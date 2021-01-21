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Теплом и скидками укутан
Ноутбук / Фото: pixabay.com

Теплом и скидками укутан

Юлия Зыкина

Общество

«Вечерка» продолжает рубрику «Я покупаю». Больше не нужно листать журналы и штудировать интернет, чтобы быть в курсе цен и предложений. Главное о трендах — у нас.

Акция «Киберпонедельник» — день больших онлайн-распродаж — стартует 25 января. Генеральный менеджер федеральной сети магазинов электроники Алексей Грибовский рассказал «Вечерке», на что обычно делают скидку магазины и какие товары пользуются особой популярностью.

Ежегодно мы устраиваем несколько крупных акций: распродажи к 14, 23 февраля, 8 Марта, «Черной пятнице» и к Новому году. Исторически «Киберпонедельник» — это распродажа техники, поэтому стараемся ее тоже не пропускать.

В период акции выгодно закупить электронику не только в интернете, но и офлайн. Ассортимент подбирается так, чтобы каждый смог найти для себя что-то нужное и уложиться в бюджет. Например, в прошлый раз большим спросом пользовались чехлы на телефоны. Также приобретают мелкую бытовую и климатическую технику, смартфоны, телевизоры и аксессуары. Если есть предпосылки к аномальному спросу, например как в период самоизоляции — на ноутбуки, — то подбирается подходящий ассортимент. В этом году будет стандартный набор предложений: товары для дома, аудио- и видеотехника, смартфоны, а также аксессуары.

Особое внимание зимой постараемся уделить климатической технике для обогрева. Теплых девайсов — от электропростыней до грелок — у нас достаточно.

Работа подождет

Многое приходит к нам из-за границы. Так, акцию «Киберпонедельник», которую придумали в США в начале нулевых, стали проводить и у нас.

В Америке она обычно проходит через неделю после Дня благодарения — в начале декабря. У нас же масштабную онлайнраспродажу впервые провели 28 января 2013 года. Затем Ассоциация компаний интернет-торговли решила поддержать идею и сделать ее ежегодной. Даты проведения выбрали неслучайно: считается, что когда люди возвращаются после долгих выходных на работу, у них появляется резкое желание что-то купить. А так как возможность пойти в торговые центры есть не у всех, они делают покупки онлайн прямо из офисов.

Заряди домашнюю пушку Зимой в квартирах иногда необходим источник дополнительного тепла. И производители в этом плане хорошо поработали — на выбор у покупателей сегодня: тепловые пушки, завесы, конвекторы. Первые можно отнести к наиболее эффективным приборам отопления. Пушку лучше использовать в больших неотапливаемых помещениях: гаражах, теплицах, складах. Тепловые завесы же чаще встречаются в общественных местах. Для дома подойдут конвекторы. Хотя с их помощью комнаты прогреваются не так быстро, как хотелось бы. К тому же они сушат воздух, но достаточно приемлемы по цене — стоят от 1800 рублей.

Береги ладошки

Выход для тех, у кого часто мерзнут руки, — специальные перчатки, так называемые обогреватели для рук. Есть изделия, в которых можно выйти на улицу, подключив их к телефону. Но есть и те, которые необходимо подключать к компьютеру. Их особенность в том, что пальцы и ладони греют встроенные нагревательные элементы. В среднем они могут нагреваться до 45 градусов.

Цена: от 300 рублей.

Носки с сюрпризом

Альтернатива шерстяным носкам — носки с подогревом. Они незаменимы, если планируете много времени провести на улице, отправиться на природу, рыбалку или долгую прогулку.

Цена: от 850 рублей.

Укрой меня

Для тех, кто не любит тяжелые теплые одеяла, придумали плед-накидку с подогревом USB. Выглядит он как обычный плед, но только с ним теплее. Такие пледы могут быстро прогревать определенные участки тела: например, с пину или грудную клетку.

Цена: от 2500 рублей.

Подушка мечты

Электрические нагревательные подушки — отличные друзья на время просмотра кино, чтения книг и других занятий. Она не только поддержит, но и согреет спину в выбранном вами режиме. Можно найти и ортопедические варианты.

Цена: от 2000 рублей.

