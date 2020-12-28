Новый флагман «Мои документы» в ВАО за неделю оказал более тысячи услуг

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Щёлковское шоссе, 75 Карта всех событий

За неделю работы новый флагманский офис «Мои Документы» в ВАО принял порядка тысячи посетителей. Жителям стали доступны более 270 государственных услуг, почти все из них можно получить без привязки к месту регистрации. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Флагман был открыт 21 декабря на четвертом этаже торгового центра «Щелковский». В центре работают 84 окна приема, а его инфраструктура адаптирована для маломобильных москвичей. В новом флагмане работает просторный детский уголок, комната матери и ребенка, современный диагностический комплекс и комфортная зона ожидания.

Чаще всего москвичи обращаются в офис за такими услугами, как регистрация транспортных средств, предоставление доступа к личному кабинету или информации жилищного учета. Здесь также доступны уникальные услуги по получению водительского удостоверения в день обращения, подаче заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке и другие.

Жители ВАО в новом флагмане смогут сделать фото на документы, забронировать тур или пройти медицинское обследование.

В офисе работают не только люди, но и роботы-стажеры. Андроид Даша сможет проконсультировать посетителей по получению государственных услуг, а андроид Алекс сможет рассказать о городских проектах. Робот-диагност поможет москвичам отслеживать состояние своего здоровья, измеряя давление, пульс, сахар в крови и другие показатели.

В центре также работает стенд культурно-просветительского проекта «Москва – с заботой об истории».

Новый офис «Мои Документы» расположен по адресу. Он работает ежедневно с 10 утра до 10 вечера.

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