«Не залетная, своя»: задержанный за изнасилование 50-летней давности пенсионер рассказал, как все было

Фото: «Вечерняя Москва»

Почти 50 лет назад четверо молодых людей совершили групповое изнасилование несовершеннолетней девушки в Москве. Троих подозреваемых вскоре арестовали, но только сейчас, в феврале 2021 года, был задержан четвертый предполагаемый участник преступления. «Вечерней Москве» удалось связаться с подозреваемым, Сергеем, который рассказал, как все было.

По словам мужчины, произошедшее было ошибкой его юности, которую «мог допустить каждый».

— 46 лет с тех пор прошло. Это уже дела давно минувших дней. Как эхо войны, — признался он.

Мужчина также рассказал, что жертвой изнасилования была его знакомая, «не залетная девушка, своя».

— Она была с одной компании. Я говорил с ней, она рассказала, что отец ее заставил написать заявление, что якобы было изнасилование. Сама она не пошла, — заявил собеседник «ВМ».

После той истории Сергея забрали в армию, а его друзей посадили в тюрьму. По словам мужчины, после службы в войсках он начал жить обыкновенной жизнью: создал семью (двое детей, четверо внуков), работал до самой пенсии. Сейчас ему 64 года.

— Я удивляюсь происходящему сейчас. Я ведь тогда ни от кого не скрывался, не был в розыске всесоюзном. Прошло 46 лет, сейчас они откопали мое незакрытое дело, которое отдали в отдельное судопроизводство. Я за это время заработал своим горбом на квартиру, 40 лет в ней живу, работал до пенсии. И вот сейчас начинается нервотрепка, — заключил подозреваемый.

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