Грелка в кармане

Грелки-зажигалки в течение 12 часов поддерживают тепло. Но чтобы не обжечься от корпуса, лучше поместить ее в чехол, карман или варежку. Функцию мини-грелок продумали и производители пауэрбанков. От такого девайса можно как телефон зарядить, так и руки спасти от переохлаждения.

Цена: от 900 рублей.

Приготовь тапочки

Производители тапочек-грелок не использовали в своей разработке проводов, батареек и даже USB. Эти тапочки необходимо приготовить самому — для этого пару нужно положить в микроволновую печь на 30 секунд или одну минуту. Содержащаяся внутри пшеница разогреется, а пропитка из ароматических масел лайма, розмарина и кедра подарит необходимое расслабление. Тепло они могут держать около 1,5 часа. Можно стирать, предварительно достав нагреваемую внутреннюю часть.

Цена: от 1990 рублей.

Крепкий сон

Если в квартире или на даче прохладно, тепло подарит умный наматрасник. Велюровый коврик с тонкими нагревающимися пластинами и системой проводов внутри безопасно согреет и даже сам выключится через 10 часов использования.

Цена: от 2000 рублей.

Изобрази телефон

Современные смартфоны сложно использовать зимой. Сенсорные экраны привередливы, поэтому даже для простого звонка периодически приходится снимать перчатки. Тем, кто предпочитает не совершать лишних движений в холодное время года, отлично подойдут перчатки с блютус-гарнитурой. В районе большого пальца и мизинца этих аксессуаров поместили наушник и динамик. Когда необходимо будет ответить на звонок, поднесите пальцы к уху и вспомните, как в детстве изображали телефон.

Цена: от 1000 рублей.

Ничего не мешает

Держать ноги в тепле помогут горячие стельки. Заряжаются они через USB или батарейки. Ими можно дистанционно управлять — менять режимы. Стельки с подогревом достаточно долго держат тепло и не доставляют дискомфорт при ходьбе.

Цена: от 1000 рублей.

Музыка внутри

На просторах интернет-магазинов можно найти шапки, которые позволяют слушать музыку, не открывая лоб, виски и затылок, что значительно помогает не замерзнуть. Для управления есть всего пара кнопок на самом головном уборе. Многие музыкальные шапки со встроенными наушниками и микрофоном можно стирать.

Цена: от 1500 рублей.

Всегда горячий чай

Многим знакома ситуация: вы сидите дома или на работе и не спеша попиваете любимый напиток. Стоит отвлечься — как чашка чая или кофе уже остыла. Самый быстрый способ ее согреть — с помощью USB-подогревателя. Он бывает в виде подставки либо в виде чехла. Эти девайсы также способны на протяжении какого-то времени поддерживать определенную температуру напитков.

Цена: от 390 рублей.

Умный стул

Многим знакомо это неприятное чувство, когда садишься на холодное сиденье. Но и про него можно забыть. Для этого достаточно купить чехол-накидку для стула с подогревом. Правда, крутиться на таком стуле придется аккуратнее — будет мешать провод, ведь гаджет греет с помощью кабеля.

Цена: от 700 рублей.

Выручай, мышка

Уже классикой на рынке согревающих гаджетов стала компьютерная мышь с подогревом. У нее, как правило, три режима работы: горячо, тепло, без подогрева. К мыши также можно купить чехол, в котором предусмотрено отверстие для руки. Такие гаджеты часто внешне похожи на мягкие игрушки в виде различных животных — слона, дельфина, кота и так далее.

Цена: от 1500 рублей.

ВАЖНО! При покупках остерегайтесь сайтов-клонов и внимательно проверяйте ссылки на интернет-магазины.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Шамиль Шамшетдинов, менеджер по ключевым клиентам компании системы отопления:

— Спросом пользуется и энергоэффективная система отопления — теплый плинтус. Он бывает жидкостным и электрическим и может заменить даже основное отопление. Его особенно актуально ставить в квартирах с большими окнами и окнами в пол. Плинтус легко вписать в интерьер, он выпускается в базовых цветах. Главный плюс — он не сушит воздух. Тепло расходится по стенам и излучается от них.

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