Владимир Жидкин: Мировых аналогов Новой Москве не существует

Фото: АГН «Москва»

Развитие транспортного каркаса в Новой Москве будет завершено к 2024 году. О формировании дорожной сети, планах по строительству недвижимости и других проектах в интервью «ВМ» рассказал руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Справиться с последствиями пандемии

— Как строители справились с вызовами уходящего года, прежде всего с учетом пандемии коронавирусной инфекции?

— Объемы строительства в 2020-м не снизили. Прежде всего это касается общей цифры введенной в нынешнем году недвижимости. Однако есть два момента, которые очень сильно отразились на всей отрасли в целом. Первое — это дефицит рабочей силы. Закрытие границ, самоизоляция в регионах повлияли на численность строителей на местах. Застройщикам и подрядчикам, работающим на объектах адресной инвестиционной программы, пришлось оперативно принимать нестандартные решения по поиску трудовых ресурсов.

— О какой численности рабочих идет речь? Сколько не хватает?

— В крупных компаниях счет идет на тысячи человек. В процентном соотношении речь идет о нехватке 20–30 процентов рабочих. Даже временное прекращение работ на некоторых стройках серьезно не повлияло на общие цифры ввода. Не так просто в кратчайшие сроки найти людей, обеспечить трудовыми ресурсами большие объекты. Застройщики сейчас занимаются этой работой, обращаясь за помощью к главам российских регионов.

— Вы сказали, что проблем, возникших из-за коронавирусной инфекции, у отрасли сейчас несколько. Какая еще?

— Второе — это снижение авиационного потока.

— Каким образом частичное закрытие неба для перелетов отразилось на строительстве?

— Значительная часть территорий подпадает под зону влияния аэропорта Внуково. Мы должны согласовывать размещение жилых и социальных объектов в зоне воздушных подходов. Однако воздушные суда летают не так интенсивно. В связи с этим возникают сложности по расчетам воздействия шумов от самолетов на объект. Вместе с Росавиацией и Роспотребнадзором ищем выход из сложившейся ситуации и подбираем методики расчетов.

— Сколько времени занимает разработка такой методики?

— Мы уже провели с коллегами из федерального Роспотребнадзора несколько совещаний, обсудили необходимые условия для выработки рекомендаций. Разработка методики займет порядка двух месяцев.

— Какое количество объектов подпадает под зону влияния аэропорта и ждет выработки рекомендаций?

— На сегодняшний момент на присоединенных территориях в стадии проектирования и строительства находится порядка 80 объектов. Это школы, детские сады и поликлиники. Большинство из них возводится. Однако создание шести объектов пришлось приостановить: мы не можем их ввести из-за отсутствия той самой процедуры, о которой я выше говорил.

Представить весь спектр

— Владимир Федорович, а в целом по недвижимости? Каковы итоги ввода?

— Мы последовательно и комплексно занимаемся развитием Троицкого и Новомосковского округов. За прошедшие восемь с половиной лет было построено порядка 15 миллионов «квадратов» жилья. В планах на 2020 год стоял ввод 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Два из них уже ввели за 11 месяцев. Еще полмиллиона «квадратов» были готовы к вводу в конце года. Несмотря на проблемы из-за пандемии, мы в целом кардинально не меняем планы по вводу недвижимости. В 2021 году планируется ввод в эксплуатацию новых жилых объектов. Столь впечатляющие показатели можно объяснить по-прежнему высоким спросом на жилье в ТиНАО. Здесь очень привлекательные цены. Также в районе присутствует весь спектр форматов жилья: от индивидуальных домов до квартир всех классов в многоэтажных комплексах. И если в 2012 году порядка 18 процентов москвичей покупали недвижимость на присоединенных территориях, то теперь доля покупателей — жителей столицы — превысила 65 процентов.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

— Это экономически активное население?

— Как правило, это молодые семьи в возрасте 30–35 лет. Они приобретают 2- и 3-комнатные квартиры. Они тут же находят рабочие места, число которых возросло до 260 тысяч. За восемь лет мы втрое увеличили количество мест, предложений труда во всех сферах: IT-секторе, торговле, логистике, социальной сфере, на производствах, в строительстве, финансовой и других отраслях. Работу можно себе подобрать.

Сохранить планы

— Владимир Федорович, вернемся к застройщикам. Как они реагируют на сложившуюся ситуацию? Готовы ли они корректировать планы ввода в ближайшем будущем?

