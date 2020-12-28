Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Новый флагман «Мои документы» в ВАО за неделю оказал более тысячи услуг
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Новый флагман «Мои документы» в ВАО за неделю оказал более тысячи услуг

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Щёлковское шоссе, 75 Карта всех событий

За неделю работы новый флагманский офис «Мои Документы» в ВАО принял порядка тысячи посетителей. Жителям стали доступны более 270 государственных услуг, почти все из них можно получить без привязки к месту регистрации. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Флагман был открыт 21 декабря на четвертом этаже торгового центра «Щелковский». В центре работают 84 окна приема, а его инфраструктура адаптирована для маломобильных москвичей. В новом флагмане работает просторный детский уголок, комната матери и ребенка, современный диагностический комплекс и комфортная зона ожидания.

Чаще всего москвичи обращаются в офис за такими услугами, как регистрация транспортных средств, предоставление доступа к личному кабинету или информации жилищного учета. Здесь также доступны уникальные услуги по получению водительского удостоверения в день обращения, подаче заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке и другие.

Жители ВАО в новом флагмане смогут сделать фото на документы, забронировать тур или пройти медицинское обследование.

В офисе работают не только люди, но и роботы-стажеры. Андроид Даша сможет проконсультировать посетителей по получению государственных услуг, а андроид Алекс сможет рассказать о городских проектах. Робот-диагност поможет москвичам отслеживать состояние своего здоровья, измеряя давление, пульс, сахар в крови и другие показатели.

В центре также работает стенд культурно-просветительского проекта «Москва – с заботой об истории».

Новый офис «Мои Документы» расположен по адресу. Он работает ежедневно с 10 утра до 10 вечера.

Читайте также: Москвичи воспользовались электронными госуслугами более 1,8 миллиарда раз

ВАОЦентр «Мои документы»открытие
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Почему струсил Сергей Маковецкий

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как приватизировали страну: страшные ошибки 90-х

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дороже

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Отдыхать надо с умом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда каждая минута — на вес золота

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто не придет на суд

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем ответит Россия на американское хамство

Все мнения
О проекте