Тепло большого города

Специалисты МОЭК проводят внутритрубную диагностику методом ультразвуковой панорамной дефектоскопии / Фото: ПАО «МОЭК»

28 января — знаменательный день. Ровно 90 лет назад, 28 января 1931 года, в столице было организовано предприятие «Теплосеть МОГЭС». Москва начала создавать свою уникальную систему централизованного теплоснабжения.

Сейчас преемником традиций теплоэнергетиков прошлого, буквально «с нуля» запустивших не имеющий мировых аналогов проект в сфере теплоснабжения, является МОЭК — Московская объединенная энергетическая компания.

— В 1920-е годы город отапливался печками и котельными, но такой способ производства тепла был неэффективен, — рассказывает руководитель Музея Мосэнерго и энергетики Москвы Елена Кошелева. — Ведь приходилось развозить по всему городу дрова и уголь, тушить пожары. К тому же печи и котельные уже не могли дать столько тепла, которое требовалось для работы новых заводов молодого государства.

Было принято решение строить ТЭЦ — теплоэлектроцентрали — предприятия, на которых в одном цикле вырабатывается тепло и электричество. К ним с самого начала 30-х годов кроме заводов подключали конторы и прочие городские здания — первую теплосеть от ГЭС-1 на Раушской набережной проложили к правительственному зданию ВСНХ в Китай-городе.

Следом нагрелись батареи Большого и Малого театров. Сейчас протяженность тепловых сетей в Москве — свыше 16 тысяч километров. Тепло вырабатывается на 13 крупных ТЭЦ и на полутора сотнях небольших тепловых станций. Теплоноситель по трубам гоняют 24 мощные насосные станции, а необходимые параметры для нагрева батарей и горячей воды непосредственно в квартирах задаются на 20 тысячах тепловых пунктов. За всей системой следят диспетчеры МОЭК и Мосэнерго.

— Большой плюс централизованной системы теплоснабжения в том, что при нештатных ситуациях мы можем переключить теплоснабжение с одной ТЭЦ на другую или при повреждении на тепловых сетях быстро перевести теплоснабжение какого-то микрорайона на резервные схемы, и батареи в домах не остынут, — поясняет главный инженер МОЭК Роман Коровин.

Второй, по словам эксперта, плюс в том, что при одновременном производстве тепла и электричества резко снижаются выбросы в атмосферу — например, окислы азота и серы, потому что топлива расходуется меньше. Ну и еще один крайне немаловажный фактор — производство тепла на больших источниках более экономично, а значит, отражается на цене этого коммунального продукта. Общеизвестно, что в европейских странах, где нет централизованных систем теплоснабжения, стоимость коммуналки куда выше российской.

Чтобы соответствовать уровню современного мегаполиса, в МОЭК постоянно внедряют актуальные технологии. Например, внутритрубная диагностика — когда в трубу заползает робот, который с помощью ультразвука обследует ее состояние, и программа выдает рекомендации по ремонту. Или цифровые технологии — сейчас 5700 тепловых пунктов уже включены в систему диспетчеризации, которая в онлайн-режиме отслеживает параметры оборудования и дает информацию о необходимости выхода мастера для его настройки.

Через них прокачивается объем тепла, сравнимый с потреблением Красноярска и Новосибирска вместе взятых. В МОЭК разработали смарт-технологию по прогнозированию утечек — алгоритм анализирует более 50 тысяч параметров и по малейшим отклонениям указывает потенциально ненадежный участок. На место выезжает ремонтная бригада и устраняет неисправность еще до ее возникновения.

Так что большой город всегда будет с теплом!

СПРАВКА

Сейчас 40 процентов тепловых сетей Москвы переложено в трубах с пенополиуретановой изоляцией, практически исключающей тепловые потери — на 10 километров такой теплосети вода остынет лишь на 1 градус!

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