— Общаемся со всеми застройщиками, видим, что нет одинакового влияния пандемии на сроки и ход строительства различных объектов. В подобной ситуации это зависит от поворотливости подрядных организаций, девелоперских компаний. Думаю, объем строительства в 2021 году может сократиться на 10–15 процентов. Это касается именно внебюджетных объектов, в том числе жилья.

— А не произойдет ли сокращение числа социальных объектов?

— Если брать 2021 год, то этого не произойдет. Все социальные объекты, находящиеся в режиме стройки, — в высокой степени готовности. Таких объектов сейчас 25. Это детские сады, школы и поликлиники. Образовательные учреждения планируем сдать до 1 сентября.

— А дальше как будут развиваться события? Есть понимание?

— Планы на 2022 год и далее будем стараться сохранить. На это нацелены и власти, и застройщики, и девелоперы. Пока на повестке дня — 2021 год. Это очень важный период для всех игроков рынка.

— Какие гарантии могут «подстегнуть» инвесторов к тому, чтобы продолжать строить, как и в предыдущие годы?

— Самая лучшая гарантия — это развитие рынка ипотеки. Мы видим, что сохранение и уменьшение процентов по ипотеке позволяет привлекать средства для застройщиков. Приобретение квартир — это главный механизм, принятый на федеральном уровне. Поможет сохранить темпы возведения жилья. Это также помогает застройщикам найти решения по обеспечению стройплощадок материалами, рабочими и всем необходимым.

Создать транспортный каркас

— Несмотря на пандемию, город вкладывает в развитие инфраструктуры двух самых молодых округов. Это ведь тоже подстегивает инвесторов реализовывать свои проекты в ТиНАО?

— Безусловно. Это еще один важный фактор при комплексном развитии территорий. Город продолжает заниматься созданием транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры. При этом мы не меняем планов и не снижаем темпов строительства столь важных для Новой Москвы объектов. За восемь с половиной лет уже построено 250 километров магистралей в Троицком и Новомосковском округах. К 2024 году завершится формирование основной части транспортного каркаса ТиНАО между двумя дорожными кольцами: Центральной и Московской кольцевой. Все продольные и поперечные связи помогут без проблем добраться в любую точку столицы, в том числе до станций Московских центральных диаметров и метро. Сегодняшняя транспортная сеть позволяет доехать до Новой Москвы не только по Калужскому или Киевскому шоссе, но и по другим магистралям, дублерам основных трасс. Строительство дублеров к поселениям продолжается. Большое внимание уделяем созданию путепроводов и эстакад, которые позволяют пересечь поверху железнодорожные пути. Это экономит время для автомобилистов и снижает нагрузку на основные магистрали. Например, эстакада на Симферопольском шоссе позволяет быстро пересечь железную дорогу. Строим важную дорогу от Троицка до Щербинки, по которой в будущем можно будет выйти на Симферопольское шоссе, минуя железную дорогу.

— То есть транспортный каркас можно назвать правильно продуманным, с большим заделом на будущее?

— Совершенно верно. Дороги при этом строятся с учетом появления линий метрополитена. Подобную практику применили при продлении Сокольнической линии метро и трассы Бутово — Видное — Варшавское шоссе. Такой же принцип увязки транспортных потоков применяется и при создании трассы между Троицком и Щербинкой. Там проходит МЦД. Важно, что с дороги можно быстро выехать к станциям. Практику продолжим и при сооружении линии метрополитена до Троицка.

— А за пределами Центральной кольцевой дороги есть какое-то развитие существующей сети, предусмотрено ли ее расширение?

— Здесь важно создать возможность проезда к садовым некоммерческим товариществам. Существующие дороги ремонтируются, асфальтируются. Большой интенсивности по расширению существующей сети нет. Она и не нужна. Основные работы сосредоточены между Центральной и Московской кольцевой автодорогами, между Киевским и Калужским шоссе. В 2024 году мы будем иметь законченный транспортный каркас в обозначенных пределах.

— А инженерные коммуникации? Как с развитием этой подземной сети обстоят дела?

— И эту работу мы продолжаем. Создается опорная сеть водоотведения. Это делается для того, чтобы не строить большое количество локальных сооружений. Создаем центральную систему водоснабжения, которая обеспечит водой новые территории. Качественную питьевую воду получают все новостройки. Помимо этого, продолжается газификация двух округов. Раньше пользовались сетью Подмосковья, теперь это столичные коммуникации. Создание инженерных сетей позволяет обеспечить присоединенные территории ресурсами до 2025–2030 годов.

