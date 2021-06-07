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Выставочный комплекс площадью до 500 тысяч «квадратов» могут построить в ТиНАО
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Выставочный комплекс площадью до 500 тысяч «квадратов» могут построить в ТиНАО

Илья Ашуров

Город

Выставочный комплекс для проведения «Экспо-2030» могут построить в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) в случае победы заявки Москвы. Об этом сообщил глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин в понедельник, 7 июня.

— Рядом с аэропортом Внуково, на Киевском шоссе, утверждена площадка, на которой в случае победы московской заявки на проведение «Экспо-2030» может быть построен комплекс площадью до 500 тысяч квадратных метров, — сказал руководитель департамента.

По словам Владимира Жидкина, выбранная площадка обладает хорошей транспортной доступностью, а земли находятся в городской и федеральной собственности. Строительство объекта смогут запустить сразу после получения права на проведение «Экспо».

Ранее Владимир Жидкин заявил, что около половины объема годового плана нежилой недвижимости ввели в ТиНАО в 2021 году.

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строительствоВладимир ЖидкинТиНАО
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