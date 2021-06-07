Каждому зданию — особый подход

Алексей Сапсай / Фото: Департамент здравоохранения Москвы

Этим летом в столице планируется открыть еще семь поликлиник, которые будут соответствовать «Новому московскому стандарту». Об этих медучреждениях и дальнейших планах города по ремонту объектов здравоохранения 7 июня «Вечерней Москве» рассказал заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Алексей Сапсай.

— В Москве реализуется проект по обновлению городских поликлиник до 2023 года. Как он продвигается?

— Сейчас уже 11 поликлиник, обновленных в соответствии с «Новым московским стандартом», принимают пациентов в Восточном, Северо-Восточном, Северо-Западном, Северном, Центральном, Южном, Юго-Восточном и Юго- Западном округах. В декабре прошлого года прием начали вести три здания детских поликлиник. Еще по четыре учреждения открылись после ремонта в феврале и марте. График, по которому ведется ремонт, четко соблюдается. На финальной стадии ремонта сейчас находятся семь поликлиник. Мы ожидаем, что они будут запущены в работу в ближайшее время.

— Что это за поликлиники?

— Эти поликлиники откроются в семи районах Москвы: в Хамовниках, Гольянове, Бирюлеве Восточном, Чертанове Центральном, Черемушках, Кунцеве. Крупная обновленная поликлиника площадью около четырех тысяч квадратных метров начнет прием пациентов в районе Коптево. Две поликлиники — на Байкальской, 28, и Профсоюзной, 52, — детские.

— После ремонта эти медучреждения будут такими же, как уже действующие обновленные здания?

— Да, «Новый московский стандарт» четко определен. Но все же мы решили не ограничиваться установленными требованиями и по возможности улучшать условия для пациентов и врачей и дальше. Поэтому в 44 поликлиниках, которые ушли в ремонт в 2021 году, будет ряд нововведений. Одно из последних и самых новых изменений касается организации помещений для персонала. Мы пообщались с врачами и медицинскими сестрами, которые уже работают в отремонтированных зданиях, чтобы узнать об их впечатлениях и понять, нужно ли доработать что-то еще.

Основные пожелания касались зон отдыха для персонала и комнат приема пищи — нужно чуть больше комфорта. В обновленных поликлиниках, которые ушли в ремонт в этом году, комнаты отдыха будут украшать фотообои. Немного иначе будет организовано освещение — с использованием встраиваемых круглых светильников и абажуров. Появятся более удобные мягкие диваны и кресла с подлокотниками и обивкой из экокожи, журнальные столики. Все это создаст уютную атмосферу, где врачи смогут сделать перерыв или расслабиться после напряженного рабочего дня.

— Изменения коснутся только одной зоны?

— По остальным зонам дополнительных пожеланий пока не было. Основным принципам все поликлиники соответствуют: на первых этажах располагаются самые востребованные специалисты, выше — узкопрофильные. Доступное пространство используется максимально эффективно.

При проведении капитального ремонта мы ограничены габаритами здания. Поэтому важно тщательно продумывать расположение мебели в кабинетах: где установить стол и кресло врача, а где — стул для пациента, кушетку, инструментальный столик, шкаф. Врач должен больше времени уделять именно пациенту, а не передвижению по кабинету.

— Насколько сложно подводить все здания под один стандарт? Ведь все постройки разные.

— Поликлиники, вошедшие в программу, действительно строились в разные годы, в них применялись разные архитектурные и планировочные решения. Но привести их к общему стандарту вполне реально, мы уже доказали это на практике. Грамотное зонирование и обновление инженерных сетей позволяют разместить во всех зданиях современную медицинскую технику: в филиалах устанавливаются маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, а также оборудование функциональной диагностики. Каждое головное здание поликлиники оснащается аппаратами МРТ, КТ, УЗИ экспертного класса, денситометрами (аппаратами для исследования костной ткани) и оборудованием для контроля состояния больных с ишемической болезнью сердца.

Конечно, каждое здание требует своего подхода. Например, если ранее в поликлинике был бассейн, его сохранят и обновят, а раздевалки и душевые сделают более комфортными и удобными. Внешний облик зданий объединяют общие принципы: большие окна, фасады с художественной подсветкой.

— Как и благоустройство территорий?

— Да, это тоже важная часть программы обновления учреждений в соответствии с «Единым московским стандартом». Большое внимание отведено умному зонированию: разделению на входные, служебно-бытовые, парковочные зоны.

Там, где позволяет площадь территории поликлиник, организуют рекреации с растениями и кустарниками. Зонирование территорий повышает комфорт пациентов и врачей. Друг от друга отделяются площадки кратковременного отдыха, места для хозяйственной погрузки и выгрузки, парковки. Места для временной остановки машины скорой помощи и кратковременной стоянки автомобилей пациентов располагаются в непосредственной близости от входов в здание. Облагороженная территория, красивое здание, удобные кабинеты и зоны ожидания дают пациентам возможность чувствовать себя комфортно, уверенно и спокойно при посещении медучреждений.

ДОСЬЕ

Алексей Николаевич Сапсай родился в 1972 году. Получил высшее образование по специальности «проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ». Ранее работал в нефтяных компаниях. Имеет орден Дружбы и орден Почета. Женат, воспитывает двух детей. На должность в Департаменте здравоохранения Москвы назначен в феврале 2021 года.

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