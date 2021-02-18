Пенсионера задержали в Москве за участие в групповом изнасиловании 50-летней давности

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве полиция задержала пожилого мужчину за участие в групповом изнасиловании, которое случилось почти 50 лет назад. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах в четверг, 18 февраля.

Согласно предоставленным данным, подозреваемый был задержан по месту жительства на северо-востоке Москвы. Полиции удалось установить его причастность к участию в изнасиловании несовершеннолетней, которое было совершено группой лиц еще в 1970-х годах.

Источник «ВМ» заявил, что мужчина дал признательные показания.

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