Проклятие Брюса: какие тайны скрывают часы на фасаде дома Мусина-Пушкина

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«Пусть будут прокляты эти часы и только плохое показывают». Такие слова, согласно легенде, произнес великий мистик и сподвижник Петра I Яков Брюс, когда семья дворян Мусиных-Пушкиных вместо благодарности за выполненный заказ высмеяла его изобретение необычной формы. После этого часы якобы начали предсказывать будущее, связанное с несчастьями. Так, перед началом войн и революций камень часовой доски окрашивался в кроваво-красный цвет. В другие особые дни мнительные москвичи замечали на стене особняка гроб с крестом.

Паранормальное явление?

Часы Якова Брюса, висящие на фасаде усадьбы Мусиных-Пушкиных на Спартаковской улице, были не единственными в своем роде, говорит москвовед и эксперт по мистическим местам столицы Роман Гончаров. По его словам, по схемам чернокнижника создано несколько копий:

— Сейчас эти часы выглядят, в принципе, как и раньше, за исключением некоторых изменений. Уникальные символы и таинственные знаки, которые были на них выбиты, закрасили во время ремонтных работ. Есть предположение, что их собрал не сам Яков, а другие мастера по его технологиям. Хотя есть версия, что до того были другие часы, которые смастерил именно он, однако их судьба неизвестна.

Легенда о смене цвета часов накануне исторических потрясений, по словам собеседника «ВМ», имеет «абсолютно научное объяснение»:

— Когда лучи солнца преломляются, они при попадании на внешнюю поверхность часов обретают красноватый оттенок. Видимо, такие явления происходили перед какими-то важными событиями, и люди связали это с мистикой и проклятием Брюса. Вряд ли неодушевленный предмет мог проявлять паранормальные способности.

Фото: Александр Иванов / um.mos.ru

Москвовед уверен, что легенды возникли из-за одиозного образа самого Брюса:

— Он был не только государственным деятелем, сподвижником императора, ученым, но и увлекался оккультизмом.

Кроме того, Яков был резидентом одного из тайных братств, чья штаб-квартира располагалась в Сухаревской башне. Там устраивались эзотерические сеансы. Отсюда и пошли легенды о том, что предметы, которых касался Брюс, обретали магические способности, заметил Гончаров:

— Стоит также отметить, что эти часы очень любят оккультисты и пытаются их всячески использовать во время обрядов.

Дурную славу, как считает собеседник «ВМ», придает также тот факт, что тело Якова Брюса покоится в ста метрах от дворца семейства Мусиных-Пушкиных. И якобы, по словам москвичей старшего поколения, неупокоенная душа чернокнижника часто посещает этот район.

Без колдовства не обошлось

В свою очередь основательница Международного Университета магии и колдовства Алена Полынь уверена, что часы обладают глубокой мистической силой. По словам московской ведуньи, предметы, принадлежащие людям со сверхспособностями, имеют энергию своих изобретателей:

— Часы действительно оттягивают на себя энергетику владельца и потом транслируют ее. Истории о том, что они способны предсказывать какие-либо события, могут быть правдой.

Эксперт отметила, что с помощью знаков и предупреждений, которые исходят от часов, душа чернокнижника взаимодействует с горожанами:

— Учитывая тот факт, что Брюс увлекался магическим искусством, мистика его часов вполне объяснима. Если создатель циферблата вкладывал отрицательную суть, то и от его изобретения не будет добра и света. Часы лишь отзеркаливают мотивацию своего создателя.

Полынь заметила, что аналогичный заряд будут нести и копии часов.

— Это как в живописи, когда любое полотно имеет свою энергетическую силу. Она распространяется в том числе и на репродукции. Здесь точно так же.

«А был ли мальчик?»

Согласно архивам, супруга графа Алексея Мусина-Пушкина и ученый-мистификатор Яков Брюс имели родственные связи. Екатерина Волконская была его внучатой племянницей. Историк Ирина Щербина отмечает, что Брюс и Мусин-Пушкин не могли быть знакомы. Мастер ушел из жизни за девять лет до рождения графа.

— К какому выводу можно прийти? К следующему: Мусины-Пушкины не заказывали ему никаких часов. Но такое предложение поступило мастеру от самого Петра Великого. По замыслу монарха, волшебное устройство должно было предвещать о начале военных действий и указывать, где можно найти клад.

Таким образом, часы на фасаде усадьбы Мусиных-Пушкиных никакого отношения к чернокнижнику не имеют, утверждает Щербина. Их в свое время установили по просьбе учителя детей графской четы. Часы были солнечными, имели нумерологические и астрологические символы.

— Следовательно, высказывание «А был ли мальчик?» (в контексте нашего диалога можно переформулировать в «А были ли часы?») звучит как никогда уместно. Доподлинно неизвестно принадлежали ли они Брюсу. Но то, что он не мог вручить их дальнему родственнику великого поэта, — это факт. А факт, как говорил Воланд, — самая упрямая в мире вещь.

И Яков Брюс, как заметила специалист, в этой истории совсем ни при чем.

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