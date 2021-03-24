Посетителей музея погоды на ВДНХ встретит буря

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Представители молодежного движения «Метео Волонтеры» предложили создать на ВДНХ интерактивный музей погоды. Активисты обратились к столичным властям с просьбой поддержать эту инициативу.

Интерактивный музей погоды хотят разместить рядом со старейшей метеостанцией России на ВДНХ. По задумке активистов, в музее представят все климатические пояса страны. Волонтеры планируют воссоздать в тематических помещениях реалистичную температуру, влажность и даже осадки, характерные для того или иного региона. В разных климатических зонах предполагается выдавать посетителям специальную одежду, чтобы они не замерзли и не намокли.

— О погоде все любят поговорить, но знаний зачастую у людей недостаточно. Виной тому — отсутствие метеоуроков. Многие думают, что синоптики врут, но при этом у людей нет понимания того, как сложно прогнозировать погоду, — рассказал основатель движения «Метео Волонтеры» Евгений Строцинский.

Кроме того, в музее хотят установить экраны и подключить очки виртуальной реальности, чтобы посетители смогли полюбоваться необъятными просторами страны.

Для гостей хотят открыть постоянные экспозиции, где можно попробовать себя в роли метеоролога или ведущего прогноза погоды на телевидении. Активисты планируют проводить в музее тематические мероприятия и профориентационные занятия. Такие уроки помогут школьникам, которые захотят связать свою судьбу с географией или метеорологией. А для студентов профильных вузов музей может стать отличным местом для прохождения практики.

— Мы считаем, что ВДНХ — это визитная карточка Москвы. И наш музей, несомненно, мог бы стать изюминкой этого парка. Мы надеемся, что власти поддержат нашу инициативу, — добавил Евгений Строцинский.

Активисты тоже готовы внести свой вклад в открытие музея: они соберут необходимую информацию, разыщут интересные факты об отечественной метеорологии и даже самостоятельно подберут уникальные экспонаты для выставок.

В планах активистов — разработать креативный дизайн нового столичного музея. Кроме того, они готовы полностью взять на себя решение всех организационных вопросов.

НЕОБЫЧНЫЕ МУЗЕИ МОСКВЫ

— Музей кочевой культуры. Там представлены прототипы жилищ кочевых народов. Гости могут познакомиться с бытом этих племен.

— Музей анимации. Там можно встретить любимых героев из советских и зарубежных мультфильмов.

— Музей «Огни Москвы». Там гостям приоткроют тайны уличного освещения столицы и расскажут, как появились фонари.

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