормами радиационной безопасности для населения.

— Скажите, какова радиационная обстановка в Москве в целом? Насколько в этом плане, на ваш взгляд, безопасно жить в нашем городе?

— Москва — один из самых современных и безопасных мегаполисов на нашей планете. И я вам скажу, что вероятность получить опасную для здоровья дозу радиоактивного облучения для москвича значительно ниже, чем попасть в серьезную автомобильную аварию.

И это не только мое мнение, но и мнение других экспертов. В этом году Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук опубликовал труд, посвященный проблематике склона, где подчеркивается, что «в настоящее время радиационная безопасность москвичей обеспечена на уровне, который с большим запасом гарантирует защиту здоровья от вредного влияния техногенных источников ионизирующего излучения».

А если говорить об угрозе этого склона для жителей города, то ученые ИБРАЭ РАН оценили опасность для жителей близлежащего дома, который находится всего в 250 метрах от него. По их данным, дополнительная годовая доза внешнего облучения в 200 тысяч раз ниже фонового облучения москвичей от естественных источников. Что уж говорить о тех, кто живет в других районах.

— Что делает ваше предприятие для обеспечения радиационной безопасности столицы?

— В рамках сложноорганизованной структуры экологической безопасности города «Радон» осуществляет круглосуточную оценку радиационной обстановки с помощью автоматизированной системы мониторинга. Полученные данные в режиме реального времени поступают оперативным службам города. А москвичи эти результаты могут увидеть у нас на сайте предприятия. Для этого используются около 100 стационарных точек мониторинга, расположенных во всех районах Москвы, а также подвижные посты радиационного контроля на специально оборудованных автомобилях, которые ежедневно патрулируют городские улицы, позволяя выявлять даже незначительные превышения естественного радиационного фона.

В случае обнаружения источников радиационного загрязнения на место происшествия выезжает аварийная бригада «Радона», которая совместно с МЧС оценивает обстановку и принимает меры для локализации и устранения опасности.

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