Искусственный интеллект и новые стандарты: как изменилась работа московской скорой помощи

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В феврале 2021 года 200 бригад московской скорой помощи были оснащены портативными УЗИ-аппаратами с функцией дистанционной передачи данных. Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова (ССиНМП им. Пучкова) продолжает свое обновление. О том, как изменилась ее работа за последние 10 лет — в материале «Вечерней Москвы».

Время ожидания и прибытия

Скорую помощь, как и все сферы нашей жизни, не обошли стороной информационные технологии. Благодаря внедрению автоматизированных систем принятия решений, время прибытия бригады на экстренные вызовы сейчас не превышает в среднем 11 минут, а неотложной медицинской помощи — 50 минут.

Это произошло благодаря тому, что время обработки вызова и передачи его бригаде существенно сократилось. Если 10 лет назад на обработку обращения требовалось 5–6 минут, то в 2021 году — не более двух. Сейчас специалисты Единого городского диспетчерского центра задают вопросы позвонившему согласно разработанному алгоритму и ставят отметки напротив нужного ответа.

Данные уходят в информационную систему, где в режиме онлайн с применением технологий искусственного интеллекта оценивается и анализируется жалоба пациента. Далее определяется повод — экстренный или неотложный — и назначается бригада. Все это происходит не более чем за две минуты.

Как рассказали «ВМ» в пресс-службе ССиНМП им. А. С. Пучкова, московская скорая оказалась первой, кто разработал и запатентовал алгоритмы опроса с применением искусственного интеллекта. То есть для каждого вида обращений, когда человеку плохо и нужно врачебное вмешательство, есть свой шаблон вопросов и ответов, что позволило сократить время обработки вызовов, поступающих по номерам 103 и 112.

Дистанционная передача кардиограмм

Цифровые технологии приносят пользу не только сокращая время прибытия бригад. Благодаря им удается приступить к оказанию помощи максимально быстро, на месте. Вот уже более двух лет врачи скорой передают на расшифровку электрокардиограммы по беспроводным каналам связи.

Например, при инфаркте, когда счет идет на минуты, это позволяет существенно сэкономить время и начать лечение больного максимально быстро. За два с лишним года врачи столичной скорой сделали более 1,5 миллиона ЭКГ.

Капнографы, аппараты ИВЛ и другие устройства

Как заявляют в пресс-службе Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова, сегодня машины скорой оснащены самой современной техникой, о которой десять лет назад можно было только мечтать. Например, бригады реанимации получили портативные экспресс-анализаторы. Это позволяет прямо в машине провести анализ крови у пациентов в критическом состоянии.

Информация с уже упомянутых аппаратов УЗИ в свою очередь загружается в единый цифровой архив, к которому имеют доступ врачи московской скорой помощи. Они могут оперативно интерпретировать результаты исследования. Решение при этом будет приниматься врачом выездной бригады скорой, но с учетом нескольких экспертных мнений.

Кроме того, во время борьбы с коронавирусом скорые получили 70 портативных аппаратов ИВЛ нового поколения. Их можно применять не только для кислородной поддержки взрослых больных, но и для детей с критически низкой массой тела, в том числе недоношенным.

Также 53 медицинские бригады получили капнографы. Эти устройства в режиме реального времени определяют уровень углекислого газа в воздухе, который выдыхает пациент. Благодаря наличию капнографов в арсенале скорой, диагностика и лечение состояний, связанных с нарушением дыхания, стало еще более эффективным.

Постоянный режим повышенной готовности

Базовый комплект техники экипажа скорой помощи вообще за последние десять лет существенно обновился. В него входят: спинальный щит, автопульс, электрокардиограф, транспортный монитор, дефибриллятор, инфузомат и шприцевой насос, небулайзер, пульсоксиметр, глюкометр, аппараты ИВЛ и не только.

Сейчас в укладке врачей более 90 лекарственных препаратов и 80 различных медицинских изделий. Расположение этих предметов обязан знать каждый сотрудник, отправляющийся на экстренный вызов, чтобы в считаные минуты начать лечение пациента, пояснили «ВМ» в московской скорой.

Во время пандемии коронавируса нагрузка на медицинских работников значительно возросла, количество обращений в скорую стало больше. Тем не менее сотрудники ССиНМП им. А. С. Пучкова успешно справились со всеми трудностями. Они всегда работают в режиме повышенной готовности, резюмировали в пресс-службе учреждения. А с учетом того, что в 2021 году медицинские бригады укомплектованы самой современной техникой, помощь пациентам стала еще более высокотехнологичной.

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