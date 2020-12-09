Как наладить полезные связи: советы от экспертов центра «Моя работа» по нетворкингу

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Активное построение связей — одно из наиболее важных направлений развития бизнеса. Однако, как любой инструмент развития, нетворкинг — не панацея, и тратить на него все доступное время — плохая идея. Достаточно включить в ежемесячный план несколько дополнительных встреч, писем и звонков — этого будет вполне достаточно для устойчивого роста показателей. Но не стоит забывать о том, что поиск потенциальных инвесторов — это активный и вдумчивый процесс. Как минимум самонадеянно рассчитывать, что вас кто-то заметит среди толпы и будет за вами бегать, чтобы вы взяли его деньги и вложили в свои идеи. Эксперты Центра занятости населения «Моя работа» дали несколько полезных советов, которые помогут вам, эффективно управляя собственным временем и личными ресурсами, наладить полезные связи.

Сбор информации

Когда вы узнаете об очередном мероприятии, которое может оказаться для вас полезным, за несколько дней до этого свяжитесь с организаторами. Советуем заранее провести разведку. Предварительно уточните, кто из гостей планирует посетить мероприятие, представители каких компаний примут участие в программе, есть ли какие-то важные детали, на которые стоит обратить внимание. Выясните, будет ли опубликован список участников. Если таковой существует, вы можете сразу наметить тех людей, с которыми запланируете пообщаться на встрече.

Соберите как можно больше информации о тех, с кем вам стоило бы познакомиться, чтобы преуспеть в решении своих целей. Для более тщательной подготовки используйте сайт LinkedIn, который существенно облегчит вам поиск профессиональной истории любого участника встречи. Помните, что, учитывая количество информации онлайн в наши дни, вы скорее совершите ошибку, показав, что ничего не знаете о собеседнике, чем наоборот.

Стратегический подход

Начните с темы, которая интересна собеседнику, а затем плавно переведите разговор на свой проект. Рассказывайте о том, что понятно собеседнику и вызывает у него профессиональный интерес. Если вы общаетесь с IT-специалистом, то не стоит говорить об инвестициях и проблемах HR. Углубитесь в тему, которая вызовет интерес у вашего оппонента, например, о начинке вашего проекта или о трудностях в разработке мобильного приложения.

Проведите предварительную подготовку к встрече. Задействуйте друзей, которые еще ничего не знают о вашем проекте. Расскажите все подробности и спросите, что они поняли и есть ли вопросы по теме. До тех пор, пока даже ребенок не поймет сути проекта, не стоит считать ваш питч готовым. Не нужно пичкать презентацию сложными речевыми оборотами и использовать профессиональную лексику, тем самым усложняя общее восприятие информации для тех, кто в этом разбирается не так хорошо, как вы. Материал гораздо проще воспринимается на слух и закрепляется в памяти, если рассказать его легким и доступным языком.

Неформальные встречи

Не забывайте, что полезные знакомства можно также завести на неофициальных мероприятиях. Такие встречи располагают к менее формальному общению. К тому же в расслабленной непринужденной обстановке человеку намного комфортнее воспринимать информацию.

Интересные вопросы помогут вам завязать полезные знакомства. Люди обожают давать советы, поэтому стоит обратить внимание на какие темы общаются другие. Так вы найдете повод встроиться в диалог с нужными людьми. Во время разговора старайтесь быть полезным. При необходимости поделитесь личными контактами или кейсами, которые помогут вашим новым знакомым решить проблему. Так вас точно запомнят и оценят.

Международные связи

Еще пару лет назад нетворкинг-сессии проходили в офлайн-режиме — люди общались на выставках, бизнес-завтраках, конференциях. Однако с появлением интернета появились комьюнити в социальных сетях и тематические чаты в мессенджерах, в которых можно попросить совет на интересующую тематику или завести полезные знакомства, находясь в любой точке мира.

Стандартом делового общения является сервис LinkedIn, где можно подробно и содержательно описать свой карьерный путь, образование и достижения. В международной сети IAB, куда входит и IAB Russia, именно в закрытых группах LinkedIn ведутся обсуждения проектов и стандартов, куда можно попасть после формального вступления в организацию. Однако, помимо привычных LinkedIn и Facebook, советуем уделять внимание блогам интересующих вас экспертов в Twitter. Лидеры мнений в первую очередь открыты для широкой публики именно там.

В каждой стране есть свои принципы делового общения, которые нужно учитывать, чтобы стать своим в предпринимательском сообществе. Если вы пытаетесь расширить свой круг контактов за рубежом, то обязательно вступите в локальные сообщества. Начните с Internations — это большое комьюнити экспертов по всему миру. Также советуем вступить в сообщество «Что? Где? Когда?». Там тоже можно найти много интересных людей.

Цените качество ваших контактов

Для некоторых суть нетворкинга заключается в том, чтобы собрать у участников мероприятия как можно больше визиток. Безусловно такой подход не только способен испугать любого интроверта, но и редко приносит хороший результат. Гораздо эффективнее сосредоточить внимание на тех людях, с которыми вы сможете развить глубокие взаимовыгодные отношения. Нет смысла собирать тысячи визиток у тех, с кем вы вряд ли когда-то заговорите снова. Старайтесь заводить новые знакомства вдумчиво и не растрачивайте личное время впустую.

Возможно, вы ходите на нужные мероприятия, но подходящие возможности все не выпадают. Подумайте, на что лучше потратить свое время. Или же ваша сеть постоянно разрастается, и у вас не хватает времени на полноценное общение. Определите, с кем вам действительно хочется поддерживать отношения. По мере расширения сети контактов эта задача станет важнее, чем налаживание новых связей. Обратиться за консультацией по этому вопросу можно к карьерным экспертам Центра занятости «Моя работа». Записаться на прием и тренинги можно на сайте czn.mos.ru.

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