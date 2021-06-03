Около половины объема годового плана нежилой недвижимости ввели в ТиНАО в 2021 году

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Россия, Москва, поселение Московский, деревня Саларьево Карта всех событий

С начала 2021 года в Новой Москве ввели 282 тысячи квадратных метров нежилой недвижимости, что составляет почти половину объема годового плана. Об этом рассказал глава Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Отмечается, что в годовой план входит строительство более 570 тысяч квадратных метров недвижимости.

Жидкин напомнил, что в деревне Саларьево в 2021 году ввели в эксплуатацию производственный комплекс, площадь которого составила 24 тысячи квадратных метров. В районе поселка Мамыри был возведен другой комплекс из шести зданий, общая площадь которых составила 142 тысячи квадратных метров. Кроме того, в Коммунарке был построен сетевой магазин площадью две тысячи квадратных метров, а в поселении Московский — торговый центр площадью 8,2 тысячи квадратных метров.

Новые объекты позволят найти работу местным жителям. Предполагается, что в Новой Москве появится около 1,5–2 тысяч рабочих мест.

Уточняется, что в ближайшие четыре года в столице организуют порядка 100 тысяч рабочих мест. Вопрос трудоустройства поможет решить комплексное развитие городских территорий, пояснил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Ранее сообщалось, что четырнадцать домов включены в программу реновации в столичном районе Митино.

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