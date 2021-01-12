Новый поворот: в «Моей карьере» помогают выбрать профессиональный путь

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Прошедший год стал испытанием для многих людей. Из-за изменений на рынке труда немало жителей города столкнулось с вопросом смены деятельности. Кто-то потерял работу и до сих пор находится в поиске, некоторые в пандемию по-новому взглянули на перспективность своей профессии и готовы круто менять жизнь, кто-то оценил удаленный формат и хотел бы найти постоянную работу с такой занятостью. Многие, начиная новый карьерный год, мечтают найти интересную должность в совершенно другой отрасли, но не знают, какой путь выбрать. В любой из этих ситуаций на помощь придут специалисты центра занятости «Моя карьера». Здесь каждому найдут подходящее профессиональное направление и помогут определиться с выбором новой работы.

Вижу цель — знаю ориентир

Если человек четко знает, в какой сфере хочет самореализоваться, процесс смены работы ускоряется. Карьерный консультант после беседы и первоначального тестирования поймет желания кандидата, его потребности и профессиональные предпочтения. Затем подберет вакансии, поможет составить резюме, подготовиться к собеседованию. Консультант также порекомендует вебинары и тренинги в центре «Моя карьера», на которых можно узнать много полезной информации как для эффективного трудоустройства, так и для развития своих гибких личностных навыков.

Не бойтесь жизнь переменить

Если же человеку трудно сориентироваться, он растерян, часто не понимает своих профессиональных возможностей, то в этом случае с ним начинает работать эксперт по карьере. С помощью специальных практик он поможет кандидату провести ревизию навыков, более широко посмотреть на свои достижения и профессиональный опыт.

К примеру, специалист работал в ресторанном бизнесе и общался с клиентами, но в нынешней ситуации потерял работу. Эксперт проанализирует, в каких еще сферах услуг могут быть востребованы его навыки, поможет скорректировать резюме и даст рекомендации по поиску вакансий.

При необходимости человек может пройти компьютерное тестирование. Оно позволит выявить профессиональные интересы, личностные качества, основные мотивы и критерии при поиске работы. По его результатам кандидат с экспертом смогут разработать стратегию действий для достижения карьерной цели.

Истории успеха

Мунира Аль Махарек проработала в международных перевозках более 25 лет. Вела переговоры, в качестве переводчика сопровождала выставки, работала с иностранными партнерами. В период пандемии транспортно-логистическая компания была вынуждена сократить объемы деятельности, и женщина потеряла работу. В поисках новой она обратилась в центр «Моя карьера» и буквально в течение месяца устроилась экскурсоводом в Музей музыки.

— Для меня это был весьма неожиданный поворот в профессиональной деятельности. Я всегда любила искусство и была рядом с ним, но никогда не думала о такой работе, так как боялась отсутствия специального образования и опыта. Карьерный консультант Элина помогла мне разобраться с тем, что же мне нравится на самом деле и что меня вдохновляет. Затем она посоветовала ряд обучающих программ в центре. Вместе мы выбрали довольно много вакансий, которые подходили мне, в том числе и в Музее музыки. Элина помогла составить привлекательное резюме и написать сопроводительное письмо работодателю. Все сложилось самым наилучшим образом! Я очень рада, что обратилась в «Мою карьеру», где мне быстро помогли, — рассказала Мунира Аль Махарек.

Ирина Смирнова пришла в центр «Моя карьера» после того, как неожиданно в пандемию потеряла административную работу в сфере страхования. В первую очередь эксперт проанализировала навыки и опыт Ирины, увидела ее коммуникативные таланты и предложила расширить поиск в других сферах, к примеру, в продажах. Затем помогла скорректировать резюме и подобрала вакансии. В центре Ирине также предложили пройти профориентационные занятия и ряд тренингов.

— Я хотела как можно быстрее выйти на работу, но была чуть зациклена на административной деятельности и страховании. В пандемию таких вакансий было мало. Благодаря центру «Моя карьера» я смогла совсем по-другому посмотреть на то, чем я бы хотела заниматься. Сейчас я пока еще стажируюсь в продажах, но уверена: этот опыт мне обязательно пригодится, — отметила Ирина.

Эксперты центра «Моя карьера» рекомендуют в новом году не бояться перемен при поиске профессионального пути, видеть не проблемы, а возможности, пробовать их, быть гибкими, а также сохранять позитивный эмоциональный настрой. В этом помогут профориентационные занятия, психологические тренинги, консультации и другие мероприятия центра «Моя карьера», о которых можно узнать на сайте в разделе «Афиша» или по телефону +7 (495) 870-44-44.

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