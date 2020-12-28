Москвичи рассказали, за что любят флагманские центры госуслуг

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Недавно в столице открылся четвертый флагманский центр государственных услуг «Мои документы». Он расположен в Восточном округе. «Флагманы» отличаются от обычных офисов и очень нравятся горожанам. Чем именно — жители столицы поделились с «Вечерней Москвой».

Алла Литвинова недавно посетила флагманский офис «Мои документы» в Центральном округе.

— Я пришла, чтобы заменить все основные документы: права, СНИЛС, полис ОМС, загранпаспорт. Сменила фамилию и пока поменяла только паспорт, — рассказала она. — Администратор подсказала, что могу сразу подать заявления на все.

По словам москвички, ей очень удобно обращаться в этот центр.

— Я работаю недалеко и могу зайти после рабочего дня, даже в 9 вечера, — отметила Литвинова. — Еще администратор предложила пройти обследование в медицинском кабинете. За 15 минут специалист проверил состояние моих легких, сердца и сказал, что все отлично. Очень актуально в наше время.

Среди преимуществ флагманского центра Алла отметила возможность получить услуги сразу в разных сферах: и бумажные вопросы решить, и здоровье проверить.

— А сам офис — очень просторный и светлый, удобные кресла, сотрудники всегда вежливые, — добавила она.

Виктор Богданов на днях посетил флагманский офис «Мои документы» в Юго-Западном округе. Он с женой купил автомобиль и хотел поставить его на учет.

— На портале mos.ru увидели, что можно записаться в выходной день во флагманский центр. Выбрали офис в Юго-Западном округе, ближайший к нам. Приехали в выбранный день, оставили машину на парковке, и там же потом проходил осмотр. Буквально в течение часа наш вопрос был решен, — рассказал Богданов. — Не сравнится с тем, как это было трудно сделать раньше. Никаких очередей, вежливо все объяснили, ответили на вопросы.

Пока Виктор был на площадке осмотра, его супруга осталась в центре и посмотрела выставку, которая там размещена.

— Сотрудник рассказал, что экспонаты постоянно меняются — сейчас вот новогодний сюжет представлен. Фотографии напомнили нам детство: какими игрушками украшали елку, как ребятишками катались на коньках и с горки, — поделился он. — А еще мы узнали, что здесь можно быстро поменять права. Сказали, в тот же день отдадут. Поэтому в следующем году, когда наши с женой будут заканчиваться, опять сюда придем.

Анжела Сережкина отправилась во флагманский центр Южного округа, чтобы оформить пособие.

— Ребенка не с кем было оставить. Я взяла дочку с собой, но переживала, что она быстро устанет и не даст получить услугу, — рассказала москвичка.

Как только Анжела с дочкой зашли в офис, малышка сразу бросилась к роботу. Оказалось, он умеет разговаривать и даже рассчитывать медицинские показатели.

— В итоге, пока я была на приеме у сотрудника, постоянно вскакивала, чтобы не потерять дочку из вида, — поделилась Сережкина.

Но на помощь ей пришли сотрудники центра госуслуг. К Анжеле подошел администратор и сказал, что они могут присмотреть за ребенком.

— После решения всех вопросов я вернулась к дочке — все было в порядке, — поблагодарила она работников «Моих документов».

Отметила Анжела Сережкина и возможность пройти медицинское обследование во «флагмане».

— Раньше я проходила такое обследование в фитнес-зале за дополнительную плату, а здесь оно доступно бесплатно для всех. Теперь точно чаще буду заглядывать в этот центр, чтобы проверять состояние организма, — добавила она.

В недавно открывшийся флагманский центр Восточного округа заглянул Виталий Семенович. Он отметил, что постоянно откладывает решение вопросов с документами до последнего из-за нехватки времени, а потом переплачивает пени и штрафы.

— Совсем недавно узнал, что открыли ТЦ «Щелковский», а потом в нем — новый «флагман». Я про них слышал, что у них больше услуг и сам офис больше, но никогда не был, — рассказал москвич. — А раз он появился теперь в моем районе, то решил собрать все документы и сразу все оформить. Выделил день. Во-первых, я оформил все гораздо быстрее, чем ожидал. Во-вторых, был удивлен инфраструктуре центра: роботы, современное оборудование для оформления документов и обследования здоровья и милые сотрудники. В общем, я был приятно удивлен и понял, что слишком давно не ходил в центры госуслуг.

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