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Придется потерпеть: синоптики рассказали, как долго в Москве будет высокое давление
Фото: pexels.com / Ekaterina Bolovtsova

Придется потерпеть: синоптики рассказали, как долго в Москве будет высокое давление

Камран Гасанов

Город

В столице побит рекорд по атмосферному давлению 1959 года. В полночь у ВДНХ зафиксировано 768,4 мм ртутного столба. Когда погода в Москве стабилизируется и как быть до той поры метеозависимым горожанам, «Вечерняя Москва» спросила у метеоролога и терапевта.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отмечает, что рост давления будет сказываться плохо на здоровье гипертоников.

— Сегодня мы выходим на самый пик, который побил предыдущий рекорд 1959 года. Приближение центра сибирского антициклона, который продолжит подпирать с востока, — он уже в 400 км юго-восточнее Москвы — будет приводить к повышенному артериальному давлению у гипертоников с вероятностью головных болей, слабостью и снижением иммунитета. По сути, москвичи погрузились в шахту глубиной в 250 метров. Этот дополнительный столб воздуха не для всех комфортен и вызывает деструктивное состояние, — сказал метеоролог.

Метеозависимым людям придется потерпеть около десяти дней.

— В ближайшие несколько дней давление все равно останется высоким — 765, 760 мм рт. ст. К четвергу оно будет медленно понижаться, отбрасывая 1–2 мм в сутки. Ближе к выходным начнут подпирать циклоны, давление еще усилит свое падение. Вернется в норму 760 мм рт. ст. не раньше 16–17 декабря. Как минимум еще неделю придется жить в состоянии этого барического купола и высокого аномального давления, — отметил Тишковец.

Высокое давление пойдет на спад благодаря воздействию теплого, разряженного атлантического циклона. Его воздействие будет проявляться в том числе и в виде осадков. Так что нормализация давления начнется «с первыми снегами», добавил метеоролог.

Как быть метеозависимым?

Врач-рефлексотерапевт Машаллах Мехтиев обращает внимание, что частое изменение погоды и атмосферного давления приводит к обострениям некоторых заболеваний у различных групп людей. Иногда это лишь совпадения, не имеющие доказательной базы, а иногда они имеют прямую связь.

— В китайской медицине есть концепция единого целого, где первое — это организм человека как единое целое, второе — человек и окружающая среда, а третье — человек и социум. Во всех случаях имеется в виду взаимная зависимость и взаимное влияние. Как пример, в случае с атмосферным давлением и артериальным давлением. Поэтому при выявлении плохого самочувствия нужно смотреть на весь комплекс этих факторов. Причина головной боли не всегда связана с погодой, — говорит врач.

Так или иначе, если в такую погоду вы чувствуете себя плохо или опасаетесь ухудшения здоровья, лучше прибегать к ряду простых медицинских процедур.

— Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, страдающими артериальной гипертензией или гопетензией, можно порекомендовать не лениться часто измерять давление, особенно тщательно соблюдать рекомендации врачей и не забывать о лекарствах, выписанных врачами. Это имеет смысл и для тех, кто в период изменения климата и атмосферного давления страдает от головных болей, болей в суставах, психических расстройств и так далее, — советует Мехтиев.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что всю эту неделю будет сухая и морозная погода с дневными температурами в районе – 5 ...– 6 градусов.

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