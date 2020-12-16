Спасатели рекомендуют обходить водоемы стороной

Инспектор Управления МЧС по Восточному округу майор Павел Павлов проводит профилактическую беседу с Верой Савельевой / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Сотрудники столичного управления МЧС провели рейд у Серебряно-Виноградного пруда. Спасатели предупреждали горожан об опасности хождения по заледеневшей поверхности водоемов. К патрулированию присоединился корреспондент «Вечерней Москвы».

В этот раз в рейд отправились сотрудники второго регионального отдела надзорной и противопожарной работы. Их поддержали добровольцы из студенческого пожарно-спасательного отряда «Феникс».

— Площадь пруда — 17,5 гектара, — поясняет майор внутренней службы Павел Павлов. — Протяженность водоема — более двух километров, обходить его долго. А вот максимальная ширина — всего 40 метров. Многие при появлении первого льда пытаются пересечь по нему пруд и сократить путь. Но лед сейчас коварен, он не окреп и проваливается. Недавно из-за этого уже утонул мужчина.

Чтобы такие случаи не повторялись, спасатели ведут профилактические беседы с жителями.

Двигаемся по берегу и встречаем женщину, гуляющую с собакой. Павел Павлов направляется к ней и представляется.

— Хотел бы вас предупредить, что заходить на лед сейчас опасно, — говорит он.

Москвичка, представившаяся Верой Савельевой, благодарит за заботу и обещает выполнить его рекомендацию.

В это время доброволец Татьяна Шеремет останавливает мужчину с удочкой и объясняет: лед тонкий, рыбачить с него опасно. Москвич соглашается изменить планы и уходит.

— После наших бесед многие передумывают пересекать пруд по льду и таким образом не подвергают жизнь опасности, — говорит доброволец. — Хорошо, что наша работа помогает людям.

ВАЖНО

Безопасная толщина льда, который может выдержать одного человека, должна составлять не менее 7 сантиметров; для сооружения катка — 12 сантиметров и более; для совершения пешей переправы — 15 сантиметров и более; а для проезда автомобилей стандарты еще строже — не менее 30 сантиметров.

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