Зеленые территории

— Владимир Федорович, а как дела с экологической составляющей Новой Москвы?

— Более половины присоединенных территорий занимают леса. За экологию и доступность горожане выбирают самые молодые округа для проживания. Мы стремимся сделать все возможное, чтобы благоустроить территории. Так, у новостроек появляются аллеи и скверы. Есть проекты и крупных парков.

— А кто больше вкладывает: город или инвесторы?

— Это совместная работа. Обустроенные зоны отдыха, новые площадки появляются вместе с современными домами. Есть застройщик, который в настоящее время создает крупный парк на территории трех жилых комплексов. Город создает крупные парки. Например, в Московском был в кратчайшие сроки создали парк. Он уже стал местом притяжения. Есть и в небольших поселениях такие центры отдыха и спорта. Например, в деревне Яковлевское создали сосновый парк площадью почти 8 гектаров. Самое главное — создавать парки там, где они необходимы.

— А дороги к дачам продолжите обустраивать?

— В предыдущие годы была проделана огромная работа, исчисляемая тысячами километров к дачам москвичей. Несмотря на снижение налоговых отчислений из-за пандемии и небольшого сокращения Адресной инвестиционной программы, мы продолжим обустраивать дороги к СНТ. Это касается также плотин, газопровода и другой инфраструктуры. Продолжим и строительство этих инфраструктурных проектов в рамках соглашения с Московской областью. В летний период в Подмосковье проживает миллион москвичей, мы создаем условия для их комфортного пребывания в области. Это касается электрификации, водоснабжения и отсыпки дорог.

— Владимир Федорович, а каковы перспективы по налоговой отдаче от присоединенных территорий?

— К настоящему моменту в Новую Москву проинвестировано почти два триллиона рублей. В основном это средства инвесторов. Три из четырех вложенных рублей — это внебюджетные деньги. Размер налоговых поступлений за восемь с половиной лет вырос в четыре раза, они будут расти. В то же время вложения города постепенно будут снижаться, а активность инвесторов — возрастать. Это предусмотрено экономической моделью развития новых территорий.

Мировые аналоги

— Владимир Федорович, все-таки восемь с половиной лет как официально существуют Троицкий и Новомосковский округа. А есть ли у подобного мегапроекта мировые аналоги?

— Такие примеры, безусловно, существуют. Взять Шанхай, где за 20 лет была освоена и застроена прилегающая территория. Куалу-Лумпур — город, развивающийся на свободной территории. Есть более близкий пример — Астана, ныне Нурсултан. Если сравнивать по площади, то за последние десятилетия мы не найдем мирового аналога Троицкому и Новомосковском округам. Напомню, что в 2012 году Москва увеличилась практически в 2,5 раза.

— Азиатский опыт был интересен Москве? Тем более что у тех стран есть опыт ускоренного возведения ключевых объектов.

— Такой опыт был интересен, мы его изучали, выезжая в азиатские города. Были в Сингапуре, Шанхае, Пекине и других мегаполисах. Смотрели, как они развивают транспортную и инженерную инфраструктуру. Нужно всегда пользоваться опытом тех, кто уже реализовал подобный проект. Хотя во многих вещах мы оказались первопроходцами.

— У Москвы есть что перенять?

— И азиатские, и европейские страны обращаются теперь к московскому опыту. Большой Париж — проект, по которому происходило расширение городских границ. Поначалу мы обращались к их идеям, тем более то французы быстро проектировали. Однако их темп строительства оказался значительно ниже, нежели в Москве. Теперь они охотно советуются с нами.

— А какие-то мировые проекты будут реализованы в Троицком и Новомосковском округах? В том числе развлекательного характера.

— Проектов, которые можно назвать мировыми по своим масштабам, можно назвать сразу несколько. Во-первых, это инфекционный госпиталь в Вороновском, во-вторых, больница в Коммунарке. Большой развлекательный комплекс появится возле станции метро «Прокшино» Сокольнической линии. Неподалеку от МКАД появятся горнолыжный комплекс, зоны различных активностей, рассчитанных на разное время года. Территория под застройку отдана, это 135 гектаров земли. Первые элементы комплекса инвестор начнет вводить уже в 2022 году. Всего будет три горнолыжных центра. Два остальных построит город, однако эти планы будут осуществляться позже. В появлении больших объектов заинтересованы жители, поэтому их будут возводить.

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